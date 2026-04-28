«Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн» при поддержке Спортса’’. Составитель – Станислав Гридасов
28 апреля в издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга о спортивном журналисте и комментаторе Василии Уткине – «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем», электронная и аудиоверсия эксклюзивно доступны в Яндекс Книгах.
Издание «Книги Уткина» стало возможным при содействии журналиста, историка спорта и составителя книги Станислава Гридасова, а также при всесторонней поддержке партнеров проекта Спортс’’ и CityFootball.
В книгу вошли статьи Уткина для различных СМИ – от газет до интернет-порталов, включая Спортс», где Василий Уткин больше 20 лет вел блог и отвечал пользователям, а также уникальные фотографии из личных архивов друзей и родственников и тексты, написанные друзьями специально для этой книги.
«Проще сказать, чем не занимался Василий Уткин – человек, изменивший если не все, то многое в культуре российского спортивного комментария.
Непросто объяснить, почему книга, которую он так хотел написать «о жизни, друзьях, всяких встречах и бывальщинах», случилась уже без автора, но как будто в постоянном незримом его присутствии. На этих страницах друзья, коллеги, сам Василий травят байки, отвечают друг другу на вопросы в интервью и блоге, рассуждают о спорте, азарте, любви и ненависти, дилетантах и профессионалах, лукавят и печалятся – словом, живут жизнь, которая без Уткина была бы совсем другой», – говорится в аннотации книги.
«Это – книга Васи, полная жизни, большой, разной, счастливой, грустной, веселой. Книга, написанная не вместо него, а для него», – сказал Станислав Гридасов.
«Для Спортса» поддержка выхода этой книги – очень личная история. Василий Уткин много лет был важной частью нашей площадки: писал, спорил, шутил, разговаривал с аудиторией с присущей только ему интонацией. Для нас это способ сохранить память о человеке, который очень много значил и для спортивной журналистики, и для огромного числа болельщиков», – рассказал генеральный директор Спортса» Евгений Коврин
Авторы текстов, представленных в книге: Василий Уткин, Станислав Гридасов, Юрий Сапрыкин, Анна Волкова, Владимир Стогниенко, Роман Трушечкин, Михаил Михайлин, Максим Семеляк, Артем Борисов, Тимур Журавель, Ростислав Хаит, Денис Казанский, Елена Вайцеховская, Денис Романцов, Станислав Минин, Роман Нагучев, Сергей Микулик, Арина Бородина, Алексей Дурново, Алексей Казаков.
Аудиоверсию книги озвучили Станислав Гридасов, Максим Виторган, Артем Казюханов и Олеся Бойко.
По Васе очень скучаю, хотя бы на страницах книги хочется его на мгновение оживить.
Уже получил на руки, будет интересно почитать воспоминания Василия и его друзей и коллег.