Индзаги о том, что в Саудовскую Аравию приезжают ради денег: «Или для того, чтобы попробовать себя в другой обстановке. У меня никогда не было проблем с финансами»

Индзаги не согласен, что в Саудовскую Аравию приезжают ради денег.

Главный тренер «Аль-Хилаля » Симоне Индзаги заявил, что принял предложение из Саудовской Аравии не из-за финансовой составляющей.

Индзаги возглавил «Аль-Хилаль» в июне 2025 года, после того, как покинул пост главного тренера «Интера ».

– В Саудовскую Аравию едут ради денег, а не амбиций.

– Или для того, чтобы увидеть иную реальность, попробовать себя в другой обстановке. К счастью, у меня никогда не было финансовых проблем, это не то, чего мне не хватает. В Милане у меня был замечательный дом, из которого я мог видеть все, даже «Сан-Сиро ».

Предложение меня убедило, и теперь я здесь, и я счастлив, – сказал Индзаги.