Демирал из «Аль-Ахли» после 0:2 от «Аль-Насра» Роналду: «Впервые на их стадионе есть медаль Лиги чемпионов😅»

Мерих Демирал подколол «Аль-Наср» из-за отсутствия титулов.

Защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал после поражения от «Аль-Насра » (0:2) в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии опубликовал фотографии с медалями за победу в азиатской Лиге чемпионов .

25 апреля «Аль-Ахли » обыграл «Матиду Зельвию» (1:0) в финальном матче и стал победителем турнира во втором сезоне подряд.

«Впервые на их стадионе есть медаль Лиги чемпионов😅», – написал Мерих Демирал .

На данный момент «Аль-Наср» лидирует в таблице чемпионата, набрав 79 очков в 30 играх.

Фото: x.com/Merihdemiral