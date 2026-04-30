  • На матч ЦСКА – «Зенит» назначен Танашев, на игру «Локомотива» и «Динамо» – Кукуляк, «Спартака» и «Крыльев» – Карасев
На матч ЦСКА – «Зенит» назначен Танашев, на игру «Локомотива» и «Динамо» – Кукуляк, «Спартака» и «Крыльев» – Карасев

Стали известны арбитры на матчи 28-го тура чемпионата России.

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 28-го тура Мир РПЛ.

1 мая (пятница)

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев 

Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Евгений Кукуляк 

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

2 мая (суббота)

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Василий Казарцев 

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

«Балтика» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский 

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Инал Танашев 

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

3 мая (воскресенье)

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок 

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Андрей Иванов.

«Акрон» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов 

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан 

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
Ждём шоу от Танашева и Кукуяна. В какую сторону будут ошибки - не так важно. Если в пользу ЦСКА - то Гинер с Галицким всё купили. Если в пользу Зенита - то админресурс с смс из Газпромбанка
Ответ Aleksey Yashin
Комментарий скрыт
Ответ igo sarSM
С заточкой он придёт на следующий матч 6 мая.
Очiкувай.
Судья Карась, игра началась
Ответ Vasil.ru
Музыка из Пилы.
Не важно кто судья, важно узнать ЕГО правила игры перед матчем. Впрочем часто они сами этого не знают
Ответ Сергей Лепехин
Согласен с тобой полностью всё покажет игра
Ответ Сергей Лепехин
как отсудит такие правила и были
Опять лысый и мокрый...
В России не осталось НИ ОДНОГО неангажированного и заляпанного в догах свистелки. Сплошь мерзкие рожи.
Ухх, кукулячелло на судит так на судит!!
Не секу, чего это краснобелята Карася так боятся. Или соломку стелят?
Ну сколько можно карасей нам ?
Мм, Карасев
В игре Локо-Динамо опять будет скандал!Левников на ВАРе опять увидит левый пеналь!Что за картбланш у него!Его после каждой игры можно смело дисквалифицировать,если не по жизнено,то как минимум на пол-года!
Ответ Сергей Илюшенков
Посмотрим всё покажет команды в игре
