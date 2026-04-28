  • «Пари НН» выплатит Шпилевскому 20 млн рублей после увольнения. Клуб снизил неустойку с 70 млн (Sport Baza)
67

«Пари НН» выплатит Шпилевскому 20 млн рублей после увольнения. Клуб снизил неустойку с 70 млн (Sport Baza)

«Пари НН» заплатит Шпилевскому 20 млн рублей за увольнение.

Стала известна сумма неустойки, которую получит Алексей Шпилевский после увольнения из «Пари НН». 

Ранее сообщалось, что белорусский специалист покинет пост главного тренера нижегородской команды в ближайшее время. Его должен сменить Вадим Гаранин, покинувший медиафутбольный клуб Lit Energy.

По информации телеграм-канала Sport Baza, в контракте Шпилевского была прописана неустойка в размере 70 миллионов рублей, которую «Пари НН» пытался максимально снизить. Тренер долго не шел на уступки, но в итоге стороны пришли к компромиссу. Клуб заплатит специалисту 20 млн рублей. 

Нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 27 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Клуб ВСЕГДА стоящий на вылет прописал какому-то щеглу из Беларуси неустойку в миллион долларов? Красавцы менеджмент в Нижнем🤦
Ответ selso99
Клуб ВСЕГДА стоящий на вылет прописал какому-то щеглу из Беларуси неустойку в миллион долларов? Красавцы менеджмент в Нижнем🤦
Не факт что там не обошлось без распила, откатов, распила и прочих прелестей России
Ответ selso99
Клуб ВСЕГДА стоящий на вылет прописал какому-то щеглу из Беларуси неустойку в миллион долларов? Красавцы менеджмент в Нижнем🤦
Они эти деньги возьмут из областного бюджета, не думаю что буки за это заплатят
На какой еще работе тебе платят в 10 раз больше, когда увольняют за плохую работу?
Ответ Лимит Лимитович
На какой еще работе тебе платят в 10 раз больше, когда увольняют за плохую работу?
золотые парашюты много где есть на топ уровне
Ответ Лимит Лимитович
На какой еще работе тебе платят в 10 раз больше, когда увольняют за плохую работу?
все эти компенсации до поры до времени.А конкретней до глубокой проверки прокуратуры на предмет соответствия трудовому кодексу и рациональному использованию бюджетных средств.Нельзя брать за образец договоры самоокупаемых команд с тренерами.
Гаранину какую неустойку пропишут?
Ответ Сергей Круг
Гаранину какую неустойку пропишут?
без неустойки, просто в ФНЛ работать будет
Ответ Сергей Круг
Гаранину какую неустойку пропишут?
евменов по дружбе 100 лямов пропишет
При Шпилевском команда во второй части чемпионата начала нормально играть, ну вылетят они в ФНЛ, через год с ним же поднялись бы обратно, зачем вообще нужно это увольнение?
Команда не спасётся, с Гараниным в итоге только глубже потонет в ФНЛ
Ответ Влад Безруков
При Шпилевском команда во второй части чемпионата начала нормально играть, ну вылетят они в ФНЛ, через год с ним же поднялись бы обратно, зачем вообще нужно это увольнение? Команда не спасётся, с Гараниным в итоге только глубже потонет в ФНЛ
Никто никогда не оставляет тренера который вылетел, кроме Сочи.
Ответ Влад Безруков
При Шпилевском команда во второй части чемпионата начала нормально играть, ну вылетят они в ФНЛ, через год с ним же поднялись бы обратно, зачем вообще нужно это увольнение? Команда не спасётся, с Гараниным в итоге только глубже потонет в ФНЛ
Не жалко, пусть не вылезают никогда
Нифига себе. Нормально конечно он контракт себе выбил.
На первое время хватит Шпилевскому)
Агент картофельного Нагельсманна хорош,знает как составлять контракты
Ответ Мент-Кент
Агент картофельного Нагельсманна хорош,знает как составлять контракты
У него батя агент)
Ответ Мент-Кент
Агент картофельного Нагельсманна хорош,знает как составлять контракты
Его отец его агент. Он же бывший агент Александра Глеба, который вроде кинул Глеба на бабки в свое время.
Получается у тренеров выгоднее как можно быстрее команду потопить, чтобы получить неустойку и перейти в другую команду чтобы ее топить
Ответ Леха Нету
Получается у тренеров выгоднее как можно быстрее команду потопить, чтобы получить неустойку и перейти в другую команду чтобы ее топить
вот реально.
кто там согласовывает такие контракты в руководстве клубов, я каждый раз удивляюсь.
Ответ Vitalik Klishin
вот реально. кто там согласовывает такие контракты в руководстве клубов, я каждый раз удивляюсь.
Просто руководство в доле, в Химках вообще на поток ставили такое.
Реалии росфутраспила,в команде еле дотягивающей до уровня профессиональной ,неустойка ноунейму тренеру почти лям долларов
Утопить команду и практически отправить её в ФНЛ -стоит 20 млн.рублей.
Ответ krupin82
Утопить команду и практически отправить её в ФНЛ -стоит 20 млн.рублей.
вообще-то 70 без скидок
