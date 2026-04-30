Альварес с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Атлетико» с «Арсеналом». У Дьокереша 8.0, у Гризманна 7.3, худший – Троссард с 5.8
Альварес – лучший игрок матча «Атлетико» с «Арсеналом» по Индексу ГОЛа.
Хулиан Альварес получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом» (1:1). Форвард мадридцев, отметившийся голом с пенальти, набрал 8.2 балла и стал лучшим игроком встречи.
«Атлетико»: Облак – 6.6, Льоренте – 6.6, Пубиль – 6.8, Ганцко – 6.6, Руджери – 7.5, Симеоне – 6.7, Коке – 7.5, Кардозо – 6.7, Лукман – 7.8, Гризманн – 7.3, Альварес – 8.2.
Вышли на замену: Ле Норман – 6.4, Баэна – 6.5, Молина – без оценки.
«Арсенал»: Райя – 7.6, Инкапиэ – 7.2, Габриэл – 6.7, Салиба – 7.5, Уайт – 6.1, Субименди – 6.4, Райс – 7.2, Эдегор – 6.7, Мартинелли – 6.2, Дьокереш – 8.0, Мадуэке – 6.6.
Вышли на замену: Эзе – 6.5, Сака – 6.0, Троссард – 5.8, Жезус – 6.4.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45882 голоса
Да!
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А в конце , когда Арсенал прижал, вообще никакого прессинга. И его Симеоне умудрился на Серлота не заменить.
Или его попадание в перкладину так сильно на оценку подействовало?
Почему я просто не мог написать «эх, его бы в барсу» ?! Как сюда вообще умещается ваше «причём здесь»?!
Он как будто не понял,что он на полуфинал ЛЧ вышел,а не на тренировку.
Сака тоже ужасно вышел,потеря за потерей...
Только к концу матча стало что-то получаться.