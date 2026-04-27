Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза объявил, что из-за травмы больше не сыграет в сезоне-2025/26.

В матче 27-го тура Мир РПЛ «Рубин» – ЦСКА (0:0) Мойзес был заменен на 72-й минуте.

«Привет всем! К сожалению, у меня плохие новости. Из-за травмы, полученной в субботней игре, я не смогу помочь команде на поле на заключительном отрезке сезона.

Я полностью посвящу себя восстановлению, чтобы вернуться в следующем сезоне готовым на 100%. Я буду болеть за команду с трибуны!» – написал 31-летний бразилец.

«Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все», – добавил он в сторис.

Мойзес, которого в весенней части сезона отстраняли от работы с командой из-за конфликта с тренером Фабио Челестини, провел провел 21 матч в РПЛ , забил 2 гола, сделал 2 ассиста, получил 7 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь .

Напомним, что сегодня 40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев также сообщил, что пропустит остаток сезона .