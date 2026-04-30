  • «Арсенал» повторил свою рекордную серию без поражений в ЛЧ. У команды Артеты 10 побед и 3 ничьих в этом сезоне
«Арсенал» повторил свою рекордную серию без поражений в ЛЧ. У команды Артеты 10 побед и 3 ничьих в этом сезоне

«Арсенал» по-прежнему не проигрывает в этом сезоне Лиги чемпионов.

«Арсенал» продлил серию без поражений в Лиге чемпионов.

«Канониры» сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) в первом полуфинальном матче турнира.

У команды Микеля Артеты 10 побед и 3 ничьих в текущем розыгрыше ЛЧ. Лондонцы не проигрывают год в соревновании – с прошлых полуфиналов против «ПСЖ» (0:1, 1:2) в апреле-мае 2025-го.

Лондонский клуб повторил свой самый длинный беспроигрышный период в в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. В прошлый раз, когда команда провела 13 матчей без поражений, она дошла до финала ЛЧ в 2006-м.

Ответный матч с «Атлетико» пройдет 5 мая в Лондоне.

Если Арсенал выиграет ЛЧ и АПЛ

Спортс этого не переживет
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Не выиграет
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ляжет сразу трафик во всей России 🤣
У Симеоне кстати в еврокубках, против английских клубов в плей-офф: если первый матч не проигрывают, то проходят дальше. Даже если ничья дома: так было в 2014 против Челси в полуфинале, и МЮ. Везение Арсенала рано или поздно должно закончиться: что против Спортинга, что против Атлетико явные отскоки.
Все таки дома Арсенал пройдет этот Атлетико, далее победа над ПСЖ/Бавария не будет удивлением, могут засушить их игру и что-то сами заковырят, Тимбер, Калафьори если вернутся защита у них лучшая и по мастерству и организованости.
Ответ Мурад Гапизов
Еще Мерино для вариативности и для освежения игры не хватает, может вернуться только к финалу Лч.

Как раз, как он сломался, игра просела
Арсенал играет неубедительно, сегодня Атлетико был лучше
«Арсенал» забил «Атлетико» единственным ударом в створ за 1-й тайм – с пенальти
29 апреля, 19:59
Парлор считает, что «ПСЖ» и «Бавария» сильнее «Арсенала»: «АПЛ – лучшая лига, в этом нет сомнений, но такой атакующей мощи сложно противостоять»
29 апреля, 19:32
«Арсенал» просил проверить газон на «Метрополитано» за 2 часа до матча с «Атлетико». УЕФА не нашел нарушений, как и после жалобы «Барсы» перед 1/4 финала ЛЧ
29 апреля, 19:18
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
4 минуты назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
6 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
22 минуты назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
13 минут назад
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
14 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
15 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
18 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
18 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
19 минут назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
33 минуты назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
16 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
22 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
39 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
сегодня, 15:09
