«Атлетико» вдвое чаще «Арсенала» бил по воротам в матче ЛЧ – 18 ударов против 9. Гризманн попал в перекладину на 63-й

«Атлетико» бил по воротам в два раза чаще «Арсенала».

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» и «Арсенал » сыграли вничью на «Метрополитано» (1:1). Оба гола были забиты с пенальти – Виктор Дьокереш открыл счет на 44-й минуте, Хулиан Альварес сравнял на 56-й.

За 90 минут матча игроки «Атлетико» пробили по воротам соперника 18 раз, при этом 6 ударов пришлись в створ. Отметим, что на 63-й минуте Антуан Гризманн попал в перекладину ворот Давида Райи.

Футболисты «канониров» нанесли 9 ударов по воротам, лишь 2 из которых – в створ.

Ответный матч «Арсенала» и «Атлетико» пройдет в Лондоне 5 мая.