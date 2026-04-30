Альварес получил травму во 2-м тайме игры «Атлетико» с «Арсеналом»

Хулиан Альварес не смог доиграть матч против «Арсенала».

Форвард «Атлетико» сравнял счет в игре Лиги чемпионов на 56-й минуте, реализовав пенальти. На 77-й он был заменен из-за повреждения, полученного в единоборстве с Эберечи Эзе.

Вместо Альвареса вышел Алекс Баэна.