Роналду после 2:0 с «Аль-Ахли»: «Вперед!!! Мы «Аль-Наср»!!! ✈️🤷🏽‍♂️💪🏽»

Роналду после 2:0 с «Аль-Ахли»: вперед, мы «Аль-Наср».

Форвард «Аль-Насра » Криштиану Роналду поделился постом после матча с «Аль-Ахли» (2:0) в 30-м туре лиги Саудовской Аравии.

Команда Роналду достигла рекордной серии из 16 побед в чемпионате подряд. Португалец отметился в игре голом, забитым головой с углового.

После матча Криштиану написал в соцсетях: «Вперед!!! Мы «Аль-Наср»!!! ✈️🤷🏽‍♂️💪🏽».

Команда, за которую выступает 41-летний игрок, лидирует в таблице и на 8 очков опережает «Аль-Хилаль», но у последнего есть игра в запасе.

«У меня 5 ЛЧ». Роналду ответил фанатам «Аль-Ахли», напомнившим Криштиану о двух подряд победах в азиатской ЛЧ