Спортс’‘ выпустил футболки, которые можно читать

Спортс’‘ выпустил мерч с отсылками к материалам и комментариям на сайте.

Мы создали футболки с принтами, основанными на реальных материалах на сайте или мемах из комментариев.

Среди героев принтов – Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Лионель Месси, Пеп Гвардиола, Джейми Варди. У каждого своя характеристика: Роналду – это Аура, Моуринью – Особенный, Месси – Гений, Гвардиола – Лысый шарлатан, Варди – На опыте.

Футболки из новой коллекции Спортса’‘, выполненные в стилистике сайта, можно приобрести в Магазине Спортса’‘.

Сделайте отдельную партию с комментариями Алешки Терминатора, Ригоберки, Климова, Декстера, Войда.
Думаю хорошо раскупят в психбольнице
Ответ Дядя ТУРА
Groznyi2024, Красная стрела
Ответ Дядя ТУРА
Ты только представь как будет хороша футболка с аватаркой Алёши Терминатора и надписью "Верхний Ларс". Шедевр...
А реклама фонбета на них будет вылезать в двух разных местах одновременно? Если нет, то это не спортс никакой
Не претендую на истину, но вангую, что коммерчески это будет провал.
Ответ Coongur
Воистину дорогая редакция
Ответ Coongur
Там уже хит продаж появился, походу Лукомский купил футболку с Гвардиолой.

Но 3500 за бесформенный хлопок? Ещё с занудством в виде пояснений?
Это теперь можно выпускать обзоры матчей на футболках!
Ответ Lutyr
Все равно там скриншоты, а не видео)
Очевидно, надо сделать чтобы юзеры могли добавлять свой принт, а то я не очень понимаю, кто будет покупать футболку за 3500 с надписью "Борщ русского футбола".
Ответ Хейтер всех Доннарум
Тоже пытался понять, в чем, по мнению криэйторов, заключается прикол.
Смотрю на этот мерч и в очередной раз убеждаюсь как же уныло редизайнулся спорт
Без варианта "Жопа норм" от Ивана идея обречена на провал
Ответ Хер с горы
А "сиськи - во 👍" чем плохой вариант?)
Ответ Хер с горы
Ваш ник идеально подойдёт под мерч)
Футболки за 3490.
Ответ Знамя НЕТ
Ага. Понятно, когда такие цены ставят всякие благотворительные организации и НКО, когда по сути это вид доната, а не покупка, но они блин коммерческий проект. Смех.
Для привлечения к покупкам женской аудитории надо создать отдельный мерч для девушек с комментариями Ивана в блоге Ultras Action :)
я даже не знаю кем нужно быть чтобы такое купить... такое даже на условную дачу в западло будет напялить откровенно говоря, странный мерч
