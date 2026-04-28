«Пари НН» выплатит Шпилевскому 20 млн рублей после увольнения. Клуб снизил неустойку с 70 млн (Sport Baza)
Стала известна сумма неустойки, которую получит Алексей Шпилевский после увольнения из «Пари НН».
Ранее сообщалось, что белорусский специалист покинет пост главного тренера нижегородской команды в ближайшее время. Его должен сменить Вадим Гаранин, покинувший медиафутбольный клуб Lit Energy.
По информации телеграм-канала Sport Baza, в контракте Шпилевского была прописана неустойка в размере 70 миллионов рублей, которую «Пари НН» пытался максимально снизить. Тренер долго не шел на уступки, но в итоге стороны пришли к компромиссу. Клуб заплатит специалисту 20 млн рублей.
Нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 27 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Команда не спасётся, с Гараниным в итоге только глубже потонет в ФНЛ
кто там согласовывает такие контракты в руководстве клубов, я каждый раз удивляюсь.