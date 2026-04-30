Саттон о пенальти в матче с «Атлетико»: «Арсенал» просто ограбили, они могли подойти к игре на «Эмирейтс» в выгодной позиции. Это несправедливо»

Саттон о полуфинале ЛЧ: «Арсенал» просто ограбили.

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон заявил о несправедливом отношении судей к «Арсеналу » в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико » (1:1).

На 56-й минуте главный арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти за игру рукой защитника «канониров» Бена Уайта. На 81-й минуте судья, посмотрев повтор, отменил назначенный им 11-метровый после контакта Давида Ганцко и Эберечи Эзе в штрафной мадридцев.

«Арсенал» попросту ограбили. Люди могут спорить о заслугах, но все, кто смотрел игру, могут говорить о том, как «Арсенал» проявил себя, чего им не хватало и чего они не сделали...

У «Арсенала» был шанс подойти к матчу «Эмирейтс» на следующей неделе в невероятно выгодном положении, но теперь им предстоит проделать большую работу. И я думаю, что это несправедливо по отношению к ним, я действительно так считаю. Они чувствуют, что с ними поступили жестоко, и они пострадали», – сказал Саттон.