Михаил Поленов: «Уткин с Радимовым оказались за столиком в ресторане. Я попросил официантку, она подходит с бумажкой и ручкой, Радим тянется расписаться, но бумажку дают Васе – было смешно»

Поленов об Уткине: для меня он был просто космической фигурой.

Михаил Поленов рассказал забавный эпизод о Василии Уткине.

28 апреля в издательстве «Альпина нон-фикшн» при поддержке Спортса’’ вышла книга «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» , которую составил Станислав Гридасов.

«Я брал автограф у Васи, когда еще не был комментатором. Для меня он тогда был просто космической фигурой – я еще учился в университете и работал в ресторане «Русская рыбалка» в Питере.

Как‑то Уткин вместе с Радимовым и Булановой оказались за столиком ресторана. Я попросил официантку сходить к ним и попросить большого человека что‑нибудь написать. Сам не пошел, потому что тогда работал в отделе, который занимался приготовлением рыбы, был в спецодежде, не лучший вариант был в этом идти.

Со стороны наблюдаю: она подходит с бумажкой и ручкой, а Радим как бы уже тянется, чтобы расписаться, но тут бумажку с ручкой резко дают Васе. Это было очень смешно», – рассказал бывший комментатор «Матч ТВ» в книге.

