  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Если Люка хочет играть, то должен сказать себе: «У меня не получилось здесь, получится в другом месте». Доменек о вратарях «ПСЖ»
15

«Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Если Люка хочет играть, то должен сказать себе: «У меня не получилось здесь, получится в другом месте». Доменек о вратарях «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек высказался о конкуренции за роль основного вратаря «ПСЖ».

«Проблема с вратарями в том, что место только одно. И чтобы один из них получил еще один шанс, другой должен играть плохо, а на данный момент это не так.

Матвей Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Когда защитники смотрят на него, чувствуется некоторая обеспокоенность. Поэтому, если он хочет получить шанс играть, он должен отбросить свое эго, свою гордость и сказать себе: «У меня не получилось здесь, получится в другом месте», – сказал Доменек в эфире L’Equipe TV.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Planete PSG
logoлига 1 Франция
logoЛюка Шевалье
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoРаймон Доменек
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ох,теперь Доменека свои загрызут...
Все по делу сказал,без этой шелухи про вратаря национальной сборной.
Ответ Сергей Круг
Звездочёт фигни не скажет 😎😎😎
Доменек всегда был не от мира сего. И в этот раз вот высказал то, что остальные французы не могут в слух произносить.
Отношения между защитниками и вратарем чуть ли не важнее сейвов. Сафонов в этом плане Дасаева напоминает. Киевские защитники в сборной именно с Дасаевым предпочитали играть, хотя вроде бы со своим то сыгранность выше должна быть.
Некоторые вратари орут на защитников за косяки, а у них и так работа нервная, особенно на стандартах, угловых особенно. А Дасаев их всегда успокаивал жестами, голосом, что "всё под контролем". А так смотришь иногда и думаешь, да под каким там контролем, залетел бы и гол. А он всё равно защитников успокаивает и они и вправду верят, что Дасаев спас бы. И как то лучше играть начинают, нервозность ведь только мешает.
Ответ Karel
Тут видимо каждому своё, видишь Акинфеев наоборот после каждого косяка защитников и спасения (Братьев и Игнаша) пихал защитникам, причём после пропущенных возмущался сильно реже чем после спасений. Мотивировал своих
Ответ akula_ka-50
Так если залетел, то и он обосрался тоже получается, так что тут справедливо помалкивать. А если вытащил, то выходит, что подчистил за ними, герой, можно и нужно напихать — злее будут. Мол, я-то вас подстрахую, но не расслабляйтесь.
О, адекватный французский футболист!
Редкое краснокнижное животное.
Ответ Марат Касем
Прошлый раз он говорил что Сафонов занял место по умолчанию
Вот Раймон теперь не забыл таблетки выпить. И про защитников сказал всё верно. У Матвея с ними отличные взаимоотношения. Особенно с капитаном Маркиньосом. Всё время в матчах после успешных оборонительных действий они обнимаются и дают друг другу пятюни
Абсолютно верное по всем пунктам высказывание, без заигрываний с национальной принадлежностью. Респект.
Он месяц назад говорил что сафонов занял место Шевроле по умолчанию, че это он переобулся
На "правильные" звёзды посмотрел) а то для этого совсем другого мнения был
В кои то веки непредвзятое мнение
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
11 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
Рекомендуем