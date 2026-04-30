  • «Реал» не обращался к Моуринью, несмотря на желание Переса. Тренер «Бенфики» не спешит принимать решение о будущем (Sky Sports)
«Реал» не обращался к Моуринью по поводу возвращения в клуб.

Жозе Моуринью пока не поступало никаких предложений от «Реала», пишет Sky Sports News.

Ранее сообщалось, что президент клуба Флорентино Перес заинтересован в возвращении португальца в «Мадрид». Он руководит поиском нового главного тренера, поскольку Альваро Арбелоа, сменивший Хаби Алонсо в январе, предположительно будет заменен в конце сезона.

Перес остается близок к Моуринью и, как полагают, заинтересован в воссоединении с 63-летним специалистом. Однако официальных контактов с тренером «Бенфики» пока не было, и он не спешит принимать решение о своем будущем.

Моуринью осведомлен обо всех слухах вокруг его будущего, включая предположения о том, что он находится в списке «Реала», но хочет сосредоточиться на целях «Бенфики».

Не исключено, что специалист может остаться в португальской команде.

Моуринью занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
Перес сватается к Моуринью, но сватов не посылает. Моуринью остается в отчим доме
Ответ Mark Borisovich
Хорошо сказано. Но только "отчем доме".
Ответ Tilo Wolf
Прошу пардона 🤦‍♂️
Перес отдельно от Реала существует? Интерес у Переса есть, но реал не обращался.... а не интересы Реала Перес представляет? Кто вообще мог эту кашу сочинить?
Ответ Jonny Odyssey
Ну теоретически возможно, что Перес за Моура, но не прям категорично сказал и отрезал, а все остальные гендиры, спортдиры и прочие, против, и пока все обсуждается.
Ответ Jonny Odyssey
ТВ Реала.
Жаль. Хоть повеселились бы 🤷🏻‍♂️
Думаю после того, как Бразилия не выйдет из группы, то освободится Анчи, может его позвать?
Та ну. Тогда Маура туда звали, после ЛЧ, и побед в АПЛ, и Серии А. Маур был молод, дерзок, и готовый к новым вершинам. Это было то что нужно Реалу, учитывая нарастастабщую силу Барселоны.
А сейчас уж многое изменилось. И в Реале и в Мауре.
Перес и Реал — единственный шанс Моура вернуться в элиту мирового футбола. Как показывает жизнь, Перес походу тот ещё романтик и верит, что его клуб может преуспеть, если снова пригласить тренера, с которым уже когда-то раньше небезуспешно работал.
Больше того, такой подход вполне может сработать. Ведь тот же Перес уже повторно приглашал Анчелотти, который на тот момент уже казалось бы ехал с ярмарки. Результат? 2 чемпионства, 2 ЛЧ, кубок Испании.
Так и тут. Совершенно не верится, что кто-то из топов, кроме Реала (читай, Переса), рискнёт связаться с нынешним Моуринью, который в последнее время работает с всё менее топовыми клубами, дошёл уже до клубов второго-третьего эшелона, да и там никаких особенных успехов не добился. Такими темпами следующей остановкой может стать условная МЛС или Саудовская Аравия, если бы не Реал.
Ответ Veni-Vidi-Vici
Пока вы думали об элите мирового футбола Моуриньо её формировал. Его имя впечатано в историю, настоящее и будущее футбола.
Уже и чуть ли не железные пруфы (причём о разных лицах) публиковали, и опровержения, как здесь. До лета и по ходу ЧМ мы ещё массу такого рода инсайдов услышим. Сейчас делить их, если по существу, стоит если не на ноль, то примерно на вероятность, с какой Мбаппе после очередного удара по мячу может превратиться в единорога прямо на поле.
P.s. Однако, исходя из на данный момент имеющегося и более-менее подтверждённого/весомого, Моур весьма вероятен, это да.
Это хорошая новость для всех адекватных болельщиков Реала
Я определённо буду чаще смотреть матчи Реала, если Моу вернётся . Это будет действительно весело.
Ждут июля, когда освободится Анчелотти)
Ответ FRE3StYLER
Зачем ему этот нервяк? Он и ушёл не под всеобщие аплодисменты, напомню
