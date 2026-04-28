  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»
125

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что руководство ЦСКА уже договорилось о назначении нового иностранного тренера.

Сейчас армейцев возглавляет Фабио Челестини. Ранее журналист Нобель Арустамян сообщал, что в шорт-лист армейцев входит главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

– На рынке говорят, что с одним тренером уже договорились. К Талалаеву был интерес. Тимур Гурцкая сказал, что Нобель соврал, и не было никаких списков, но Талалаев действительно там присутствовал. Это чистейшая правда.

– Ну а кто, с кем ЦСКА договорился?

– Я про ЦСКА боюсь что-то говорить… Мне не сказали, кто. Сказали, что близки к тому, что… Там что-то, какие-то разговоры относительно этого.

– Российский тренер?

– Нет.

– Иностранец?

– Да, – сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoБалтика
Коммент.Шоу
logoАндрей Талалаев
logoМатч ТВ
logoвозможные трансферы
logoНобель Арустамян
Тимур Гурцкая
125 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Виктор Гончаренко?
Шпилевский?
Мам генчич будет
Последний вопрос после предпоследнего- это трэш)
А вот ответил бы он тоже «нет» и что бы мы думали сейчас)
Ага))). Уровень журналиста топ😅😂
Личка был бы идеальным вариантом, пожалуй
Абаскаль...
Та не, было бы то же самое, что и сейчас примерно.
Суть не в тренерах, суть в том, что нынешний состав ЦСКА банально не тянет для больших задач, особенно линия атаки. Начать перестановки необходимо с Шевелева, который хрен пойми кого завозит
А еще на рынке говорят, что Генич под хвост балуется. Не на трансферном рынке, а на обычном. Хотя и на трансферном все в курсе.
Генич хочет стать российским Фабрицио Романо или Джанлукой Ди Марцио, есть ещё Никола Скира, Альфредо Педулла и тд (Но только ничего не выйдет)
Зря они интригу убили последним вопросом. Нужно было продолжить перебирать "инопланетянин? собака? альпака? трансформер?"
Австрийского тренера из Ахмата.
Ну хоть не художник, прости Господи....
Венгерский тренер ))
ЦСКА тоже заразился спартаковскими циклами. Челестини не выглядит слабым тренером, да где-то потерял раздевалку, нужно просто сесть и перезагрузиться. Можно подумать сейчас затащиться топ-тренера. Грустно
Из всех легов кого кони звали к себе, мне запомнился только Николич, мне кажется с ним кони угадали, как в своё время Локо, но у Локо тогда была тупость, ставки на ноунеймов из Германии, что собственно проект накрылся тазом, а вот с ЦСКА просто другая картина вышла, Николич пошёл за деньгами, еврокубками. Из других легов не вижу кто готов возглавить коней, тут три варианта: Личка, Ивич (но Ивичу хорошо и в ОАЭ), и тренер-иностранец о котором никто не знает, и не знал никогда
В Локо в это время шла борьба за власть, победили те кто победили. Из ЦСКА Николич ушел не за деньгами, а за нормальной здоровой атмосферой, где слова не расходятся с делом. Ни один тренер, тем более иноземец не сможет нормально работать, если ему не дать время. Случаи «пришел, увидел, победил» бывают только в сказках и редко наяву, но это локальные временные победы. Тренеру нужно время построить команду в долгую, иначе будет вечная спартаковская история
Убрать Шевелева и назначить профессионального спортдира
Тем более что в клубе уже работает скаутом Андреев из Оренбурга. То есть готовый кандидат под рукой есть.
Я, конечно, не футбольный эксперт, и то что скажу, лишь моё личное мнение, но я бы перестал устраивать тренерскую чехарду. Мало кому удаётся сходу выигрывать чемпионство. Команда это не просто сборище игроков, умеющих более-менее сносно обращаться с мячом. Я бы требовал результатов с тренера, хотя бы после двух лет работы. Вот тут, уже все торжественно вручили Челистини титул физрука, как-то стремительно забыв все свои восторги в весенней части чемпионата. Да, команда полностью провалила вторую часть чемпионата. Да, и это очевидно, что тренер не смог правильно использовать зимнюю паузу для подготовки. Да, явно ошиблись с трансферами, а обмен Дивеева обернулся просто катастрофой и здесь есть вина тренера. Но задайте себе вопрос только ли Челестини виноват во всём? А главная беда, как мне кажется, это положение внутри команды, там явный конфликт, явно нарушены коммуникация между тренером и игроками и восстановить их первоочередная задача. Ну, и давайте, положа руку на сердце спросим себя: А была ли команда с нашим составом, пройти сезон ровно, без сбоев и бороться за чемпионство? Уверен, нет. За призы, да, за чемпионство-нет. Короче, я бы дал Челистини ещё год, физруком его не считаю. Уверен, очередная смена тренера в межсезонье не принесёт ничего хорошего. Но, повторюсь: Это лишь моё мнение.
Дело в том, что команда не только не борется за призы, а вообще не борется. И почему бы не бороться за чемпионство. Просели ближе к зиме, но дали усиление. А дальше вопросы исключительно к тренеру. Как он их использовал, как действовал, когда понял, что не выходит ничего. Он превратил боеспособный коллектив в подобие команды. Когда люди руки не жмут, в глаза не смотрят. По-моему будет очень странно довериться ему ещё на сезон.
О том, что внури команды непорядок я, кстати, тоже написал. Внутренние конфликты могут возникнуть в любом коллективе и не только футбольном. Но сила коллектива именно в том и заключается, чтобы сообща, не вынося сор из избы конфликты эти, преодолевать. И, как мне кажется, решающую роль в этом должен сыграть Игорь Владимирович, который является непререкаемым авторитетом для всех. Короче, повторюсь: Я против решений, принимаемых в пожарном порядке и как показывает пример Спартака, бесконечная тренерская чехарда ни к чему хорошему не приводит. Посмотрите на Краснодар с Мусаевым. Тренеру дали время для того, чтобы выстроить команду.
неужели Гаттузо?
Он же стажировался у Слуцкого в цска
Читайте новости футбола в любимой соцсети
