  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Макманаман об отмене пенальти «Арсенала»: «Терпеть не могу ВАР. Отвратительное поведение Симеоне. Он бы пришел в ярость, будто это противоположная штрафная»
30

Макманаман об отмене пенальти «Арсенала»: «Терпеть не могу ВАР. Отвратительное поведение Симеоне. Он бы пришел в ярость, будто это противоположная штрафная»

Стив Макманаман остался недоволен поведением Диего Симеоне.

Бывший полузащитник «Реала» Стив Макманаман раскритиковал поведение главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в тот момент возможного пенальти в ворота мадридского клуба в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).

На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев. Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение.

«Мы снова говорим о ВАР. Я его терпеть не могу. Он портит футбол.

Поведение Диего Симеоне и его помощников, когда судья пытался подойти и посмотреть в монитор, было ужасным.

Считаю, что судья провел плохую игру, и думаю, что ассистенты на ВАР, молчаливо оставаясь в стороне, поступили плохо.

Могу гарантировать, что если бы это произошло в противоположной штрафной, Симеоне пришел бы в ярость, требуя пенальти. Его поведение отвратительно.

Совершенно ужасно. Поведение Симеоне, а также его помощников по отношению к четвертому арбитру и главному судье, было ужасным.

Мы заходим в кроличью нору с ВАР. Это пенальти, назначенный судьей, и на этом все должно закончиться», – сказал Стив Макманаман.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46198 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
logoСтив Макманаман
logoАтлетико
logoАрсенал
logoДиего Симеоне
logoЛига чемпионов УЕФА
Данни Маккели
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поведение тренера не должно влиять на решение арбитра, Симеоне хоть тройное сальто может делать, но если судья от этого начинает плыт, то это его проблема. По пенальти, в момент игры и при повторах был уверен, что есть и удивился отмене, но потом во время разбора в студии Слишкович очень четко показал почему это не был пенальти.
симеоне мерзкий отвратительный человек
Ответ За Футбол_1116649439
симеоне мерзкий отвратительный человек
Не знаю, тут как оценивать важно. Для меня то что он оскорбил Роналду или кого ещё, и то что эмоционально реагирует... всё это вообще не показатель.
Намного важнее что в большинстве он с большим уважением относится к соперникам. И что он участвует в десятках акциях благотворительности. Особенно я читал что его жена очень многое делает. Но он тоже, вместе с ней ну и вместе с клубом конечно.
Ответ За Футбол_1116649439
симеоне мерзкий отвратительный человек
Надо признать в Аргентине похоже атмосфера, где растят гопников. Латинская Америка в целом.
Симеоне псих и все это знают
как не относись к симеоне, но ни один англичанин не отказался бы включить вар при руке бога, да и на игре с немцами на чм 2010. и по этой же причине они рады отсутствию вара на чм 1966, так бы эти голодранцы вообще без титулов были.
Как же англосаксов корежит. Самим не стыдно на таких пеналях пытаться заползти в финал?
Ответ trav
Как же англосаксов корежит. Самим не стыдно на таких пеналях пытаться заползти в финал?
Весь мир от Арсенала корёжит
Ответ trav
Как же англосаксов корежит. Самим не стыдно на таких пеналях пытаться заползти в финал?
Мы еще и выиграем этот финал с голом после углового
Приятного просмотра)
Я понимаю, что они горячие южане, но они реально как обезьяны бегают и взмахивают руками по всему полю в любом удобном моменте. Напомню, идея ВАР в том, чтобы вмешиваться в очевидно неверно принятых решениях, было ли на Эзе очевидно неверное решение? Не думаю. А что это за пенальти на Уайте и на Дэвисе днем назад? Мяч попадёт в ногу от нее летит в руку, когда это опять стало пенальти?
Ответ FilFil
Я понимаю, что они горячие южане, но они реально как обезьяны бегают и взмахивают руками по всему полю в любом удобном моменте. Напомню, идея ВАР в том, чтобы вмешиваться в очевидно неверно принятых решениях, было ли на Эзе очевидно неверное решение? Не думаю. А что это за пенальти на Уайте и на Дэвисе днем назад? Мяч попадёт в ногу от нее летит в руку, когда это опять стало пенальти?
Конечно было очевидное неверное решение.Благо люди на ВАРе рассказали судье о нырке после того , как Ганцко провел по шнуркам Эзе.
Ответ FilFil
Я понимаю, что они горячие южане, но они реально как обезьяны бегают и взмахивают руками по всему полю в любом удобном моменте. Напомню, идея ВАР в том, чтобы вмешиваться в очевидно неверно принятых решениях, было ли на Эзе очевидно неверное решение? Не думаю. А что это за пенальти на Уайте и на Дэвисе днем назад? Мяч попадёт в ногу от нее летит в руку, когда это опять стало пенальти?
Конечно это было очевидное неверное решение, ВАР вмешался правильно, Эзе симулировал, контакта не было и сам нарушал правила, тут по любому из пунктов можно отменять, удивительно, как судья находясь рядом этого не заметил и поставил левейший пенальти.
x.com/i/status/2049751858135117942

Где здесь хоть что-то похожее на контакт? Едва коснулись.

Отвратительным было только поведение Эзе - этого оленоида надо было наказать прямой красной за такой нырок. Подонок.

https://i.yapx.ru/dfyUB.jpg
Да просто судьи , что в матче с Барселоной , что в матче с Арсеналом - просто напросто теряются , просто плывя под давлением трибун и криков с бровки аргентинского Стаса Михайлова
Тоже мне новость про Чоло, но уже прогнозирую нытье англичан ближайшие дни, которые сейчас начнут гасить судью, как французы гасят Сафонова, и чем же вы лучше дорогой Стив)
Симеоне очень симпатизировал своим поведением Но действительно последние годы, года берут и его поведение не приятно. Прыгает на бровки , по всей бровки , как молодой сайгак тренер. После каждого контакта просит жёлтую, ругается и спорит со всеми.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
9 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
11 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
27 минут назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
18 минут назад
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
19 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
20 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
23 минуты назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
23 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
24 минуты назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
38 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат матчей в последних турах»
5 минут назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
21 минуту назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
27 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
44 минуты назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем