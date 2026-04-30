Три саудовских клуба интересуются Рафиньей и надеются убедить вингера перейти в лигу после ЧМ-2026 (Mundo Deportivo)
Саудовские клубы хотят подписать Рафинью.
Несколько клубов из Саудовской Аравии готовы сделать предложение вингеру «Барселоны» Рафинье, сообщил Mundo Deportivo.
Саудовские команды надеются убедить бразильца присоединиться к ним после ЧМ-2026.
Отмечается, что три клуба готовы вступить в борьбу за игрока, но еще не сделали ему предложение.
В этом сезоне Рафинья забил 11 голов и сделал 3 передачи в 20 матчах Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Вингер уровня Рафиньи, да еще и молодой будет стоить 70+ млн, а то и больше.
2. Да, в этом сезоне Рафу преследуют травмы, но даже при этом он умудрился сделать 19+8 за 31 матч.
3. Не факт, что Барселона найдет достойную замену Рафе во всех смыслах - очень многое на нем держится.
У него ценник пока ещё 80 даже без наценки для АПЛ.
Для арабов это 120 минимум.
Но пока нет усиливающей замены (или равноценной, но бюджетной) смысла продавать нет.
Так что, не стоит его отпускать этим летом