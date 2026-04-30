  Дьокереш после 1:1 с «Атлетико»: «Не знаю, почему отменили пенальти на Эзе, но я не видел ни один из них. Дома с нашими фанатами все будет иначе»
Дьокереш после 1:1 с «Атлетико»: «Не знаю, почему отменили пенальти на Эзе, но я не видел ни один из них. Дома с нашими фанатами все будет иначе»

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш оценил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

«Думаю, в первом тайме мы довольно хорошо контролировали игру. У нас было несколько хороших моментов, и мы сумели забить. Во втором тайме они начали намного лучше и забили гол, а затем ближе к концу у нас было несколько неплохих шансов. В целом, это была сложная игра, это непростое место для выездных матчей, но это только первая часть.

Я не видел ни одного из пенальти, поэтому сложно сказать, но это футбол. Я не знаю, почему они отменили второй пенальти (на Эзе), похоже, был контакт, но это решение судьи.

После того, как они забили, было непросто, у них здесь свои болельщики. Мы пытались играть и вернуть тот импульс, который у нас был в первом тайме. Ближе к концу нам это удалось, но второй тайм был сложным.

Мы знаем, что когда будем играть дома с нашими болельщиками, будет по-другому. Мы просто должны делать свою работу и быть в лучшей форме», – сказал Дьокереш в интервью TNT Sports.

Ответная игра пройдет в Лондоне 5 мая.

Материалы по теме
Артета про 1:1 с «Атлетико»: «Чистый пенальти на Эзе, не понимаю, почему отменили. Первые два назначены по делу, хотя в АПЛ бы их не дали»
29 апреля, 21:40
«Атлетико» вдвое чаще «Арсенала» бил по воротам в матче ЛЧ – 18 ударов против 9. Гризманн попал в перекладину на 63-й
29 апреля, 21:36
Коке про 1:1 с «Арсеналом»: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда. «Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне»
29 апреля, 21:35
Бурруль про отмену пенальти на Эзе: «Верное решение, на повторе видно, что касание легкое»
29 апреля, 21:34
