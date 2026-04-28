«Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн» при поддержке Спортса’’. Составитель – Станислав Гридасов

«Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» вышла при поддержке Спортса’’.

28 апреля в издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга о спортивном журналисте и комментаторе Василии Уткине – «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» , электронная и аудиоверсия эксклюзивно доступны в Яндекс Книгах.

Издание «Книги Уткина» стало возможным при содействии журналиста, историка спорта и составителя книги Станислава Гридасова, а также при всесторонней поддержке партнеров проекта Спортс’’ и CityFootball.

В книгу вошли статьи Уткина для различных СМИ – от газет до интернет-порталов, включая Спортс», где Василий Уткин больше 20 лет вел блог и отвечал пользователям, а также уникальные фотографии из личных архивов друзей и родственников и тексты, написанные друзьями специально для этой книги.

«Проще сказать, чем не занимался Василий Уткин – человек, изменивший если не все, то многое в культуре российского спортивного комментария.

Непросто объяснить, почему книга, которую он так хотел написать «о жизни, друзьях, всяких встречах и бывальщинах», случилась уже без автора, но как будто в постоянном незримом его присутствии. На этих страницах друзья, коллеги, сам Василий травят байки, отвечают друг другу на вопросы в интервью и блоге, рассуждают о спорте, азарте, любви и ненависти, дилетантах и профессионалах, лукавят и печалятся – словом, живут жизнь, которая без Уткина была бы совсем другой», – говорится в аннотации книги.

«Это – книга Васи, полная жизни, большой, разной, счастливой, грустной, веселой. Книга, написанная не вместо него, а для него», – сказал Станислав Гридасов.

«Для Спортса» поддержка выхода этой книги – очень личная история. Василий Уткин много лет был важной частью нашей площадки: писал, спорил, шутил, разговаривал с аудиторией с присущей только ему интонацией. Для нас это способ сохранить память о человеке, который очень много значил и для спортивной журналистики, и для огромного числа болельщиков», – рассказал генеральный директор Спортса» Евгений Коврин

Авторы текстов, представленных в книге: Василий Уткин, Станислав Гридасов, Юрий Сапрыкин, Анна Волкова, Владимир Стогниенко , Роман Трушечкин , Михаил Михайлин, Максим Семеляк, Артем Борисов, Тимур Журавель , Ростислав Хаит, Денис Казанский , Елена Вайцеховская, Денис Романцов, Станислав Минин, Роман Нагучев , Сергей Микулик, Арина Бородина, Алексей Дурново, Алексей Казаков.

Аудиоверсию книги озвучили Станислав Гридасов, Максим Виторган, Артем Казюханов и Олеся Бойко.