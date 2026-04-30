Гризманн признан лучшим игроком матча «Атлетико» – «Арсенал»

УЕФА назвал лучшего футболиста матча «Атлетико» – «Арсенал».

Игра в Мадриде завершилась вничью – 1:1.

Приз лучшему игроку достался Антуану Гризманну. 35-летний форвард провел на поле все 90 минут, пробежал почти 10 км, нанес четыре удара и попал в перекладину в одном эпизоде.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Гриз много участвовал в атаке и защите, но к 65 минуте устал, лишь к концу матча пришел в себя

Этот приз лучшему игроку - скорее красивый жест. Он сыграл последний матч в кубке ЛЧ на домашнем для себя поле.

Кого-то выделить сложно по матчу,я в Атлетико всегда выделяю Лльоренте, как человека, который успевает везде и не привозит никогда. В принципе он и пенку заработал, он и Лукману момент сделал.
Ответ Vakhore
И такой бриллиант Реал отпустил
Ответ SPAIN 2010
Да, в Реале он бы был очень полезен, по сути, это 185-сантиметровый Васкес, который также может сыграть опорника или плеймекера.
Мне немного жаль, что в Атлетико все же его чаще используют для разрушения игры соперника, потому что в первые пару лет, он тащил в созидании больше.
Льоренте бы отдал. Сильно сыграл
Ответ Carmelo94
Поддерживаю. Пахал от штрафной до штрафной, пару раз в одно жало тушил прорывы Арсенала.
Странно. Альварес был лучшим на поле.
Ответ Gunner_14
Но он травму получил, видимо это повлияло на решение.
Ответ Gunner_14
Альварес гол привез отчасти. Есть менее заметные хорошо сыгравшие игроки: Пубиль был уверенным очень, Льоренте как обычно стабилен, ну и Кардозо в центре поля много борьбы выиграл.
Вот кто замотивирован больше остальных в Атлетико уйти на высокой ноте с долгожданным кубком ЛЧ после неудачной попытки в финале. Жаль, не дошло до победы уже сейчас, но ответка уже гарантированно снимет все вопросы.
Ответ Black Phoenix
Так любой середняк мотивирован брать ЛЧ, Условные Аксы и Тоттенхэм недавно, но их удел проигрывать топам.
На мотивации далеко не уедешь.
Ответ Бегемотик
Кто такие аксы? Да ещё и условные
Гриз разыгрался к концу сезона
Имхо..

МБП матча -- Льоренте.
Потом Альварес.
Худший игрок матча -- Кардосо .
У Арсенала выделить можно только Райса по полезности и объёму и по относительной заметности и вовлечённости во все атакующие действия Арсенала -- это Мадуэке
Ответ Ллб
Про Кардосо - не знаю. Уайт, Мартинелли, мадуека? Думаю, кто-то из них
Лучшим игроком матча был тренер Атлетико.
Честное слово!
Альварес был лучшим в этом матче , Гризманн несколько раз непонятно мяч потерял
Ответ Simon Topalyan
так-то после потери Альвареса, эпизод с пенальти был и пропущенный мяч
