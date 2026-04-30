ВидеоСпортс’’ покажет решающие матчи Кубка России по мини-футболу 8х8. Турнир пройдет с 1 по 5 мая

ВидеоСпортс’’ покажет матчи Кубка России по мини-футболу 8х8. Турнир организует Российский футбольный союз, все игры пройдут с 1 по 5 мая на полях учебно-тренировочного комплекса «Буткэмп» в Новороссийске.

Кубок России 8х8 – ежегодный турнир сильнейших команд страны, участники отбираются туда через региональные лиги. Все матчи будут посвящены памяти легенды «Спартака» Никиты Павловича Симоняна, ушедшего из жизни в ноябре 2025-го.

В Кубке сыграют 48 команд из 27 регионов. Наибольшее представительство у Санкт-Петербурга – шесть, по четыре у Москвы и Дагестана. Победитель получит миллион рублей.

Участники разделены на 16 групп по три команды, каждый сыграет с каждым в один круг. В плей-офф напрямую попадут команды с первых мест. Вторые и третьи проведут стыковые матчи за место в матчах на вылет. Полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут 5 мая – эти матчи в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’‘

После полуфиналов состоится гала-матч, в котором примут участие известные футболисты и лучшие игроки соревнования.

Жеребьевку организовали 29 апреля на крейсере «Михаил Кутузов», ее провели победитель Лиги чемпионов-1997, двукратный чемпион Германии, а сейчас спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут и начальник отдела взрослого массового футбола РФС Егор Тарадин.