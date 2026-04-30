Мадуэке разбил губу Дьокерешу, ударив его локтем во время борьбы за мяч в штрафной «Атлетико» в 1-м тайме

Нападающий «Арсенала » Виктор Дьокереш разбил губу, столкнувшись с партнером по команде Нони Мадуэке во время матча с «Атлетико».

Первый полуфинальный матч «Арсенала» против «Атлетико» в Лиге чемпионов завершился со счетом 1:1.

На 21-й минуте после подачи Мартина Субименди в штрафную «Атлетико » Мадуэке в верховой борьбе за мяч ударил Дьокерешу локтем в лицо. В результате шведский форвард получил рассечение, у него началось кровотечение.

