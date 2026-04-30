  • Индзаги о том, что в Саудовскую Аравию приезжают ради денег: «Или для того, чтобы попробовать себя в другой обстановке. У меня никогда не было проблем с финансами»
14

Индзаги не согласен, что в Саудовскую Аравию приезжают ради денег.

Главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги заявил, что принял предложение из Саудовской Аравии не из-за финансовой составляющей.

Индзаги возглавил «Аль-Хилаль» в июне 2025 года, после того, как покинул пост главного тренера «Интера».

– В Саудовскую Аравию едут ради денег, а не амбиций.

– Или для того, чтобы увидеть иную реальность, попробовать себя в другой обстановке. К счастью, у меня никогда не было финансовых проблем, это не то, чего мне не хватает. В Милане у меня был замечательный дом, из которого я мог видеть все, даже «Сан-Сиро».

Предложение меня убедило, и теперь я здесь, и я счастлив, – сказал Индзаги.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
Индзаги: "В Саудовскую Аравию едут не ради денег,а ради очень больших денег..."
Сложно осуждать человека за желание больше зарабатывать
Ответ Алексей Иванов
Сложно осуждать человека за желание больше зарабатывать
А зачем? Он никого этим не подставил.
Ответ Алексей Иванов
Сложно осуждать человека за желание больше зарабатывать
У каждого свои приоритеты) кто то хочет расти и развиваться, кто то деньги зарабатывать. У кого то есть амбиции, у кого то их нет
Индзаги:
У меня были бы финансовые проблемы, если бы я упускал такие возможности.
А как ответить на такой уничижительный вопрос? Мне кажется , что Индзаги поехал не только ради денег, но и чтобы немного перезагрузиться. Работа в Интере это постоянный прессинг от сми, фанатов родной страны и ограниченных финансов относительно конкурентов в лч

А тут спокойно работаешь, никто не давит, платят в разы больше - отличная тема для тех, кто выгорел на работе
Врёт он всё)) Симоне Индзаги подписал с «Аль-Хилалем» двухлетний контракт – с зарплатой 26 млн евро за сезон. Чистыми! https://www.sports.ru/football/blogs/3331823.html
С этим все понятно
"Деньги, товарищи, пока никто не отменял"
Всем итак ясно,зачем туда едут...не только тренер,но и игроки.
Почему же любители "попробовать себя в другой обстановке" едут именно в богатейшую Аравию, а не в Гаити, скажем, или Бангладеш?!
