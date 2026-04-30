  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Коке про 1:1 с «Арсеналом»: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда. «Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне»
16

Коке про 1:1 с «Арсеналом»: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда. «Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне»

Коке об 1:1 с «Арсеналом»: у них сомнительный пенальти, больше ничего особенного.

Капитан «Атлетико» Коке подвел итоги первого полуфинального матча против «Арсенала» (1:1) в Лиге чемпионов.

Об оценке игры  

«Все началось с сомнительного пенальти, но он был назначен. У нас были шансы на победу, но все решится в Лондоне. Английские команды очень физически сильны, «Арсенал» – очень хорошая команда, и они отлично боролись. Мы знаем, что если будем играть на таком же уровне, то сможем пройти дальше».

Об упущенных шансах

«Очевидно, нам не хватило завершающего удара. На мой взгляд, они не причинили нам особого вреда, кроме пенальти».

Об Антуане Гризманне, покидающем «Атлетико» летом

«Это последний домашний матч Гризманна в ЛЧ, и мы надеемся, что лондонский матч не станет для него последним в Лиге чемпионов».

О судействе бригады Данни Маккели

«Арбитр старался изо всех сил. Так же, как мы ошибаемся при ударах или пасах, арбитр тоже может ошибаться. Сегодня он принял такое решение, но это нормально, мы все стараемся сделать все возможное», – отметил Коке.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45399 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсудьи
Данни Маккели
logoАнтуан Гризманн
logoКоке
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ваш пеналь куда более сомнительный, братишка
так надо было обыгрывать, пока было преимущество домашнего поля.. А теперь ждем в Лондоне, в прошлый раз было 4:0
Ответ Billy_Shears
так надо было обыгрывать, пока было преимущество домашнего поля.. А теперь ждем в Лондоне, в прошлый раз было 4:0
В игре чемпионата на выходных Атлеты будут играть 2м составом и отдохнут (как уже делали между матчами с Барсой), т.к. турнирных задач у них нет.

Арсенал себе такой отдых позволить не может.
Ответ akaAzazello
В игре чемпионата на выходных Атлеты будут играть 2м составом и отдохнут (как уже делали между матчами с Барсой), т.к. турнирных задач у них нет. Арсенал себе такой отдых позволить не может.
Это можно сказать про любой матч Арсенала в лч, и когда Баварию разваливали, и с Атлетико
В правилах говорится если мяч отлетает в руку от любой части тела кроме руки , пенальти нету, ей богу футбол самый лицемерный вид спорта , что он тут про судью еще говорит, вам дали пенальти которого по всем трактовкам нету !!!
Ответ dik312
В правилах говорится если мяч отлетает в руку от любой части тела кроме руки , пенальти нету, ей богу футбол самый лицемерный вид спорта , что он тут про судью еще говорит, вам дали пенальти которого по всем трактовкам нету !!!
Скинь трактовки, пожалуйста. Я другое слышал. По трактовкам УЕФА в таких случаях пенальти дают
Ответ dik312
В правилах говорится если мяч отлетает в руку от любой части тела кроме руки , пенальти нету, ей богу футбол самый лицемерный вид спорта , что он тут про судью еще говорит, вам дали пенальти которого по всем трактовкам нету !!!
отлетает в руку, которая не должна быть выставлена на километр*
Вы дома играли. Это вы должны были причинить вред.
Ну раз не доставили проблем, чего же тогда не выиграли??
Они так рассуждают, что игроки, что тренер, что управленцы, будто это они Баварию 5-4 вчера победили. Чего они так в себя поверили?
Ответ Besa07
Они так рассуждают, что игроки, что тренер, что управленцы, будто это они Баварию 5-4 вчера победили. Чего они так в себя поверили?
Копиумные методы от Чоло)
4-0 накидают на Эмирейтс
Ответ Cyle Rayner
4-0 накидают на Эмирейтс
Многовато. Думаю, после гола, уже сядут в оборону. В гостях с Арсеналом тяжело будет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гризманн признан лучшим игроком матча «Атлетико» – «Арсенал»
29 апреля, 21:20
«Атлетико» выиграл 2 и проиграл 6 из 10 последних матчей
29 апреля, 21:12
Альварес получил травму во 2-м тайме игры «Атлетико» с «Арсеналом»
29 апреля, 21:04
Маккели дал «Атлетико» пенальти за попадание мяча Уайту в руку рикошетом от ноги. Альварес сравнял счет в игре с «Арсеналом»
29 апреля, 20:21Фото
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
6 минут назадLive
«Тун» впервые за свою 128-летнюю историю выиграл чемпионат Швейцарии. Клуб из города с населением 44 тысячи человек играл во 2-й лиге в прошлом сезоне
10 минут назад
«Сассуоло» – «Милан». 2:0 – Лорьянте забил и ассистировал Берарди, Томори удалили на 24-й. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Часть раздевалки «Реала» недовольна совместным отпуском Мбаппе с актрисой Экспосито в Италии. В команде считают, что Килиан должен сосредоточиться на восстановлении (El Mundo)
13 минут назад
«Акрон» – «Краснодар». Дзюба и Кордоба в старте. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Ахмат» примет «Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
21 минуту назадLive
Исак не сыграет с «МЮ» из-за травмы паха. Форвард «Ливерпуля» должен вернуться до конца сезона
28 минут назад
Мусаев перед матчем с «Акроном»: «Краснодар» третий сезон борется за золото – нужно наслаждаться моментом. Никакого давления быть не должно»
32 минуты назад
Томори удалили в 1-м тайме матча с «Сассуоло». Защитник «Милана» получил желтые за фолы на 9-й и 24-й минутах
39 минут назадФото
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Бруну, Виртц, Шешко, Собослаи играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Осинькин о 3:1 с «Оренбургом»: «Не могу сказать, что «Сочи» играл как «Барселона», но матч неплохой в плане контроля. Мы стали не только лучше комбинировать, но и обороняться»
5 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи» и хет-трик Кравцова: «Один футболист похоронил нас. Надо спросить, что он делал, чем питался – тоже будем пользоваться»
25 минут назад
Валерий Газзаев: «ЦСКА в плачевном состоянии: осенью Кисляком и Глебовым восхищались, а во что они превратились сейчас? Кроме чести, в Кубке терять уже нечего»
41 минуту назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» принимает «Майнц»
51 минуту назадLive
Кравцов сделал 1-й хет-трик в карьере и 3-й в истории «Сочи» после Кокорина и Кассьерры. 23-летний хавбек трижды забил «Оренбургу»
сегодня, 13:16
Энрике о 2:2 с «Лорьяном» после 5:4 с «Баварией»: «Вернуться к работе в Лиге 1 после такой игры – вызов с точки зрения мотивации. Разочарован, потому что «ПСЖ» были нужны три очка»
сегодня, 13:04
Чемпионат Франции. «Лилль» принимает «Гавр», «Лион» сыграет с «Ренном»
сегодня, 13:00Live
Лига PARI. «Факел» сыграет с «Енисеем», «Торпедо» в гостях у «Чайки»
сегодня, 13:00Live
«Интер» – «Парма». «Нерадзурри» станут чемпионами, если не проиграют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 12:56
«Эспаньол» – «Реал». «Барса» станет чемпионом, если «Мадрид» не выиграет. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 12:55
Рекомендуем