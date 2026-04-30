  • «У меня 5 ЛЧ». Роналду ответил фанатам «Аль-Ахли», напомнившим Криштиану о двух подряд победах в азиатской ЛЧ
154

Криштиану Роналду напомнил фанатам о своих победах в ЛЧ.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду напомнил фанатам «Аль-Ахли» о своих победах в Лиге чемпионов.

В матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счетом 2:0. Роналду забил 970-й гол в своей карьере.

Во время послематчевого интервью португальца фанаты «Аль-Ахли» с трибун стали напоминать ему двух победах своей команды в Лиге чемпионов Азии – в нынешнем сезоне клуб из Джидды выиграл трофей второй раз подряд.

Роналду ответил: «У меня пять побед в Лиге чемпионов», – свои слова он дополнил жестами.

Напомним, что Криштиану выиграл одну ЛЧ в составе «МЮ» и четыре – в составе «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Да уж мы быстро забываем все достижение и ценим после определенного времени, Месси и Роналду эти два гиганта подарили много эмоций людям и будем вспоминать потом а сейчас просто восхищаемся до завершения карьеры этих эпох
Ответ ProMadrid
Скажу не популярное мнение, но в определенный момент футбольный мир сузился до Месси и Роналду. Это словно в колоде два джокера.

Мне больше нравится, когда футбольный мир разнообразен. Когда есть Хвича, Олисе, Луис Диас, Дуэ, Барколя, Дембеле, Хулиан Альварес, Шерки, Гризман, Салах, Холанд. Это как играть с полной колодой карт и какой козырь будет в этой раздаче - неизвестно.
Ответ Aggrrist
Согласен с вами . Но они не воновати что были на 2 головы сильнее всех . Никто не виноват . Так уж вышло , к сожелению или к счастью ...
Фанаты Аль Ахли, который каждый год участвует в европейской лч, очень расстроились конечно
Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Ответ 2vdhrvmmzf
Проучается что Лига азии посерьезнее трофей будет ! Раз 5 ЛЧ взчл а тут 0! :))
Можно было и про медаль АПЛ вспомнить
Ответ тренер с района
Это оставили для СлиппиДжи
Ответ тренер с района
И гол волосней
Типичный Криш, ему ментально 8 лет примерно всегда)
Ответ TalSer
А фанатам Ахли тогда сколько? Внешне многие выглядят как взрослые. Может, какая-то мутация?
Ответ CrishForever
Фанатам Ахли может быть сколько угодно, они не публичные люди. Криш самый известный спортсмен на планете, и всегда выдает детский высер в ответ на критику или провокацию)
Уверенный в себе человек и спортсмен, только бы улыбнулся и продолжил бы давать интервью, как максимум, но это УВЕРЕННЫЙ…
Ответ Alex.K71
Комментарий скрыт
Ответ Alex.K71
Да Господи, любой человек имеет право ответить так, как хочет) Если бы Маур такое выдал, вы бы такое тут не писали, просто вы предвзяты…
«И кубок арабских ярмарок!», добавил Роналду немного подумав
У Начо 6, дальше что?:)
Ответ rigobersong
У мбапэ чм и финал в двух турнирах... Дальше что?
Ответ Треска
Хет трик в финале чм, на секундочку)
Эх, а если бы судьи не "чудили", там бы несколько кубков не видать было.
стареет Криш. раньше бы им смартфоны разбил))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Отличная! ))) От души!
Ответ Анатолий Дмитриевич
Видимо там не дети были..
Куртка замшевая… две
