Кондаков о Семаке: «Благодарю за то, что он дает мне шансы в «Зените». Тренер всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать»

Кондаков о Семаке: благодарен за шансы, он верит в меня и просит хорошо работать.

18-летний полузащитник «Зенита » Даниил Кондаков высказался об отношениях с главным тренером клуба Сергеем Семаком .

– Какие отношения сложились с Сергеем Богдановичем?

– Доверительные. Благодарю за то, что он дает мне шансы. Он всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать. А я, выходя на поле, показываю, что готов трудиться.

– Каким тебе запомнился дебют в стартовом составе в Кубке против «Оренбурга»?

– На предыгровой тренировке Сергей Богданович сказал нам с Шилом : «Будете играть с первых минут». Я удивился и обрадовался одновременно. Нам сказали играть спокойнее и получать удовольствие: после этого стало намного проще атаковать. Мы провели хороший матч, – сказал Кондаков.

В этом сезоне Кондаков провел 7 матчей в Мир РПЛ. В среднем он проводит на поле 20 минут.

