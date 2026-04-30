Бурруль про отмену пенальти на Эзе: «Верное решение, на повторе видно, что касание легкое»
Экс-судья Бурруль про отмену пенальти в ворота «Атлетико»: верное решение.
Альфонсо Перес Бурруль поддержал решение Данни Маккели отменить пенальти за удар Давида Ганцко в голеностоп Эберечи Эзе.
«На поле кажется, что это пенальти, но после просмотра очевидно, что касание было легким, решение верное», – сказал экс-рефери.
Маккели дал «Атлетико» пенальти за попадание мяча Уайту в руку рикошетом от ноги. Альварес сравнял счет в игре с «Арсеналом»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
как все эти гении определяют силу касания по замедленному видеоповтору?
А Саттон, Морган и тренеришка как определяют силу касания?
