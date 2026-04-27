  • У «МЮ» 9 побед в 13 матчах при Кэррике. Команда идет 3-й и на 3 очка опережает «Ливерпуль» перед очной игрой
«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь дважды за 13 матчей при тренере Майкле Кэррике.

В понедельник «МЮ» дома победил «Брентфорд» (2:1) в 34-м туре АПЛ.

Победа в сегодняшнем матче стала для манкунианцев девятой в 13 матчах под руководством 44-летнего Кэррика. При новом тренере «Юнайтед» также потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.

«Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в таблице и на 3 очка опережает идущий 4-м «Ливерпуль». Команды сыграют между собой 3 мая.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Кэррик заслужил право продолжить работу на постоянной основе. Если руководство клуба не даст ему такую возможность, это будет мягко говоря не понятно.
Вообще нет, даже по сегодняшнему матчу очень много вопросов. Весь матч очень сильно вжимались в штрафную, дали создать много моментов у своих ворот. Прессинга на своей половине вообще не было. Оба опорника стоят на прямых ногах в штрафной и просто смотрят как дамсгор подбирает мяч и сканирует варианты. Каррик вообще ничем не лучше моуриньо.
Надеюсь по твоему мнению он лучше хотя бы аморима и тен хага?
Ахаха как Каземиро умыл в конце Брентфорд за левые угловые. По-бразильски отомстил, конечно))
Спец просто
Что творила защита МЮ в конце первого тайма и как Игор Тьяго мог профукать столько моментов подряд - вопрос отдельного научного изучения. Лучший ход Кэррика - заменить мертвого Диалло на Мазрауи
Диалло не то чтоб мертвый, просто он отвык играть так, как при Кэррике играет. Один из немногих игроков, которому подходил Аморим, потому что ему удобно быть латералем в 3-4-3. А тут такой позиции нет - и всё, сдулся.
Амад еще при Тен Хаге зажигал, когда 4 защитника было — так что схема вряд ли тут виновата.
Просто отлично
Ветеранов МЮ разорвёт от такой статы. Особенно, Нэвиллов😁
Гари как раз нет. А вот Кина…
обыграть Арсенал, МС и Астон Виллу это уже сильно!
Даже слишком сильно)
В среднем по количеству набранных очков при Керрике МЮ должен был на равных бороться с Сити и Арсеналом за чемпионство, но по игре такого и близко не скажешь. Во многих победных играх клубу явно везло, поэтому надеется что вот если Керрик останется, то в следующем сезоне команда обязательно поборется за титул - глупо. После летнего перерыва начнутся "серые будни" нового сезона, у команды давным давно исчезнет запал от смены тренера и тактики а для борьбы за титул нужно будет усиливать команду несколькими игроками действительно высокого уровня, и не молодёжью, которая в скором времени должна будет "раскрыться"(как это делают в Челси) а именно игроками которые сейчас в расцвете своей футбольной карьеры. На всех разумеется денег не хватит. Поэтому задача на следующий сезон будет выйти в плей-офф ЛЧ и разумеется занять место в зоне ЛЧ, на что я думаю Керри вполне способен, тем более если ему дадут участвовать в летних трансферах(хотя бы частично)
Вот у Арсенала и Сити игра есть, да)))
Не понимаю про "просто везло", по реальным и по ожидаемым очкам у мю все хорошо с карриком
Дерби за 3е место будет мощным
в Англии нет такого приза. кубок премьер лиги в награду и всё. красное дерби - это не за что-то, это история
Баланс команды при Кэррике в общем положительный. Майкл заслуживает назначения главным тренером.
Кстати, к слову, МЮ досрочно занял первое место в таблице так называемом топ-6 (хотя в этом сезоне из нее выпали шпоры и пенсионеры). Незнаю, может кто ведет такую таблицу. Я лично веду давно)
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
27 апреля, 20:53
Бруну отдал 19-й ассист в сезоне АПЛ. Больше было только у Анри и де Брюйне – 20 передач
27 апреля, 19:56
У Шешко 10 голов за «МЮ» в этом сезоне АПЛ. Форвард – 1-й бомбардир клуба, у Каземиро и Мбемо по 9 мячей
27 апреля, 19:56
Каземиро указал на эмблему «МЮ» и несколько раз поцеловал ее, забив «Брентфорду». Фанаты запели: «Еще один год»
27 апреля, 19:44
