  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета про 1:1 с «Атлетико»: «Чистый пенальти на Эзе, не понимаю, почему отменили. Первые два назначены по делу, хотя в АПЛ бы их не дали»
72

Артета про 1:1 с «Атлетико»: «Чистый пенальти на Эзе, не понимаю, почему отменили. Первые два назначены по делу, хотя в АПЛ бы их не дали»

Микель Артета: отменен чистый пенальти на Эзе.

Микель Артета прокомментировал ничью с «Атлетико» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«У нас были хорошие моменты, были и сложности. На Эзе был чистый пенальти, и я не понимаю, почему ВАР позвал судью [Данни Маккели] отменить его.

Первые два пенальти были назначены по делу. В АПЛ не дали бы ни того, ни другого, но это Лига чемпионов, тут такое дают.

Начало второго тайма мне не понравилось. Последние 15 или 20 минут были лучше», – сказал главный тренер «Арсенала».

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46170 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoАрсенал
logoЭберечи Эзе
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсудьи
logoАтлетико
logoЛа Лига
Данни Маккели
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эзе слишком рано падать начал , я думаю это сыграло роль в отмене пенки) контакта достаточного там не было чтобы он сам собой упал, вот он и дорисовывал , да только перестарался , там не нырять надо было, а наступ изображать )) В Атлетико кстати так умеют хорошо
Ответ Hans Castorp
Эзе слишком рано падать начал , я думаю это сыграло роль в отмене пенки) контакта достаточного там не было чтобы он сам собой упал, вот он и дорисовывал , да только перестарался , там не нырять надо было, а наступ изображать )) В Атлетико кстати так умеют хорошо
Вот верное суждение на ветке! Не повалился бы как будто сбили, вполне бы и поставили пенку, а там картинное падение было от минимального касания...
Ответ Hans Castorp
Эзе слишком рано падать начал , я думаю это сыграло роль в отмене пенки) контакта достаточного там не было чтобы он сам собой упал, вот он и дорисовывал , да только перестарался , там не нырять надо было, а наступ изображать )) В Атлетико кстати так умеют хорошо
Вполне он нормально он упал, после касания, что за бред?
Очевидно ж, Атлетико у которого ресурсов меньше всех из этой четверки, купил судей.
Ответ Бегемотик
Очевидно ж, Атлетико у которого ресурсов меньше всех из этой четверки, купил судей.
Это Перес купил судей для Атлетико
Сначала, чтобы отомстить Барсе. а потом, чтобы отомстить Арсеналу за вылет из прошлогодней ЛЧ
Ответ Бегемотик
Очевидно ж, Атлетико у которого ресурсов меньше всех из этой четверки, купил судей.
Так именно ж поэтому Симеоне здраво рассудил, что купить одного судью дешевле, чем купить Олисе, Дембеле и Субименди ))
может потому что матрасник наступил рядом с ногой эзе?
Ответ drag23
может потому что матрасник наступил рядом с ногой эзе?
может быть он и не наступил на нее (непонятно, так как нормального повтора так и не показали) , но он явно по ноге Эзе ударил
Ответ Амбарцум Амбарцумян
может быть он и не наступил на нее (непонятно, так как нормального повтора так и не показали) , но он явно по ноге Эзе ударил
"Ударил", в скобочках: едва задел
В РПЛ дали бы все эти пендали и еще парочку докинули.
Пхазаз классика:
«Симеоне недоволен назначением пенальти в свои ворота»
«Артета недоволен назначением пенальти в свои ворота»
«Артетета недоволен отменой пенальти на Эзе»

Да скажите вы честно - игра была равна, играли два гавна
Ответ Кирилл Руни
Пхазаз классика: «Симеоне недоволен назначением пенальти в свои ворота» «Артета недоволен назначением пенальти в свои ворота» «Артетета недоволен отменой пенальти на Эзе» Да скажите вы честно - игра была равна, играли два гавна
Интересно чем вы смотрели? Или лишь бы ляпнуть, из только того что заметил что только Гризманн и Лукманн имели по паре шикарных моментов, арсенал тоже временами угрожал, скорости были очень хорошими
Прямо видно было как на главного давил судья не мониторе. В итоге чистый пенальти отменён
Ответ Альфред
Прямо видно было как на главного давил судья не мониторе. В итоге чистый пенальти отменён
Сам не понимаю вообще ,что и как сейчас судят,
но тут ,кажется, ключевым в отмене пенальти стал ракурс со спины фолящего игрока атлетико.
Там чётко видно, что его нога вообще не идёт вперёд после контакта, а стопа делает волнообразное движение вниз и обратно вверх после контакта, когда игрок Арсенала уже валится.
При таком движение стопы, акцентированного наступа и достаточного давления для пенальти , судья , видимо , не усмотрел.

П.с. ни за кого в этой паре не болею, если что.
Просто сторонний взгляд
Ответ Альфред
Прямо видно было как на главного давил судья не мониторе. В итоге чистый пенальти отменён
Чистый он только в глазах фанатиков Арсенала.

Это точно не пенальти, Эзе очень картинно рисовал
Недавно прочитал залаиканый комент: Как я рад что вылетили барса и реал, хоть небудет нытья про судеиство)))
Ганцко рядом ногу поставил, а этот нырнул в лучших традициях дельфинов. В России бы поставили! Но это не пенальти и близко.
Ответ Gerzhog
Ганцко рядом ногу поставил, а этот нырнул в лучших традициях дельфинов. В России бы поставили! Но это не пенальти и близко.
Скинь фото или видео, где виндо как Гацко ставит ногу рядом а не на ногу Эзе
Ответ Gerzhog
Ганцко рядом ногу поставил, а этот нырнул в лучших традициях дельфинов. В России бы поставили! Но это не пенальти и близко.
касание было, в мяч ганцка не играл
"Первые два пенальти были назначены по делу. В АПЛ не дали бы ни того, ни другого, но это Лига чемпионов, тут такое дают."

Он еще РПЛ не видел.
В таком матче дали бы еще два-три легко. Штук 5-6 желтых карточек и одно удаление.

А на Sports.ru потом в комментариях написали бы, что не дали еще 5 пенальти и 3-4 удаления.
видать правила игры в ЛЧ отличаются от правил в АПЛ
Ответ Сергей MiKi3iP
видать правила игры в ЛЧ отличаются от правил в АПЛ
Всегда же так было
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Коке про 1:1 с «Арсеналом»: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда. «Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне»
29 апреля, 21:35
Каррагер о пенальти в ворота «Арсенала»: «11-метровые за игру рукой – пятно на репутации ЛЧ. Вчера было еще хуже, но его не должно быть в моменте с Уайтом»
29 апреля, 21:22
Гризманн признан лучшим игроком матча «Атлетико» – «Арсенал»
29 апреля, 21:20
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
5 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
23 минуты назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
15 минут назад
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
15 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
16 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
19 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
19 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
20 минут назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
34 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат матчей в последних турах»
1 минуту назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
17 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
23 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
40 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
Рекомендуем