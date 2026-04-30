Макманаман об отмене пенальти «Арсенала»: «Терпеть не могу ВАР. Отвратительное поведение Симеоне. Он бы пришел в ярость, будто это противоположная штрафная»
Бывший полузащитник «Реала» Стив Макманаман раскритиковал поведение главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в тот момент возможного пенальти в ворота мадридского клуба в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).
На 78-й минуте игры главный судья Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый в пользу лондонцев после того, как защитник Давид Ганцко зацепил голеностоп Эберечи Эзе, первого сыгравшего в мяч в штрафной мадридцев. Однако после разговора с видеоассистентом и изучения повтора рефери изменил решение.
«Мы снова говорим о ВАР. Я его терпеть не могу. Он портит футбол.
Поведение Диего Симеоне и его помощников, когда судья пытался подойти и посмотреть в монитор, было ужасным.
Считаю, что судья провел плохую игру, и думаю, что ассистенты на ВАР, молчаливо оставаясь в стороне, поступили плохо.
Могу гарантировать, что если бы это произошло в противоположной штрафной, Симеоне пришел бы в ярость, требуя пенальти. Его поведение отвратительно.
Совершенно ужасно. Поведение Симеоне, а также его помощников по отношению к четвертому арбитру и главному судье, было ужасным.
Мы заходим в кроличью нору с ВАР. Это пенальти, назначенный судьей, и на этом все должно закончиться», – сказал Стив Макманаман.
Намного важнее что в большинстве он с большим уважением относится к соперникам. И что он участвует в десятках акциях благотворительности. Особенно я читал что его жена очень многое делает. Но он тоже, вместе с ней ну и вместе с клубом конечно.
Где здесь хоть что-то похожее на контакт? Едва коснулись.
Отвратительным было только поведение Эзе - этого оленоида надо было наказать прямой красной за такой нырок. Подонок.
