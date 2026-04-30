Кондаков о Семаке: «Благодарю за то, что он дает мне шансы в «Зените». Тренер всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать»
18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался об отношениях с главным тренером клуба Сергеем Семаком.
– Какие отношения сложились с Сергеем Богдановичем?
– Доверительные. Благодарю за то, что он дает мне шансы. Он всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать. А я, выходя на поле, показываю, что готов трудиться.
– Каким тебе запомнился дебют в стартовом составе в Кубке против «Оренбурга»?
– На предыгровой тренировке Сергей Богданович сказал нам с Шилом: «Будете играть с первых минут». Я удивился и обрадовался одновременно. Нам сказали играть спокойнее и получать удовольствие: после этого стало намного проще атаковать. Мы провели хороший матч, – сказал Кондаков.
В этом сезоне Кондаков провел 7 матчей в Мир РПЛ. В среднем он проводит на поле 20 минут.
Чем Кондаков в данный момент хуже Джон Джона или Энрике по игре за Зенит? - Ничем.