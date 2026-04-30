  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Михаил Поленов: «Уткин с Радимовым оказались за столиком в ресторане. Я попросил официантку, она подходит с бумажкой и ручкой, Радим тянется расписаться, но бумажку дают Васе – было смешно»
8

Михаил Поленов: «Уткин с Радимовым оказались за столиком в ресторане. Я попросил официантку, она подходит с бумажкой и ручкой, Радим тянется расписаться, но бумажку дают Васе – было смешно»

Поленов об Уткине: для меня он был просто космической фигурой.

Михаил Поленов рассказал забавный эпизод о Василии Уткине.

28 апреля в издательстве «Альпина нон-фикшн» при поддержке Спортса’’ вышла книга «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем», которую составил Станислав Гридасов.

«Я брал автограф у Васи, когда еще не был комментатором. Для меня он тогда был просто космической фигурой – я еще учился в университете и работал в ресторане «Русская рыбалка» в Питере.

Как‑то Уткин вместе с Радимовым и Булановой оказались за столиком ресторана. Я попросил официантку сходить к ним и попросить большого человека что‑нибудь написать. Сам не пошел, потому что тогда работал в отделе, который занимался приготовлением рыбы, был в спецодежде, не лучший вариант был в этом идти.

Со стороны наблюдаю: она подходит с бумажкой и ручкой, а Радим как бы уже тянется, чтобы расписаться, но тут бумажку с ручкой резко дают Васе. Это было очень смешно», – рассказал бывший комментатор «Матч ТВ» в книге.

«Странное чувство: вместе с человеком идешь к его смерти». Уткин глазами близкого друга и автора книги о нем

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46202 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoМихаил Поленов
книги
logoВасилий Уткин
logoВладислав Радимов
Татьяна Буланова
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Забавный случай. Буланова оказалась умнее мужа и дергаться не стала, сразу поняла кто в этой компании настоящая звезда.
Вася Уткин легенда! Царствие небесное...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
9 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
11 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
27 минут назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
19 минут назад
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
19 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
20 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
23 минуты назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
23 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
24 минуты назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
38 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат матчей в последних турах»
5 минут назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
21 минуту назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
27 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
44 минуты назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем