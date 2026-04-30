Гризманн после 1:1 с «Арсеналом»: «Выйти в финал ЛЧ – моя самая большая мечта. Надеюсь, «Атлетико» сможет этого добиться. Нас ждет отличная игра»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).
Об игре
«Второй тайм мы провели намного лучше с точки зрения интенсивности и прессинга. Это то, что нужно для ответного матча. Это будет отличная игра. Тем, кто будет дома или на стадионе, будет непросто это смотреть, но в этом и прелесть футбола».
О пропущенном голе перед перерывом
«Пропустить гол в конце первого тайма больно. Мы внесли две-три тактические корректировки, чтобы лучше прессинговать и менять позиции, и это сыграло решающую роль. Затем наши болельщики действительно подстегнули нас».
О своих голевых моментах
«У меня было три, но я не смог забить, уверен, что смогу сделать это во втором матче. Мы все отлично поработали, и нам нужно сосредоточиться на второй встрече».
Об ответном матче
«Моя самая большая мечта – выйти в финал. Я много готовился к этому матчу и ко второму, и надеюсь, мы сможем этого добиться», – заявил Гризманн.
Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.
Гризманн это Ройс матрасной версии в плане титулов