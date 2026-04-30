«Атлетико» выиграл 2 и проиграл 6 из 10 последних матчей

«Атлетико» выиграл всего 20% матчей за полтора месяца.

Команда Диего Симеоне сегодня сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) в Лиге чемпионов.

Начиная с 18 марта мадридцы сумели победить только «Барселону» (2:0) и «Атлетик» (3:2). При этом у них шесть поражений и две ничьих.

2 мая «Атлетико» встретится с «Валенсией» в Ла Лиге.