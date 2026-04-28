Сперцян о «Краснодаре»: «Мы одна команда, одна семья, мы бьемся друг за друга, несмотря ни на что. Этим мы сильнее «Зенита»

Сперцян: в «Краснодаре» все бьются друг за друга, этим мы сильнее «Зенита».

– В чем сейчас «Краснодар» сильнее «Зенита»?

– Мы одна команда, одна семья, мы бьемся друг за друга, несмотря ни на что. Этим мы сильнее «Зенита», – сказал Сперцян.

«Краснодар » лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 60 очков после 27 туров. «Зенит» идет вторым с 59 баллами.