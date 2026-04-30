Каррагер о пенальти в ворота «Арсенала»: «11-метровые за игру рукой – пятно на репутации ЛЧ. Вчера было еще хуже, но его не должно быть в моменте с Уайтом»

Каррагер о пенальти в ворота «Арсенала»: этих точек за игру рукой не должно быть.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал пенальти в ворота «Арсенала » в матче Лиги чемпионов с «Атлетико » (1:1).

На 54-й минуте полуфинальной игры полузащитник мадридцев Маркос Льоренте с лета пробил по воротам лондонцев. Мяч отскочил от газона в голень Бену Уайту , а от нее – в кисть. Главный судья Данни Маккели изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый. Хулиан Альварес его реализовал.

«Лига чемпионов опережает все остальное с точки зрения футбола, но эти решения о назначении пенальти за игру рукой – настоящее пятно на репутации этого соревнования.

Во вчерашнем матче [«ПСЖ» – «Бавария»] было еще хуже, но пенальти в моменте с Уайтом быть не должно», – написал Каррагер в своем аккаунте в X.