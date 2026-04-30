«У меня 5 ЛЧ». Роналду ответил фанатам «Аль-Ахли», напомнившим Криштиану о двух подряд победах в азиатской ЛЧ
В матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счетом 2:0. Роналду забил 970-й гол в своей карьере.
Во время послематчевого интервью португальца фанаты «Аль-Ахли» с трибун стали напоминать ему двух победах своей команды в Лиге чемпионов Азии – в нынешнем сезоне клуб из Джидды выиграл трофей второй раз подряд.
Роналду ответил: «У меня пять побед в Лиге чемпионов», – свои слова он дополнил жестами.
Напомним, что Криштиану выиграл одну ЛЧ в составе «МЮ» и четыре – в составе «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Мне больше нравится, когда футбольный мир разнообразен. Когда есть Хвича, Олисе, Луис Диас, Дуэ, Барколя, Дембеле, Хулиан Альварес, Шерки, Гризман, Салах, Холанд. Это как играть с полной колодой карт и какой козырь будет в этой раздаче - неизвестно.