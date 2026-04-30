  Гризманн после 1:1 с «Арсеналом»: «Выйти в финал ЛЧ – моя самая большая мечта. Надеюсь, «Атлетико» сможет этого добиться. Нас ждет отличная игра»
Гризманн после 1:1 с «Арсеналом»: «Выйти в финал ЛЧ – моя самая большая мечта. Надеюсь, «Атлетико» сможет этого добиться. Нас ждет отличная игра»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).

Об игре

«Второй тайм мы провели намного лучше с точки зрения интенсивности и прессинга. Это то, что нужно для ответного матча. Это будет отличная игра. Тем, кто будет дома или на стадионе, будет непросто это смотреть, но в этом и прелесть футбола».

О пропущенном голе перед перерывом

«Пропустить гол в конце первого тайма больно. Мы внесли две-три тактические корректировки, чтобы лучше прессинговать и менять позиции, и это сыграло решающую роль. Затем наши болельщики действительно подстегнули нас».

О своих голевых моментах

«У меня было три, но я не смог забить, уверен, что смогу сделать это во втором матче. Мы все отлично поработали, и нам нужно сосредоточиться на второй встрече».

Об ответном матче

«Моя самая большая мечта – выйти в финал. Я много готовился к этому матчу и ко второму, и надеюсь, мы сможем этого добиться», – заявил Гризманн.

Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
4 комментария
Было эпично для Гризмана выиграть ЛЧ, и покинуть клуб
Ответ Кочевник56
А по факту не забьёт решающий пенальти в серии или типа того))

Гризманн это Ройс матрасной версии в плане титулов
Ответ S. A.
Но Гризманн чемпион мира, где он был лидером сборной. А Ройс пропустил свой золотой ЧМ
Так он вроде в финале ЛЧ же играл
Материалы по теме
Директор «Атлетико» Алемани после 1:1 с «Арсеналом»: «Нам не хватило удачи. Первый пенальти слишком легковесный – в еврокубках такие не назначают»
29 апреля, 21:56
«Атлетико» вдвое чаще «Арсенала» бил по воротам в матче ЛЧ – 18 ударов против 9. Гризманн попал в перекладину на 63-й
29 апреля, 21:36
Коке про 1:1 с «Арсеналом»: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда. «Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне»
29 апреля, 21:35
Гризманн признан лучшим игроком матча «Атлетико» – «Арсенал»
29 апреля, 21:20
