У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой

У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике.

«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь дважды за 13 матчей при тренере Майкле Кэррике .

В понедельник «МЮ» дома победил «Брентфорд » (2:1) в 34-м туре АПЛ .

Победа в сегодняшнем матче стала для манкунианцев девятой в 13 матчах под руководством 44-летнего Кэррика. При новом тренере «Юнайтед» также потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.

«Манчестер Юнайтед » занимает 3-е место в таблице и на 3 очка опережает идущий 4-м «Ливерпуль ». Команды сыграют между собой 3 мая.

