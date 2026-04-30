Демирал из «Аль-Ахли» после 0:2 от «Аль-Насра» Роналду: «Впервые на их стадионе есть медаль Лиги чемпионов😅»
Мерих Демирал подколол «Аль-Наср» из-за отсутствия титулов.
Защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал после поражения от «Аль-Насра» (0:2) в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии опубликовал фотографии с медалями за победу в азиатской Лиге чемпионов.
25 апреля «Аль-Ахли» обыграл «Матиду Зельвию» (1:0) в финальном матче и стал победителем турнира во втором сезоне подряд.
«Впервые на их стадионе есть медаль Лиги чемпионов😅», – написал Мерих Демирал.
На данный момент «Аль-Наср» лидирует в таблице чемпионата, набрав 79 очков в 30 играх.
«А у меня их 5!» Роналду отбил дразнилку фанатов про титулы в ЛЧ
Фото: x.com/Merihdemiral
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46178 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Мериха Демирала в X
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Прикол, если б Роналду свои 5 медалей ЛЧ с собой притащил и ему показал))