Гризманн после 1:1 с «Арсеналом»: «Выйти в финал ЛЧ – моя самая большая мечта. Надеюсь, «Атлетико» сможет этого добиться. Нас ждет отличная игра»

Гризманн после 1:1 с «Арсеналом»: моя самая большая мечта – выйти в финал ЛЧ.

Нападающий «Атлетико » Антуан Гризманн высказался о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала » (1:1).

Об игре

«Второй тайм мы провели намного лучше с точки зрения интенсивности и прессинга. Это то, что нужно для ответного матча. Это будет отличная игра. Тем, кто будет дома или на стадионе, будет непросто это смотреть, но в этом и прелесть футбола».

О пропущенном голе перед перерывом

«Пропустить гол в конце первого тайма больно. Мы внесли две-три тактические корректировки, чтобы лучше прессинговать и менять позиции, и это сыграло решающую роль. Затем наши болельщики действительно подстегнули нас».

О своих голевых моментах

«У меня было три, но я не смог забить, уверен, что смогу сделать это во втором матче. Мы все отлично поработали, и нам нужно сосредоточиться на второй встрече».

Об ответном матче

«Моя самая большая мечта – выйти в финал. Я много готовился к этому матчу и ко второму, и надеюсь, мы сможем этого добиться», – заявил Гризманн.

Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.