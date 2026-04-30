Каррагер о пенальти в ворота «Арсенала»: «11-метровые за игру рукой – пятно на репутации ЛЧ. Вчера было еще хуже, но его не должно быть в моменте с Уайтом»
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал пенальти в ворота «Арсенала» в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).
На 54-й минуте полуфинальной игры полузащитник мадридцев Маркос Льоренте с лета пробил по воротам лондонцев. Мяч отскочил от газона в голень Бену Уайту, а от нее – в кисть. Главный судья Данни Маккели изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый. Хулиан Альварес его реализовал.
«Лига чемпионов опережает все остальное с точки зрения футбола, но эти решения о назначении пенальти за игру рукой – настоящее пятно на репутации этого соревнования.
Во вчерашнем матче [«ПСЖ» – «Бавария»] было еще хуже, но пенальти в моменте с Уайтом быть не должно», – написал Каррагер в своем аккаунте в X.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Джейми Каррагера
В общем, полный цирк с пенальти. Разве что первый по делу, но там уровень пасов перед этим был под музыку из "Деревни дураков".
Такие пенальти нельзя не ставить, иначе все будут мяч руками останавливать
какое движение к мячу?
был отскок
мяч не летел ни в ворота ни к другому игроку атлетико
Тут же надо было совсем их хотеть, чтобы ставить их за полукасания и рикошеты, когда мяч вообще в аут летел. Нормально, что хотя бы уравновесили и поставили по одному каждому