  • Саттон о пенальти в матче с «Атлетико»: «Арсенал» просто ограбили, они могли подойти к игре на «Эмирейтс» в выгодной позиции. Это несправедливо»
Саттон о пенальти в матче с «Атлетико»: «Арсенал» просто ограбили, они могли подойти к игре на «Эмирейтс» в выгодной позиции. Это несправедливо»

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон заявил о несправедливом отношении судей к «Арсеналу» в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

На 56-й минуте главный арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти за игру рукой защитника «канониров» Бена Уайта. На 81-й минуте судья, посмотрев повтор, отменил назначенный им 11-метровый после контакта Давида Ганцко и Эберечи Эзе в штрафной мадридцев.

«Арсенал» попросту ограбили. Люди могут спорить о заслугах, но все, кто смотрел игру, могут говорить о том, как «Арсенал» проявил себя, чего им не хватало и чего они не сделали...

У «Арсенала» был шанс подойти к матчу «Эмирейтс» на следующей неделе в невероятно выгодном положении, но теперь им предстоит проделать большую работу. И я думаю, что это несправедливо по отношению к ним, я действительно так считаю. Они чувствуют, что с ними поступили жестоко, и они пострадали», – сказал Саттон.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Видел супер замедленный повтор, там нет фола. Ганцко подошвой коснулся ребра бутсы Эзе, после чего остановил движение ноги и поставил на траву. Наступа не было, касание минимально - решение справедливое

По пенке Атлетико опять же к судьям нет вопросов, в ЛЧ это пенальти, такие там рекоммендации. Пенка говно, но такие там правила и далеко не первый год

По первой же пенке вообще не понимаю, какие вопросы могут быть. Дьекереш принимает мяч и в него влетает Ганцко сзади всем телом, мяча и близко нет. Если касание руками + в пояснице + в бедрах это "недостаточное касание", то достаточным видимо будет половой акт, других вариантов не вижу

Исходя из этого делаю вывод, что Маккели провел отличный матч, хороший реф
Видел супер замедленный повтор, там нет фола. Ганцко подошвой коснулся ребра бутсы Эзе, после чего остановил движение ноги и поставил на траву. Наступа не было, касание минимально - решение справедливое По пенке Атлетико опять же к судьям нет вопросов, в ЛЧ это пенальти, такие там рекоммендации. Пенка говно, но такие там правила и далеко не первый год По первой же пенке вообще не понимаю, какие вопросы могут быть. Дьекереш принимает мяч и в него влетает Ганцко сзади всем телом, мяча и близко нет. Если касание руками + в пояснице + в бедрах это "недостаточное касание", то достаточным видимо будет половой акт, других вариантов не вижу Исходя из этого делаю вывод, что Маккели провел отличный матч, хороший реф
По твоей же логике Маккели провел плохой матч, раз ВАР понадобился чтобы левый пенальти отменить.
По твоей же логике Маккели провел плохой матч, раз ВАР понадобился чтобы левый пенальти отменить.
В том то и дело, что в динамике все смотрелось очень однозначно в пользу пенки. Я, как видишь, только на следующий день спустя кучу повторов обнаружил, как на самом все деле было, а как это понять судье, который одновременно должен смотреть на мяч, на стопы, на контакт в руках и всякое прочее? Это нереально для человека. По идее именно для таких случаев ВАР и существует, просто плохое его использование приводит к тому, что когда ВАР принимает правильное решение, люди все равно недовольны. В такие времена живем
Тоже не понял , почему отменили пенку.
По мне - чистящий наступ и фол.
Тоже не понял , почему отменили пенку. По мне - чистящий наступ и фол.
Думаю, судья исходил из того, что повтор не давал 100% уверенности в том, что был наступ.
Я бы и пеналь в ворота Арсенала не давал, игрок бил мимо ворот, попал в ногу, от неё - в отставленную руку. Ну бред же.
Думаю, судья исходил из того, что повтор не давал 100% уверенности в том, что был наступ. Я бы и пеналь в ворота Арсенала не давал, игрок бил мимо ворот, попал в ногу, от неё - в отставленную руку. Ну бред же.
А я думаю, что мяч он догнать после такого касания уже не мог, он уходил в сторону от ворот, на игровой момент это не повлияло
Минуточку! А кто это решил, что после второго пенальти и 2:1 в пользу Арсенала, матч с таким счетом и закончился бы?! Игра пошла бы совсем по другому сценарию, которого мы не узнаем. Может, Атлетико выиграл бы в итоге 3:2! Никто не знает, что было бы.
хорош уже арсеналу выплывать за счёт стандартов
А как же левый пенальти в матче с Байером?)
Пускай посмотрит на пенальти за руку Умярова;))))
Альварес с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Атлетико» с «Арсеналом». У Дьокереша 8.0, у Гризманна 7.3, худший – Троссард с 5.8
30 апреля, 08:26
Макманаман об отмене пенальти «Арсенала»: «Терпеть не могу ВАР. Отвратительное поведение Симеоне. Он бы пришел в ярость, будто это противоположная штрафная»
30 апреля, 07:50
Киоун об отмене пенальти на Эзе: «Не для этого ввели ВАР. Судье следовало принять решение, а ВАР вмешивается. Маккелли не выдержал давления перед Симеоне»
30 апреля, 05:10
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Ахмат» примет «Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
1 минуту назадLive
Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Акроном» в гостях – 1:0! Мяч колумбийца на 53-й отменили после ВАР
2 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 2:2 – Гакпо сравнял после ошибки Ламменса, у Собослаи 1+1, Кунья забил на 6-й, Шешко – на 14-й. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Кордоба забил 16-й гол и лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ. Форвард «Краснодара» на три мяча опережает Батракова и Хиля
10 минут назад
Генич о незасчитанном голе Кордобы: «Представляю, что творится в амфитеатре в парке Галицкого. Абсолютно нормальная борьба. Может, очень хотелось этот гол отменить»
18 минут назад
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
30 минут назадФото
«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93
34 минуты назад
«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
44 минуты назад
«Милан» потерял шансы на скудетто после 0:2 от «Сассуоло». «Россонери» не выигрывают Серию А с 2022-го
сегодня, 14:58
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Интер» против «Пармы»
сегодня, 14:57
Казанский об отмене гола Кордобы: «Если это фол, то я «торпедный катер». Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта, можно рассмотреть какой-то криминал?»
7 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
17 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
17 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
30 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
42 минуты назадLive
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
49 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
50 минут назад
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
51 минуту назад
Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами
52 минуты назад
