  • Три саудовских клуба интересуются Рафиньей и надеются убедить вингера перейти в лигу после ЧМ-2026 (Mundo Deportivo)
Три саудовских клуба интересуются Рафиньей и надеются убедить вингера перейти в лигу после ЧМ-2026 (Mundo Deportivo)

Саудовские клубы хотят подписать Рафинью.

Несколько клубов из Саудовской Аравии готовы сделать предложение вингеру «Барселоны» Рафинье, сообщил Mundo Deportivo.

Саудовские команды надеются убедить бразильца присоединиться к ним после ЧМ-2026.

Отмечается, что три клуба готовы вступить в борьбу за игрока, но еще не сделали ему предложение.

В этом сезоне Рафинья забил 11 голов и сделал 3 передачи в 20 матчах Ла Лиги.

Думаю, пойдет в последний поход за Ушастым в следующем сезоне. А дальше уже и видно будет :)
Да, в следующем году надо его уже отпускать с миром. Ему тогда будет 31, в этом возрасте вингеры начинают резко сдавать, а у бразильца вон и травмы пошли. С энергозатратным футболом Флика Рафинья будет пропускать все больше и больше матчей, как уже было в этом сезоне. Чтобы не тянуть, как с Левой (внезапно оказались без ЦФ), надо уже сейчас присматривать замену, которая закроет левый фланг на долгие годы, как это сделали с правым флангом (Ямаль) или вратарем (Жоан Гарсия).
Травмы пошли не только у Рафы, а ещё и у других игроков. Особенно у тех, кто в прошлом сезоне жёстко пахал почти без замен, а это Рафа, Педри, Кунде. К тому же в наше время вингеры могут норм бегать и после 30, поэтому до 32 , а может и до 33 он вполне сможет держать уровень, если будут нормальную ротацию давать.

Вингер уровня Рафиньи, да еще и молодой будет стоить 70+ млн, а то и больше.
Ну не, ещё пару заходов за ушастым точно надо
Не вижу смысла ни Рафе уходить, ни тем более Барселоне его продавать.
У Флика инфаркт случится
1. Рафа - невероятно ценный игрок для Флика во всех смыслах: спортивном, психологическом, лидерском. И если Барселона его решит продать, то тем самым она «подставит» Флика.
2. Да, в этом сезоне Рафу преследуют травмы, но даже при этом он умудрился сделать 19+8 за 31 матч.
3. Не факт, что Барселона найдет достойную замену Рафе во всех смыслах - очень многое на нем держится.
Миллионов за 100 можно было бы продать, но вряд ли арабы столько заплатят.
Заплатят больше.
У него ценник пока ещё 80 даже без наценки для АПЛ.
Для арабов это 120 минимум.

Но пока нет усиливающей замены (или равноценной, но бюджетной) смысла продавать нет.
Арабы пока что никого не покупали даже за 100 млн. Рекордным трансфером был Неймар за 90 млн. Рафинья же игрок не такого уровня, как Ней, тем более после сезона, смазанного травмами.
в декабре ему стукнет 30, вопросы фин благополучия безусловно терзают рафинью, надеюсь потерпит еще 1 сезон, заслуживает кубка лч
Я думаю, что минимум 2 топ-сезона у Рафиньи ещё есть, а равноценная замена ему прямо сейчас обойдётся гораздо дороже самого бразильца
Так что, не стоит его отпускать этим летом
Саудовцы пусть забудут про Рафинью! Это не его уровень. К тому же еще неизвестно, что будет вообще с этой страной и её жителями.
Рафинья - лидер, его не так просто заменить. Думать о перспективе и присматривать перспективного или полу состоявшегося игрока - безусловно нужно. Но Рафа многое может дать команде. И, с его текущим отношением к делу, думаю, он сам в состоянии оценить свои кондиции/потребность в отъезде на высокооплачиваемую пенсию. По травмам согласен, но возможно хороший отдых и предсезонка дадут свои плоды. Помимо травм в клубе, он еще и получил одну в сборной (как и вообще многие, кто отправляется в расположение своих национальных команд). Если бы его разгрузить и наигрывать другого вингера - вот тогда, мне кажется, увидим пик формы в нужных матчах и отрезках сезона.
