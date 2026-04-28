«Пари НН» выплатит Шпилевскому 20 млн рублей после увольнения. Клуб снизил неустойку с 70 млн (Sport Baza)

«Пари НН» заплатит Шпилевскому 20 млн рублей за увольнение.

Стала известна сумма неустойки, которую получит Алексей Шпилевский после увольнения из «Пари НН ».

Ранее сообщалось, что белорусский специалист покинет пост главного тренера нижегородской команды в ближайшее время. Его должен сменить Вадим Гаранин, покинувший медиафутбольный клуб Lit Energy.

По информации телеграм-канала Sport Baza, в контракте Шпилевского была прописана неустойка в размере 70 миллионов рублей, которую «Пари НН» пытался максимально снизить. Тренер долго не шел на уступки, но в итоге стороны пришли к компромиссу. Клуб заплатит специалисту 20 млн рублей.

Нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 22 очка после 27 туров.