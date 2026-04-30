Артета про 1:1 с «Атлетико»: «Чистый пенальти на Эзе, не понимаю, почему отменили. Первые два назначены по делу, хотя в АПЛ бы их не дали»
Микель Артета: отменен чистый пенальти на Эзе.
Микель Артета прокомментировал ничью с «Атлетико» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.
«У нас были хорошие моменты, были и сложности. На Эзе был чистый пенальти, и я не понимаю, почему ВАР позвал судью [Данни Маккели] отменить его.
Первые два пенальти были назначены по делу. В АПЛ не дали бы ни того, ни другого, но это Лига чемпионов, тут такое дают.
Начало второго тайма мне не понравилось. Последние 15 или 20 минут были лучше», – сказал главный тренер «Арсенала».
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46170 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сначала, чтобы отомстить Барсе. а потом, чтобы отомстить Арсеналу за вылет из прошлогодней ЛЧ
«Симеоне недоволен назначением пенальти в свои ворота»
«Артета недоволен назначением пенальти в свои ворота»
«Артетета недоволен отменой пенальти на Эзе»
Да скажите вы честно - игра была равна, играли два гавна
но тут ,кажется, ключевым в отмене пенальти стал ракурс со спины фолящего игрока атлетико.
Там чётко видно, что его нога вообще не идёт вперёд после контакта, а стопа делает волнообразное движение вниз и обратно вверх после контакта, когда игрок Арсенала уже валится.
При таком движение стопы, акцентированного наступа и достаточного давления для пенальти , судья , видимо , не усмотрел.
П.с. ни за кого в этой паре не болею, если что.
Просто сторонний взгляд
Это точно не пенальти, Эзе очень картинно рисовал
Он еще РПЛ не видел.
В таком матче дали бы еще два-три легко. Штук 5-6 желтых карточек и одно удаление.
А на Sports.ru потом в комментариях написали бы, что не дали еще 5 пенальти и 3-4 удаления.