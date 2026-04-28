«Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Если Люка хочет играть, то должен сказать себе: «У меня не получилось здесь, получится в другом месте». Доменек о вратарях «ПСЖ»

Доменек: Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье.
Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек высказался о конкуренции за роль основного вратаря «ПСЖ».
«Проблема с вратарями в том, что место только одно. И чтобы один из них получил еще один шанс, другой должен играть плохо, а на данный момент это не так.
Матвей Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Когда защитники смотрят на него, чувствуется некоторая обеспокоенность. Поэтому, если он хочет получить шанс играть, он должен отбросить свое эго, свою гордость и сказать себе: «У меня не получилось здесь, получится в другом месте», – сказал Доменек в эфире L’Equipe TV.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Planete PSG
Все по делу сказал,без этой шелухи про вратаря национальной сборной.
Некоторые вратари орут на защитников за косяки, а у них и так работа нервная, особенно на стандартах, угловых особенно. А Дасаев их всегда успокаивал жестами, голосом, что "всё под контролем". А так смотришь иногда и думаешь, да под каким там контролем, залетел бы и гол. А он всё равно защитников успокаивает и они и вправду верят, что Дасаев спас бы. И как то лучше играть начинают, нервозность ведь только мешает.
Редкое краснокнижное животное.