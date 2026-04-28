«Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Если Люка хочет играть, то должен сказать себе: «У меня не получилось здесь, получится в другом месте». Доменек о вратарях «ПСЖ»

Доменек: Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье.

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек высказался о конкуренции за роль основного вратаря «ПСЖ ».

«Проблема с вратарями в том, что место только одно. И чтобы один из них получил еще один шанс, другой должен играть плохо, а на данный момент это не так.

Матвей Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье . Когда защитники смотрят на него, чувствуется некоторая обеспокоенность. Поэтому, если он хочет получить шанс играть, он должен отбросить свое эго, свою гордость и сказать себе: «У меня не получилось здесь, получится в другом месте», – сказал Доменек в эфире L’Equipe TV.