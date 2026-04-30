Стогниенко об Уткине: «Я на работе не видел человека, настолько же одаренного чувством юмора, самоиронией, реакцией, роскошным русским языком. Копировать его невозможно, нет больше таких людей»

Стогниенко об Уткине: копировать его невозможно, нет больше таких людей.

Владимир Стогниенко высоко отозвался о Василии Уткине.

28 апреля в издательстве «Альпина нон-фикшн» при поддержке Спортса’’ вышла книга «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» , которую составил Станислав Гридасов.

«Уткин умел комментировать интересно. Вроде бы совсем простенькая формулировка, но очень трудно работать так, чтобы тебя всегда хотелось слушать. Чтобы ты не превращался в фоновый шум. Есть, кстати, тип зрителей, которые постоянно призывают дать им этот самый интершум. Дескать, это лучше любого комментатора. На практике пользуется такой услугой 1-2% аудитории.

Когда в сервисе появилась дорожка интершума, Вася довольно активно репостил сообщения о результатах тестирования: кажется, он к возможности исчезновения комментатора из трансляции относился скептически. Но чтобы голос единственного человека был важнее шума трибун, этому человеку необходимо оставаться увлекательным. Уткин знал, как это делать. Вася занимался разными проектами. Очень многое получалось отлично: руководил редакциями, программами и каналами, управлял футбольным клубом, писал тексты, вел соцсети. Да, еще же кино и театр, кто же не помнит Игоря Владимировича Цаплина, который футболом не интересуется. Однажды на какой‑то вечеринке с караоке я случайно выяснил, что Вася очень прилично пел. Это не связано с работой, но одаренные люди часто не ограничивают свои таланты.

Несколько раз задавал себе вопрос: а смог бы я сам учиться у Васи? Если бы работал с ним в одной редакции или посещал его журналистскую школу? Честный ответ такой: не знаю. Ведь копировать Уткина невозможно по простейшей причине – нет шанса сравниться с Васей масштабами и разнообразием таланта. В этом нет ни кокетства, ни ложной скромности – я на работе не видел человека, настолько же одаренного чувством юмора, самоиронией, реакцией, роскошным русским языком, умением писать отличные тексты. Нет больше таких людей, к сожалению. И в зеркале я такого человека тоже не наблюдаю, конечно», – рассказал комментатор и шеф-редактор «Okko Спорт» в книге.

