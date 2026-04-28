Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)

Родриго вел дневник и играл в приставку, восстанавливаясь после повреждения.

Напомним, у бразильца был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска. Родриго перенес операцию в начале марта. Сообщалось, что он выбыл на 10 месяцев и пропустит ЧМ-2026.

Как пишет As, после операции Родриго сосредоточил свой ежедневный распорядок на максимальном восстановлении. В первые несколько недель, как это всегда бывает при травмах такой тяжести, требуется почти полный покой, без нагрузки на прооперированную ногу. Для передвижения используются костыли или инвалидное кресло. С коленом, зафиксированным бандажом, Родриго проводил время за просмотром футбола, а также играл на укулеле, в домино, смотрел фильмы и сериалы и играл на PlayStation.

В течение всего этого времени он вел дневник восстановления после операции. Так, в первый день бразилец написал: «Чистые страдания, сильная боль, тошнота…» Но четыре дня спустя игрок «Реала» уже определил боль как «умеренную».

Отмечается, что Эдер Милитао активно поддерживал Родриго, так как уже перенес два разрыва передней крестообразной связки. Кроме того, сестра 25-летнего игрока помогала ему читать многочисленные письма от болельщиков, присланные в «Мадрид ». Некоторые из них в итоге оказались на стенах его дома.

После разрешения двигать коленом Родриго начал ежедневно посещать базу «сливочных», где его лечит реабилитационная команда «Реала». Он совмещает утренние занятия с тренировками в домашнем спортзале после обеда, чтобы укрепить верхнюю часть тела, корпус и левую ногу. Прооперированная нога восстанавливается даже с опережением сроков, запланированных «Реалом».

Работа дома выполняется вингером под наблюдением личного тренера Марселя Дуарте, который работает с ним с момента его прихода в «Реал», в соответствии с рекомендациями клуба. «Реал» и вместе Дуарте определили подход, которому следует придерживаться Родриго.