  Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»

Талалаев о судьях: судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после домашнего поражения от «Акрона» (0:1) в 27‑м туре Мир РПЛ заявил, что судьбу медалей в чемпионате России решают не футболисты на поле.

На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и судья Инал Танашев назначил пенальти. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение. Талалаев заявил: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело – посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат».

«Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром. Плохой первый тайм, беру вину на себя, плохой настрой. Не нашли рецепта, начало с «Ахматом» и сегодня провалили, Филин получил травму без контакта, подкосила она. Похоже на травму Хиля и Чивича.

Есть вопросы, которые будем решать с руководством, чтобы качественные футболисты могли демонстрировать лучшие качества. Игроков нам не хватает хороших, появляется возможность играть у других.

Вот Бориско признавали лучшим, а сейчас его и Хиля не стало, и мы чувствуем зависимость от них в линии нападения и линии защиты. Сегодня было не так много ударов по нашим воротам, но гол пришел. На ноль сыграть не получается. Уступили в борьбе, подборах спорных мячей.

Во втором тайме активизировались, но качества не хватило. Их игрок [Беншимол] попал, а мы, к сожалению, не попадаем. Действовали моментами правильно, но не все получается.

У нас Ласерда должен был забивать, да и пенальти… Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. Но проиграли мы сегодня по делу», – заявил Талалаев.

