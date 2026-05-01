  • Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»

В Лиге конференций прошли первые матчи полуфинала.

«Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас» в первом матче полуфинала Лиги конференций (1:3), «Райо Вальекано» одержал победу над «Страсбуром» (1:0).

Лига конференций

1/2 финала

Первые матчи

Лига Конференций. Полуфинал
30 апреля 19:00, Мейски
Шахтер
Завершен
1 - 3
0.98xG2.09
Кристал Пэлас
Матч окончен
90’
Камада   Лерма
84’
  Ларсен
Элиаз   Траоре
83’
Очеретько   Назарина
83’
Эгиналдо   Невертон
74’
Педриньо   Бондаренко
74’
74’
Пино   Джонсон
Гомес   Северино
65’
65’
Матета   Ларсен
58’
  Камада
56’
Канво
Педро Энрике
52’
  Очеретько
47’
2тайм
Перерыв
44’
Пино
Винисиус Тобиас
38’
Очеретько
31’
1’
  Сарр
Шахтер
Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Очеретько, Эгиналдо, Гомес, Педриньо, Сантана, Элиаз
Запасные: Гомес, Оба, Элиаз, Грам, Мейреллес, Эгиналдо, Педриньо, Твардовский, Азаров, Феррейра, Очеретько, Марлон
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино, Матета, Сарр
Запасные: Кардинес, Пино, Матета, Мэттьюз, Соса, Хьюз, Камада, Клайн, Девенни, Бенитес, Риад
Подробнее
Лига Конференций. Полуфинал
30 апреля 19:00, Кампо де Вальекас
Райо Вальекано
Завершен
1 - 0
1.44xG0.19
Страсбур
Матч окончен
90’
+7’
Ойеделе
90’
+5’
Эль-Мурабет   Ойеделе
Унаи Лопес   Гумбау
90’
+4’
Де Фрутос   Эспино
89’
Паласон   Камельо
88’
84’
Эмега   Нанаси
Карденас
82’
78’
Диегу Морейра
Лежен
76’
74’
Чилуэлл
Ахомаш
74’
67’
Годо   Амо-Амейо
Алеман   Диас
64’
  Алеман
54’
2тайм
Перерыв
45’
+6’
Эмега
Сисс
38’
11’
Эль-Мурабет
Райо Вальекано
Баталья, Чаваррия, Сисс, Лежен, Рациу, Оскар Валентин, Унаи Лопес, Паласон, Ахомаш, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Алеман, Молина Колорадо, Унаи Лопес, Трехо, Балиу, Менди, Паласон, Де Фрутос, Карденас
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Хойсберг, Уаттара, Эль-Мурабет, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Эмега
Запасные: Кодия, Эмега, Юнссон, Керкар, Луиш, Бозе, Беккер, Эль-Мурабет, Годо, Яссин, Амугу
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Гласнер всю зиму собачился с клубом, был на грани увольнения, а теперь в шаге от того, чтоб напоследок ещё и еврокубок подарить Пэлас после кубка и Суперкубка Англии. И это после продажи Олисе, Эзе и Гехи. Да ему ноги должны целовать, лучший тренер в истории орлов, пришёл в клуб с нулём трофеев в истории, а уйти может с тремя. И не факт что КП что-то ещё выиграет в этом веке.
Ответ Great Again
Представляешь, кристалл пэласс в каком нибудь 2080 году становится супер клубом типа Сити, выигрывает кучу трофеев и на спортсе выходит новость с твоим вот этим комментарием, и люди в обсуждении потешаются над ним
скандальный тип,как будто не знал куда он шёл вот и пойдёт на все четыре стороны
Давайте Кристал, давите этой фейковый шахтер между пальцев!!
Да с первой минуты на изи начали ))
💪💪💪
"«Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас» в первом матче полуфинала Лиги конференций (1:3)"

Во-первых, не ШахтЁр, а ШахтАр! Спортс, выучите это наконец! Донецкий Шахтёр играет во 2-й Лиге России. А это, какой-то польский Шахтар и он к донецкому Шахтёру давно не имеет никакого отношения. Во-вторых, дома...Да, дом у Шахтаря давно уже Краков. Это Польша. Опять же, Шахтар (Краков). В-третьих, развалинами краковского Шахтаря - удовлетворён!🤣👍
А Заря( Луганск) где базируется?
Примерно там же где и Шахтер ,отмывает бюджетные деньги в Ростове, типа футбол есть для кого-то такой. Действительно, какое отношение ахмет к шахтеру имеет с этими бразильцами и историей европейской, вот эти ж настоящие ростовские, с торсидой болельщиков
ахметовский табор без рода и племени унижен и это прекрасно😎
Предатели Донецка наказаны! Нечего этим полякам делать в еврокубках
Они из нашего Донецка, а ты русофоб и предатель, ненависть в крови у вас к России
КП явно умеют настраиваться на кубковые матчи. Тренер очевидно что-то понимает в этом деле
Удачного матча эльзасцам
Снова политика в комментах. Забрали чужую территорию и глумятся что они без дома, а потом удивляются почему же их весь мир не любит. Шахтер великий клуб, и россия тут непричем
вся территория краины и все, что на ней находится - была подарком от России 😎
Киевская РУСЬ, все дела, учи историю, а не западные методички 🗿
Весь мир не любит. По логике весь мир любит что-то другое...
Удачи Пэласу!
КП 5 минут поиграл в футбол , второй воткнул ) они играют то процентов на 30% своих возможностей
КП красиво раскатал:) Гласнер топчик:)
