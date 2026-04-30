«У меня 5 ЛЧ». Роналду ответил фанатам «Аль-Ахли», напомнившим Криштиану о двух подряд победах в азиатской ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду напомнил фанатам «Аль-Ахли» о своих победах в Лиге чемпионов.

В матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср » обыграл «Аль-Ахли » со счетом 2:0. Роналду забил 970-й гол в своей карьере.

Во время послематчевого интервью португальца фанаты «Аль-Ахли» с трибун стали напоминать ему двух победах своей команды в Лиге чемпионов Азии – в нынешнем сезоне клуб из Джидды выиграл трофей второй раз подряд.

Роналду ответил: «У меня пять побед в Лиге чемпионов», – свои слова он дополнил жестами.

Напомним, что Криштиану выиграл одну ЛЧ в составе «МЮ» и четыре – в составе «Реала».