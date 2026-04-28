Генич заявил, что ЦСКА назначит нового тренера-иностранца: «К Талалаеву был интерес, это правда. Но с одним тренером уже договорились, говорят»

Генич о ЦСКА: они уже договорились с новым иностранным тренером.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич заявил, что руководство ЦСКА уже договорилось о назначении нового иностранного тренера.

Сейчас армейцев возглавляет Фабио Челестини . Ранее журналист Нобель Арустамян сообщал, что в шорт-лист армейцев входит главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев .

– На рынке говорят, что с одним тренером уже договорились. К Талалаеву был интерес. Тимур Гурцкая сказал, что Нобель соврал, и не было никаких списков, но Талалаев действительно там присутствовал. Это чистейшая правда.

– Ну а кто, с кем ЦСКА договорился?

– Я про ЦСКА боюсь что-то говорить… Мне не сказали, кто. Сказали, что близки к тому, что… Там что-то, какие-то разговоры относительно этого.

– Российский тренер?

– Нет.

– Иностранец?

– Да, – сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».