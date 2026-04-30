Артета про 1:1 с «Атлетико»: «Чистый пенальти на Эзе, не понимаю, почему отменили. Первые два назначены по делу, хотя в АПЛ бы их не дали»

Микель Артета: отменен чистый пенальти на Эзе.

Микель Артета прокомментировал ничью с «Атлетико » (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов .

«У нас были хорошие моменты, были и сложности. На Эзе был чистый пенальти , и я не понимаю, почему ВАР позвал судью [Данни Маккели] отменить его.

Первые два пенальти были назначены по делу. В АПЛ не дали бы ни того , ни другого , но это Лига чемпионов, тут такое дают.

Начало второго тайма мне не понравилось. Последние 15 или 20 минут были лучше», – сказал главный тренер «Арсенала ».