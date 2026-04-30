Альварес с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Атлетико» с «Арсеналом». У Дьокереша 8.0, у Гризманна 7.3, худший – Троссард с 5.8

Альварес – лучший игрок матча «Атлетико» с «Арсеналом» по Индексу ГОЛа.

Хулиан Альварес получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом » (1:1). Форвард мадридцев, отметившийся голом с пенальти, набрал 8.2 балла и стал лучшим игроком встречи.

«Атлетико»: Облак – 6.6, Льоренте – 6.6, Пубиль – 6.8, Ганцко – 6.6, Руджери – 7.5, Симеоне – 6.7, Коке – 7.5, Кардозо – 6.7, Лукман – 7.8, Гризманн – 7.3, Альварес – 8.2.

Вышли на замену: Ле Норман – 6.4, Баэна – 6.5, Молина – без оценки.

«Арсенал»: Райя – 7.6, Инкапиэ – 7.2, Габриэл – 6.7, Салиба – 7.5, Уайт – 6.1, Субименди – 6.4, Райс – 7.2, Эдегор – 6.7, Мартинелли – 6.2, Дьокереш – 8.0, Мадуэке – 6.6.

Вышли на замену: Эзе – 6.5, Сака – 6.0, Троссард – 5.8, Жезус – 6.4.