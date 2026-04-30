Индзаги о том, что в Саудовскую Аравию приезжают ради денег: «Или для того, чтобы попробовать себя в другой обстановке. У меня никогда не было проблем с финансами»
Индзаги не согласен, что в Саудовскую Аравию приезжают ради денег.
Главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги заявил, что принял предложение из Саудовской Аравии не из-за финансовой составляющей.
Индзаги возглавил «Аль-Хилаль» в июне 2025 года, после того, как покинул пост главного тренера «Интера».
– В Саудовскую Аравию едут ради денег, а не амбиций.
– Или для того, чтобы увидеть иную реальность, попробовать себя в другой обстановке. К счастью, у меня никогда не было финансовых проблем, это не то, чего мне не хватает. В Милане у меня был замечательный дом, из которого я мог видеть все, даже «Сан-Сиро».
Предложение меня убедило, и теперь я здесь, и я счастлив, – сказал Индзаги.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46210 голосов
Да!
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У меня были бы финансовые проблемы, если бы я упускал такие возможности.
А тут спокойно работаешь, никто не давит, платят в разы больше - отличная тема для тех, кто выгорел на работе