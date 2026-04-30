  «Атлетико» вдвое чаще «Арсенала» бил по воротам в матче ЛЧ – 18 ударов против 9. Гризманн попал в перекладину на 63-й
«Атлетико» бил по воротам в два раза чаще «Арсенала».

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью на «Метрополитано» (1:1). Оба гола были забиты с пенальти – Виктор Дьокереш открыл счет на 44-й минуте, Хулиан Альварес сравнял на 56-й.

За 90 минут матча игроки «Атлетико» пробили по воротам соперника 18 раз, при этом 6 ударов пришлись в створ. Отметим, что на 63-й минуте Антуан Гризманн попал в перекладину ворот Давида Райи.

Футболисты «канониров» нанесли 9 ударов по воротам, лишь 2 из которых – в створ.

Ответный матч «Арсенала» и «Атлетико» пройдет в Лондоне 5 мая.

8 комментариев
Вот это я понимаю, настоящий футбол
Не то что вчерашний пинг-понг
Атлетико играл хорошо.
Короче шесть ударов в створ без учёта пенальти на двоих
Бывает такое, когда не дают пространства для удара и времени для выхода на комфортную позицию.
А где же харамболл, которые многие заранее уже предвидели 🤔
Хейтеры этих клубов сегодня берут затишье 😁
Хороший момент, надо было забивать
