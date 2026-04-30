  • Демирал из «Аль-Ахли» после 0:2 от «Аль-Насра» Роналду: «Впервые на их стадионе есть медаль Лиги чемпионов😅»
Демирал из «Аль-Ахли» после 0:2 от «Аль-Насра» Роналду: «Впервые на их стадионе есть медаль Лиги чемпионов😅»

Мерих Демирал подколол «Аль-Наср» из-за отсутствия титулов.

Защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал после поражения от «Аль-Насра» (0:2) в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии опубликовал фотографии с медалями за победу в азиатской Лиге чемпионов.

25 апреля «Аль-Ахли» обыграл «Матиду Зельвию» (1:0) в финальном матче и стал победителем турнира во втором сезоне подряд.

«Впервые на их стадионе есть медаль Лиги чемпионов😅», – написал Мерих Демирал.

На данный момент «Аль-Наср» лидирует в таблице чемпионата, набрав 79 очков в 30 играх.

«А у меня их 5!» Роналду отбил дразнилку фанатов про титулы в ЛЧ

Фото: x.com/Merihdemiral

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Мериха Демирала в X
Он типа привёз медаль другого турнира на игру и надел её на чужом стадионе после игры? 🙊🙊
Еще и после проигрыша 0-2 ))) ну вообще смешно))
Ахахахах.
Прикол, если б Роналду свои 5 медалей ЛЧ с собой притащил и ему показал))
Да он в целом весь матч вёл себя агрессивно и неадекватно, постоянно провоцировал Роналду, жестами показывал во время матча цифры два и ноль и даже после свистка что-то бежал ему высказывать на повышенных тонах. Теперь ещё и в соц сетях догоняется. Обиженный какой-то
Он его в Юве щемил по ходу
а в европейской ЛЧ как у Демирала дела?
Типичный чебуречник из Турции
Сомнительно, но окэй
Провокатор. Потом жалуется, что по ногам били
Закомплексованный бородатый мужик, чего с него взять
Ничего непонятно, но очень интересно
Было бы хоть как-то объяснимо, если бы матч был Ахли выигран, а не слит в сухую 🤦🏻
Роналду забил 970-й гол в карьере – головой с углового в матче с «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии
29 апреля, 20:03
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
6 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
8 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
24 минуты назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
16 минут назад
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
16 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
17 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
20 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
20 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
21 минуту назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
35 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат матчей в последних турах»
2 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
18 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
24 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
41 минуту назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
