Мадуэке разбил губу Дьокерешу, ударив его локтем во время борьбы за мяч в штрафной «Атлетико» в 1-м тайме
Дьокереш разбил губу в столкновении с Мадуэке.
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш разбил губу, столкнувшись с партнером по команде Нони Мадуэке во время матча с «Атлетико».
Первый полуфинальный матч «Арсенала» против «Атлетико» в Лиге чемпионов завершился со счетом 1:1.
На 21-й минуте после подачи Мартина Субименди в штрафную «Атлетико» Мадуэке в верховой борьбе за мяч ударил Дьокерешу локтем в лицо. В результате шведский форвард получил рассечение, у него началось кровотечение.
Скриншот: трансляция Okko
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46164 голоса
Да!
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это не наше дело, но Мадуэке надо было удалять. Стопроцентный фол на красную!