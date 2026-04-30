Саттон о пенальти в матче с «Атлетико»: «Арсенал» просто ограбили, они могли подойти к игре на «Эмирейтс» в выгодной позиции. Это несправедливо»
Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон заявил о несправедливом отношении судей к «Арсеналу» в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
На 56-й минуте главный арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти за игру рукой защитника «канониров» Бена Уайта. На 81-й минуте судья, посмотрев повтор, отменил назначенный им 11-метровый после контакта Давида Ганцко и Эберечи Эзе в штрафной мадридцев.
«Арсенал» попросту ограбили. Люди могут спорить о заслугах, но все, кто смотрел игру, могут говорить о том, как «Арсенал» проявил себя, чего им не хватало и чего они не сделали...
У «Арсенала» был шанс подойти к матчу «Эмирейтс» на следующей неделе в невероятно выгодном положении, но теперь им предстоит проделать большую работу. И я думаю, что это несправедливо по отношению к ним, я действительно так считаю. Они чувствуют, что с ними поступили жестоко, и они пострадали», – сказал Саттон.
По пенке Атлетико опять же к судьям нет вопросов, в ЛЧ это пенальти, такие там рекоммендации. Пенка говно, но такие там правила и далеко не первый год
По первой же пенке вообще не понимаю, какие вопросы могут быть. Дьекереш принимает мяч и в него влетает Ганцко сзади всем телом, мяча и близко нет. Если касание руками + в пояснице + в бедрах это "недостаточное касание", то достаточным видимо будет половой акт, других вариантов не вижу
Исходя из этого делаю вывод, что Маккели провел отличный матч, хороший реф
По мне - чистящий наступ и фол.
Я бы и пеналь в ворота Арсенала не давал, игрок бил мимо ворот, попал в ногу, от неё - в отставленную руку. Ну бред же.