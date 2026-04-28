У Бруну 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как у Роналду. У хавбека 70 голов и 70 ассистов, у форварда – 103+37

Бруну набрал 140 очков в АПЛ за «МЮ» – как Роналду.

Капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш повторил достижение нападающего Криштиану Роналду .

31-летний полузащитник сборной Португалии отдал 19-й голевой пас в сезоне АПЛ в матче с «Брентфордом» (2:1) в 34-м туре. Он в одном ассисте до рекорда лиги по передачам.

Теперь на счету Бруну 140 (70 голов и 70 ассистов) результативных действий в Премьер-лиге – как у Роналду (103+37) в «МЮ».