114

У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш повторил достижение нападающего Криштиану Роналду.

31-летний полузащитник сборной Португалии отдал 19-й голевой пас в сезоне АПЛ в матче с «Брентфордом» (2:1) в 34-м туре. Он в одном ассисте до рекорда лиги по передачам.

Теперь на счету Бруну 140 (70 голов и 70 ассистов) результативных действий в Премьер-лиге – как у Роналду (103+37) в «МЮ».

114 комментариев
Бруну заслужил как минимум одну Большую Победу с клубом. Или АПЛ или ЛЧ!
про ЛЧ смешно пока что, про АПЛ тоже сложно представить при живых Сити с Пепом
Думаю возьмут какой нибудь кубок Англии
Комментарий скрыт
В АПЛ у него 70+70, а во всех турнирах 106+106. Как же он ровно идёт!
Там 107+106 если бы Роналду не забил гол через блютуз волос…
Легенда МЮ, диспетчер МЮ !
Фернандеш по таланту не хуже КДБ будет, вот только кризис МЮ и донность манкунианцев сильно ограничивают его возможности именно в амбициозном плане. Быть первым парнем на деревне может и хорошо, но еврокубки так не выигрываются, как и чемпионства.
Кдб тоже о ек мог только мечтать, пока не вывалили 2 раза по 150 за норга и алкаша
Ага, без норга и алкаша КДБ до финала и полуфинал ЛЧ как-то доходил.
Бруно хотя бы в 1/4 ЛЧ играл разок?
если центр Нап был бы Суарес у них, то Бруну еще больше бы отдал наверное передач
А какая у них разница по сыгранным матчам?
Бруну на 6 матчей меньше сыграл
Пора Криштиану возвращаться.
Что бы снова уничтожить МЮ???
Смешные вы
Бруно Фернандешем лучший португалец в истории МЮ.
Да
Роналду на первом месте!
Роналду так температурит за свои рекорды,а их бьют из-за дня в день 😎 Бруну топчик
Роналду наверно сейчас читает твой коммент и его еще хуже температурит
😁😁😁
У тебя типичные фантазий малолеток мессибоев
Бруну более сбалансированный)
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
27 апреля, 20:53
Бруну отдал 19-й ассист в сезоне АПЛ. Больше было только у Анри и де Брюйне – 20 передач
27 апреля, 19:56
Лингард считает Бруну претендентом на «Золотой мяч»: «На 100%. У него выдающиеся выступления за «МЮ» в этом сезоне»
27 апреля, 17:36
Бруну о ЧМ-2026: «Надеюсь, сможем выиграть для Португалии и ради того, что Роналду дал футболу и миру»
25 апреля, 12:57
