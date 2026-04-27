Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза объявил, что из-за травмы больше не сыграет в сезоне-2025/26.
В матче 27-го тура Мир РПЛ «Рубин» – ЦСКА (0:0) Мойзес был заменен на 72-й минуте.
«Привет всем! К сожалению, у меня плохие новости. Из-за травмы, полученной в субботней игре, я не смогу помочь команде на поле на заключительном отрезке сезона.
Я полностью посвящу себя восстановлению, чтобы вернуться в следующем сезоне готовым на 100%. Я буду болеть за команду с трибуны!» – написал 31-летний бразилец.
«Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все», – добавил он в сторис.
Мойзес, которого в весенней части сезона отстраняли от работы с командой из-за конфликта с тренером Фабио Челестини, провел провел 21 матч в РПЛ, забил 2 гола, сделал 2 ассиста, получил 7 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.
Напомним, что сегодня 40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев также сообщил, что пропустит остаток сезона.
По окончанию сезона головы должжны полететь, иначе все бессмысленно.
Короче, если мы пройдём дальше, буду считать это чудом. Не потому что дерби, а потому что в кубке чудеса бывают...
Мы про реальное соотношение сил. Команда в матче с Рубином начала строиться с ноля практически. И к матчу с КБ вряд ли будет готова феерить. А вот есть ли у ФЧ план Б - большой вопрос. До сих пор его не было. Ни в одном матче.
Он каждое интервью повторяет как заводной, что верит в то, что делает)))) Вот такая швейцарская отмазка по итальянски))
Хотя никто вокруг уже не верит.