«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Если проиграли по делу, то причем тут судья? По логике дуойка!
Если проиграли по делу, то причем тут судья? По логике дуойка!
Причём сам Талалайка давно говорил "если судья решил, значит было"
Только там ему было выгодно, ведь в его пользу решение приняли
Сейчас иначе запел
Причём сам Талалайка давно говорил "если судья решил, значит было" Только там ему было выгодно, ведь в его пользу решение приняли Сейчас иначе запел
Да я помню, со Спартаком в частности он просто расцвёл))) https://m.sport-express.ru/football/rfpl/news/andrey-talalaev-kommentariy-o-sudeystve-v-matchah-spartaka-2346279/amp/
Я говорит не обсуждаю судейство)))
Ну влетели сегодня. Сами виноваты. Играли плохо - только и всего. Танашев отсудил вполне прилично, как и в том матче с Зенитом. Да, пенальти хотелось - можно понять. Только отменили правильно. Какие претензии?
Ну влетели сегодня. Сами виноваты. Играли плохо - только и всего. Танашев отсудил вполне прилично, как и в том матче с Зенитом. Да, пенальти хотелось - можно понять. Только отменили правильно. Какие претензии?
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ты хоть матч кубковый смотрел Балтики с Зенитом? Там вообще вопросов по судейству не было.
БалтикаТВ есть где?
БалтикаТВ есть где?
У Талалаева в сновидениях:)
У Талалаева в сновидениях:)
я бы посмотрел )
246 раз )
Какие же всё таки некоторые тренеры грязные манипуляторы. Талалаев или например Шпилевский. Прекрасно знают что сейчас по делу критикуют многие решения арбитров и поэтому "примазываются" своими поражениями к этой критике в попытке оправдаться. Хотя именно в их случае в последних матчах претензий к арбитру нет. Мерзко.
Какие же всё таки некоторые тренеры грязные манипуляторы. Талалаев или например Шпилевский. Прекрасно знают что сейчас по делу критикуют многие решения арбитров и поэтому "примазываются" своими поражениями к этой критике в попытке оправдаться. Хотя именно в их случае в последних матчах претензий к арбитру нет. Мерзко.
А вы первый раз услышали, что Талалаев мерзкий персонаж?
Все ,бобик сдох🤣
Такие,как ты,это говорили ещё после третьего тура чемпионата…однако,уже до конца чемпионата осталось три тура,а вы всё пластинки не меняете никак. Всё ждёте,когда Балтика сдуется…и всё дождаться не можете
Такие,как ты,это говорили ещё после третьего тура чемпионата…однако,уже до конца чемпионата осталось три тура,а вы всё пластинки не меняете никак. Всё ждёте,когда Балтика сдуется…и всё дождаться не можете
Ты я вижу фраерок голубые трусы напялил на себя ,да они тебе резинкой мозг натерли....
Тут многие пишут что такие клубы аутсайдеры как Акрон - должны быть обыграны Балтикой Талалаева и т.д.
Я просто хочу напомнить, что Балтика это команда вышедшая из ФНЛ и практически тем же составом играющая в РПЛ. То что они до сих пор пятые за три тура до конца чемпионата - уже чудо. По факту Балтика по составу сейчас должна была бороться с Ростовом, Крыльями, Оренбургом, Пари НН, Акроном за стыки и возможность остаться.
Но у многих к сожалению память как у рыбки. Даже если Балтика не наберёт больше ни одного очка и будет шестой по итогам чемпионата - это невероятный успех.
Тут многие пишут что такие клубы аутсайдеры как Акрон - должны быть обыграны Балтикой Талалаева и т.д. Я просто хочу напомнить, что Балтика это команда вышедшая из ФНЛ и практически тем же составом играющая в РПЛ. То что они до сих пор пятые за три тура до конца чемпионата - уже чудо. По факту Балтика по составу сейчас должна была бороться с Ростовом, Крыльями, Оренбургом, Пари НН, Акроном за стыки и возможность остаться. Но у многих к сожалению память как у рыбки. Даже если Балтика не наберёт больше ни одного очка и будет шестой по итогам чемпионата - это невероятный успех.
Но ему нужна бронза )))
Тут многие пишут что такие клубы аутсайдеры как Акрон - должны быть обыграны Балтикой Талалаева и т.д. Я просто хочу напомнить, что Балтика это команда вышедшая из ФНЛ и практически тем же составом играющая в РПЛ. То что они до сих пор пятые за три тура до конца чемпионата - уже чудо. По факту Балтика по составу сейчас должна была бороться с Ростовом, Крыльями, Оренбургом, Пари НН, Акроном за стыки и возможность остаться. Но у многих к сожалению память как у рыбки. Даже если Балтика не наберёт больше ни одного очка и будет шестой по итогам чемпионата - это невероятный успех.
Да быстро к хорошему привыкается. Я помню слова Талалаева в первых же турах этого чемпионата, что у него договоренность с руководством - быть в 10ке. Всё понимал, пока не бычил и не показывал характер. Тут замаячила тройка, тут реально с ума сойдешь
Мерзкий персонаж
Посмотрел на таблицу:у Балтики лишь 3 поражения-как у лидера Краснодара.,а разница забитых / пропущенных лучше чем у всех московских клубов.Да и метсо в 5-6 гарантировано.Это уже успех!
Посмотрел на таблицу:у Балтики лишь 3 поражения-как у лидера Краснодара.,а разница забитых / пропущенных лучше чем у всех московских клубов.Да и метсо в 5-6 гарантировано.Это уже успех!
Более того они это себе обеспечили ещё туров пять назад
Ну так чего его нахваливать? Весной не может обыграть аутсайдеров 🤷🏻 ни Акрон, ни Пари НН, ни Махачкалу, ни Ахмат... И это после того, как его команда за межсезонье подготовилась "как никогда".
Ну так чего его нахваливать? Весной не может обыграть аутсайдеров 🤷🏻 ни Акрон, ни Пари НН, ни Махачкалу, ни Ахмат... И это после того, как его команда за межсезонье подготовилась "как никогда".
При всех многочисленных минусах Талаева есть один очень жирный плюс - он очень хороший мотиватор(и этого у него не отнять). На топов он гениально настраивает команду, в то время как у топов на Балтику недостаточно настроя. А вот с настроем на аутсайдеров у него проблема. Похоже ему это самому не так интересно.
При всех многочисленных минусах Талаева есть один очень жирный плюс - он очень хороший мотиватор(и этого у него не отнять). На топов он гениально настраивает команду, в то время как у топов на Балтику недостаточно настроя. А вот с настроем на аутсайдеров у него проблема. Похоже ему это самому не так интересно.
Ну этой весной мотивации хоть отбавляй. Обыгрывай аутсайдеров и ты в тройке. Но он с этим не справился. 🤷🏻
Господин Талалаев, когда кдк признало ошибочным удаление Маркиньоса в матче первого круга, вы сказали, что судьи тоже люди они не помогают вам, а просто могут ошибится, внимание вопрос почему сейчас вы переобуваетесь, ведь судьи могут ошибаться или нет?
Господин Талалаев, когда кдк признало ошибочным удаление Маркиньоса в матче первого круга, вы сказали, что судьи тоже люди они не помогают вам, а просто могут ошибится, внимание вопрос почему сейчас вы переобуваетесь, ведь судьи могут ошибаться или нет?
Тем более в данном матче с Акроном судьи отработали чётко в ключевых эпизодах
Господин Талалаев, когда кдк признало ошибочным удаление Маркиньоса в матче первого круга, вы сказали, что судьи тоже люди они не помогают вам, а просто могут ошибится, внимание вопрос почему сейчас вы переобуваетесь, ведь судьи могут ошибаться или нет?
Внимание вопрос: где он сказал здесь, что судьи не могут ошибиться?
Тедеев после 1:0 с «Балтикой»: «Танашев – большой молодец, побольше бы нам таких арбитров на поле». Талалаев раскритиковал судью
27 апреля, 20:12
Дзюба про 1:0 с «Балтикой»: «Акрон» заслуженно победил самого неуступчивого соперника в лиге. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли»
27 апреля, 20:05
Талалаев о судье после 0:1 от «Акрона»: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело – посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат»
27 апреля, 20:03
Танашев дал «Балтике» пенальти на 85-й за контакт Петрова и Джурасовича, но после ВАР отменил 11-метровый. Экс-судья Федотов заявил: «Игровое столкновение после удара по воротам – это не фол»
27 апреля, 19:22Фото
