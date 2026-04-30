  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альварес с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Атлетико» с «Арсеналом». У Дьокереша 8.0, у Гризманна 7.3, худший – Троссард с 5.8
12

Альварес с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Атлетико» с «Арсеналом». У Дьокереша 8.0, у Гризманна 7.3, худший – Троссард с 5.8

Альварес – лучший игрок матча «Атлетико» с «Арсеналом» по Индексу ГОЛа.

Хулиан Альварес получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом» (1:1). Форвард мадридцев, отметившийся голом с пенальти, набрал 8.2 балла и стал лучшим игроком встречи.

«Атлетико»: Облак – 6.6, Льоренте – 6.6, Пубиль – 6.8, Ганцко – 6.6, Руджери – 7.5, Симеоне – 6.7, Коке – 7.5, Кардозо – 6.7, Лукман – 7.8, Гризманн – 7.3, Альварес – 8.2.

Вышли на замену: Ле Норман – 6.4, Баэна – 6.5, Молина – без оценки.

«Арсенал»: Райя – 7.6, Инкапиэ – 7.2, Габриэл – 6.7, Салиба – 7.5, Уайт – 6.1, Субименди – 6.4, Райс – 7.2, Эдегор – 6.7, Мартинелли – 6.2, Дьокереш – 8.0, Мадуэке – 6.6.

Вышли на замену: Эзе – 6.5, Сака – 6.0, Троссард – 5.8, Жезус – 6.4.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45882 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ГОЛ
logoАтлетико
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
logoНони Мадуэке
logoМаттео Руджери
logoВиктор Дьокереш
logoЛеандро Троссард
logoДавид Райя
logoКоке
logoАдемола Лукман
logoМарк Пубиль
logoГабриэл Мартинелли
logoГабриэл Жезус
logoЭберечи Эзе
logoПьеро Инкапиэ
logoХулиан Альварес
logoБукайо Сака
logoМартин Субименди
logoАлекс Баэна
logoДеклан Райс
logoАнтуан Гризманн
logoРобен Ле Норман
logoДавид Ганцко
logoВильям Салиба
logoДжулиано Симеоне
logoЯн Облак
logoМаркос Льоренте
logoДжонни Кардозо
logoМартин Эдегор
logoНауэль Молина
logoБен Уайт
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гризманн худший. Весь матч пешком, плох в подыгрыше, ни одного рывка.
А в конце , когда Арсенал прижал, вообще никакого прессинга. И его Симеоне умудрился на Серлота не заменить.
Или его попадание в перкладину так сильно на оценку подействовало?
Ответ Олег Лисицын
Гризманн худший. Весь матч пешком, плох в подыгрыше, ни одного рывка. А в конце , когда Арсенал прижал, вообще никакого прессинга. И его Симеоне умудрился на Серлота не заменить. Или его попадание в перкладину так сильно на оценку подействовало?
у серлота повреждение на тренировке было пишут.
Эх, его бы в барсу … ваще конфета бы была убийственная спереди. Но, мечтать не вредно ведь ))
Ответ Ник Ник
Эх, его бы в барсу … ваще конфета бы была убийственная спереди. Но, мечтать не вредно ведь ))
Комментарий удален пользователем
Ответ Ф_Крюгер
Комментарий удален пользователем
В смысле бл причём здесь барса ?! Вы контекст вообще не догоняете ?!

Почему я просто не мог написать «эх, его бы в барсу» ?! Как сюда вообще умещается ваше «причём здесь»?!
За что интересно Дьокереш получил такую высокую оценку?
Троссард просто подошел бить отмененный пенальти, за это такой низкий балл?))
Ответ SuperStarrrr
Троссард просто подошел бить отмененный пенальти, за это такой низкий балл?))
Лео дважды чуть не обокрали,пока он возился с мячом.
Он как будто не понял,что он на полуфинал ЛЧ вышел,а не на тренировку.
Сака тоже ужасно вышел,потеря за потерей...
Только к концу матча стало что-то получаться.
Ответ Доминатор3000
Лео дважды чуть не обокрали,пока он возился с мячом. Он как будто не понял,что он на полуфинал ЛЧ вышел,а не на тренировку. Сака тоже ужасно вышел,потеря за потерей... Только к концу матча стало что-то получаться.
А Дьокереш на поле прям блистал)
whoscored sofascore теперь еще одна фигня
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Ахмат» примет «Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
2 минуты назадLive
Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Акроном» в гостях – 1:0! Мяч колумбийца на 53-й отменили после ВАР
2 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 2:2 – Гакпо сравнял после ошибки Ламменса, у Собослаи 1+1, Кунья забил на 6-й, Шешко – на 14-й. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Кордоба забил 16-й гол и лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ. Форвард «Краснодара» на три мяча опережает Батракова и Хиля
10 минут назад
Генич о незасчитанном голе Кордобы: «Представляю, что творится в амфитеатре в парке Галицкого. Абсолютно нормальная борьба. Может, очень хотелось этот гол отменить»
18 минут назад
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
30 минут назадФото
«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93
34 минуты назад
«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
44 минуты назад
«Милан» потерял шансы на скудетто после 0:2 от «Сассуоло». «Россонери» не выигрывают Серию А с 2022-го
сегодня, 14:58
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Интер» против «Пармы»
сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Казанский об отмене гола Кордобы: «Если это фол, то я «торпедный катер». Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта, можно рассмотреть какой-то криминал?»
7 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
17 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
17 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
30 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
42 минуты назадLive
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
49 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
50 минут назад
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
51 минуту назад
Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами
52 минуты назад
Рекомендуем