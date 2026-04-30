Гризманн признан лучшим игроком матча «Атлетико» – «Арсенал»

УЕФА назвал лучшего футболиста матча «Атлетико » – «Арсенал ».

Игра в Мадриде завершилась вничью – 1:1.

Приз лучшему игроку достался Антуану Гризманну . 35-летний форвард провел на поле все 90 минут, пробежал почти 10 км, нанес четыре удара и попал в перекладину в одном эпизоде.