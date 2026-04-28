  • Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)
Родриго с опережнием сроков восстанавливается от разрыва «крестов». Вингер «Реала» читал письма фанатов, вел дневник, играл на укулеле и в приставку, а теперь тренируется дважды в день (As)

Родриго вел дневник и играл в приставку, восстанавливаясь после повреждения.

Стали известны подробности реабилитации вингера «Реала» Родриго после травмы.

Напомним, у бразильца был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена и латерального мениска. Родриго перенес операцию в начале марта. Сообщалось, что он выбыл на 10 месяцев и пропустит ЧМ-2026.

Как пишет As, после операции Родриго сосредоточил свой ежедневный распорядок на максимальном восстановлении. В первые несколько недель, как это всегда бывает при травмах такой тяжести, требуется почти полный покой, без нагрузки на прооперированную ногу. Для передвижения используются костыли или инвалидное кресло. С коленом, зафиксированным бандажом, Родриго проводил время за просмотром футбола, а также играл на укулеле, в домино, смотрел фильмы и сериалы и играл на PlayStation.

В течение всего этого времени он вел дневник восстановления после операции. Так, в первый день бразилец написал: «Чистые страдания, сильная боль, тошнота…» Но четыре дня спустя игрок «Реала» уже определил боль как «умеренную».

Отмечается, что Эдер Милитао активно поддерживал Родриго, так как уже перенес два разрыва передней крестообразной связки. Кроме того, сестра 25-летнего игрока помогала ему читать многочисленные письма от болельщиков, присланные в «Мадрид». Некоторые из них в итоге оказались на стенах его дома.

После разрешения двигать коленом Родриго начал ежедневно посещать базу «сливочных», где его лечит реабилитационная команда «Реала». Он совмещает утренние занятия с тренировками в домашнем спортзале после обеда, чтобы укрепить верхнюю часть тела, корпус и левую ногу. Прооперированная нога восстанавливается даже с опережением сроков, запланированных «Реалом».

Работа дома выполняется вингером под наблюдением личного тренера Марселя Дуарте, который работает с ним с момента его прихода в «Реал», в соответствии с рекомендациями клуба. «Реал» и вместе Дуарте определили подход, которому следует придерживаться Родриго.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
"После обеда я поиграл в приставку, а вечером выиграл чемпионат мира"
А. Пирло
"После обеда я поиграл в приставку, а вечером на укулеле"
Родриго
Здоровья!
Укулеле это вроде какой футболист из Челси ? Как Родриго умудрился на нем играть
Укулеле это вроде какой футболист из Челси ? Как Родриго умудрился на нем играть
Психологическое восстановление важно не меньше физиологического. Хорошо что есть близкие люди, которые помогают ему справится с этими трудностями. Родриго очень талантливый футболист, надеюсь его лучшие годы в футбольной карьере ещё впереди.
Вот Дембеле играл в приставку и выиграл ЗМ в итоге. Пирло выиграл ЧМ.
Индус учится у лучших.
Все равно раньше весны его не ждать. Если будет форсировать восстановление, потом получит рецидив. Сейчас кресты лечатся за 9 месяцев. Минимум
Все равно раньше весны его не ждать. Если будет форсировать восстановление, потом получит рецидив. Сейчас кресты лечатся за 9 месяцев. Минимум
А раньше что ли дольше 9 месяцев лечили?
А раньше что ли дольше 9 месяцев лечили?
Ну как бы) раньше стандартно разрыв крестов 6 месяцев.. Задняя поверхность бедра 2-3 недели. Сейчас эти сроки увеличиваются в разы
Здоровья пареньку. Продолжаю быть уверенным, что при должном к нему подходе, сможет выдавать стабильно крутую игру. Не факт, что в Реале, но где-то может раскрыться полностью. После крестов сложнее это сделать, но не невозможно.
Не надо форсировать восстановление
Родриго перенес операцию после разрыва «крестов» и латерального мениска. Вингер «Реала» пропустит 10 месяцев
10 марта, 12:02
Родриго передумал уходить из «Реала» после ЧМ-2026. Бразилец намерен продолжить играть за клуб после восстановления от травмы (ESPN Brasil)
4 марта, 19:35
Родриго с 2023-го играл с частичным разрывом «крестов», полученным в сборной Бразилии. Вчера вингер «Реала» выбыл на 10 месяцев из-за травмы колена
4 марта, 13:38
Неймар поддержал Родриго: «Мой мальчик, наследник, сил тебе, кто мы такие, чтобы сомневаться в планах Бога?» Винисиус, Мбаппе и другие игроки «Реала» тоже написали бразильцу после травмы
3 марта, 20:10
Родриго о разрыве «крестов»: «Я всегда боялся именно этой травмы. Жизнь в последнее время была ко мне жестока, не знаю, заслуживаю ли я этого»
3 марта, 19:26
