Вратарь «Оренбурга» Овсянников об алкоголе: «Два бокала пива после игры – никаких проблем. Все должно быть в рамках разумного»

Вратарь «Оренбурга » Богдан Овсянников рассказал, что не видит проблемы в употреблении пива после матчей.

– Какое у тебя отношение к алкоголю?

– Нейтральное. Выпить два бокала пива после игры – никаких проблем. Опять же, в

се зависит от календаря. Все должно быть в рамках разумного.

– Сигареты никто не выкуривает в раздевалке, как Шченсны?

– Нет. Точно знаю, что сейчас не курят. Раньше курили, но сейчас другое поколение. Все более профессионально относятся к этому, – сказал Овсянников.