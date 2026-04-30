  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер о пенальти в ворота «Арсенала»: «11-метровые за игру рукой – пятно на репутации ЛЧ. Вчера было еще хуже, но его не должно быть в моменте с Уайтом»
12

Каррагер о пенальти в ворота «Арсенала»: «11-метровые за игру рукой – пятно на репутации ЛЧ. Вчера было еще хуже, но его не должно быть в моменте с Уайтом»

Каррагер о пенальти в ворота «Арсенала»: этих точек за игру рукой не должно быть.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал пенальти в ворота «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).

На 54-й минуте полуфинальной игры полузащитник мадридцев Маркос Льоренте с лета пробил по воротам лондонцев. Мяч отскочил от газона в голень Бену Уайту, а от нее – в кисть. Главный судья Данни Маккели изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый. Хулиан Альварес его реализовал.

«Лига чемпионов опережает все остальное с точки зрения футбола, но эти решения о назначении пенальти за игру рукой – настоящее пятно на репутации этого соревнования.

Во вчерашнем матче [«ПСЖ» – «Бавария»] было еще хуже, но пенальти в моменте с Уайтом быть не должно», – написал Каррагер в своем аккаунте в X.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46166 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Джейми Каррагера
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
видеоповторы
logoДжейми Каррагер
соцсети
Данни Маккели
logoБен Уайт
logoсудьи
logoПСЖ
logoБавария
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А если еще и повторы предельно замедлять и увеличивать, то можно разглядеть несуществующее и пропустить очевидное.
В общем, полный цирк с пенальти. Разве что первый по делу, но там уровень пасов перед этим был под музыку из "Деревни дураков".
Движение руки к мячу есть что сегодня, что вчера, а это главный критерий
Такие пенальти нельзя не ставить, иначе все будут мяч руками останавливать
Ответ Влад Безруков
Движение руки к мячу есть что сегодня, что вчера, а это главный критерий Такие пенальти нельзя не ставить, иначе все будут мяч руками останавливать
он на одной ноге балансировал
какое движение к мячу?
Каррагер прав. Пенальти в ворота «Арсенала» не было. За такой рикошет в руку ставить одиннадцатиметровый — бред.
Если смотреть это касание мяча в аспекте атомов то касания как такого не было фактически! Атомы оттолкнулись друг об друга
Рука не прижата, увеличивает площадь тела, изменил траекторию мяча, что тут непонятного, как и вчерашний пенальти
Ответ Leo_GOAT
Рука не прижата, увеличивает площадь тела, изменил траекторию мяча, что тут непонятного, как и вчерашний пенальти
он стоял на одной ноге, балансировал
был отскок
мяч не летел ни в ворота ни к другому игроку атлетико
Да все 3 пенальти стремные. Мне оба пенальти Зениту против Спартака не понравились, в обоих моментах не было никакой угрозы и ничего не решало. Но если следовать букве закона, то там скорее были пенальти, чем нет

Тут же надо было совсем их хотеть, чтобы ставить их за полукасания и рикошеты, когда мяч вообще в аут летел. Нормально, что хотя бы уравновесили и поставили по одному каждому
репутация....ЛЧ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Грефе о пенальти в ворота «Атлетико»: «Ганцко задействовал руки, но на угловых применяют и больше силы, до этого так делал Коке. Легкого контакта недостаточно»
29 апреля, 20:22
Маккели дал «Атлетико» пенальти за попадание мяча Уайту в руку рикошетом от ноги. Альварес сравнял счет в игре с «Арсеналом»
29 апреля, 20:21Фото
Итурральде о падении Дьокереша в штрафной «Атлетико»: «Это даже близко не пенальти. Касание было, но этого недостаточно»
29 апреля, 20:02
Ганцко толкнул Дьокереша в спину в штрафной в конце 1-го тайма игры «Атлетико» – «Арсенал». Швед сам реализовал пенальти
29 апреля, 19:53Фото
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
5 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
23 минуты назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
15 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
14 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
16 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
19 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
19 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
20 минут назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
34 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
17 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
23 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
40 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
сегодня, 15:09
Рекомендуем