Талалаев о судьях после 0:1 от «Акрона»: «Судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. «Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после домашнего поражения от «Акрона» (0:1) в 27‑м туре Мир РПЛ заявил, что судьбу медалей в чемпионате России решают не футболисты на поле.
На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и судья Инал Танашев назначил пенальти. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение. Талалаев заявил: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело – посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат».
«Зениту» уступили в Кубке с этим же арбитром. Плохой первый тайм, беру вину на себя, плохой настрой. Не нашли рецепта, начало с «Ахматом» и сегодня провалили, Филин получил травму без контакта, подкосила она. Похоже на травму Хиля и Чивича.
Есть вопросы, которые будем решать с руководством, чтобы качественные футболисты могли демонстрировать лучшие качества. Игроков нам не хватает хороших, появляется возможность играть у других.
Вот Бориско признавали лучшим, а сейчас его и Хиля не стало, и мы чувствуем зависимость от них в линии нападения и линии защиты. Сегодня было не так много ударов по нашим воротам, но гол пришел. На ноль сыграть не получается. Уступили в борьбе, подборах спорных мячей.
Во втором тайме активизировались, но качества не хватило. Их игрок [Беншимол] попал, а мы, к сожалению, не попадаем. Действовали моментами правильно, но не все получается.
У нас Ласерда должен был забивать, да и пенальти… Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден. Но проиграли мы сегодня по делу», – заявил Талалаев.
«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.
Только там ему было выгодно, ведь в его пользу решение приняли
Сейчас иначе запел
Я говорит не обсуждаю судейство)))
246 раз )
Я просто хочу напомнить, что Балтика это команда вышедшая из ФНЛ и практически тем же составом играющая в РПЛ. То что они до сих пор пятые за три тура до конца чемпионата - уже чудо. По факту Балтика по составу сейчас должна была бороться с Ростовом, Крыльями, Оренбургом, Пари НН, Акроном за стыки и возможность остаться.
Но у многих к сожалению память как у рыбки. Даже если Балтика не наберёт больше ни одного очка и будет шестой по итогам чемпионата - это невероятный успех.