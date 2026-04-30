  Кондаков о Семаке: «Благодарю за то, что он дает мне шансы в «Зените». Тренер всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать»
Кондаков о Семаке: «Благодарю за то, что он дает мне шансы в «Зените». Тренер всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать»

18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался об отношениях с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

– Какие отношения сложились с Сергеем Богдановичем?

– Доверительные. Благодарю за то, что он дает мне шансы. Он всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать. А я, выходя на поле, показываю, что готов трудиться.

– Каким тебе запомнился дебют в стартовом составе в Кубке против «Оренбурга»?

– На предыгровой тренировке Сергей Богданович сказал нам с Шилом: «Будете играть с первых минут». Я удивился и обрадовался одновременно. Нам сказали играть спокойнее и получать удовольствие: после этого стало намного проще атаковать. Мы провели хороший матч, – сказал Кондаков.

В этом сезоне Кондаков провел 7 матчей в Мир РПЛ. В среднем он проводит на поле 20 минут. 

Даниил Кондаков: «Сложился стереотип, что в «Зените» невозможно закрепиться. Это не так! Всем дают шансы, конкуренция сумасшедшая. Количество воспитанников в РПЛ – показатель»

Удивительно, но московские комментаторы начали выделяться гробовым молчанием после таких новостей.
Удивительно, но московские комментаторы начали выделяться гробовым молчанием после таких новостей.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
В последнем матче РПЛ вышел в основе. С учетом того, что Зенит накупил много середняков, в том числе и дорогостоящих, может и на основу претендовать.
Чем Кондаков в данный момент хуже Джон Джона или Энрике по игре за Зенит? - Ничем.
