  Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»
Защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы: «Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все»

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза объявил, что из-за травмы больше не сыграет в сезоне-2025/26.

В матче 27-го тура Мир РПЛ «Рубин» – ЦСКА (0:0) Мойзес был заменен на 72-й минуте.

«Привет всем! К сожалению, у меня плохие новости. Из-за травмы, полученной в субботней игре, я не смогу помочь команде на поле на заключительном отрезке сезона.

Я полностью посвящу себя восстановлению, чтобы вернуться в следующем сезоне готовым на 100%. Я буду болеть за команду с трибуны!» – написал 31-летний бразилец.

«Грустно, но я вернусь сильнее. Спасибо Богу за все», – добавил он в сторис.

Мойзес, которого в весенней части сезона отстраняли от работы с командой из-за конфликта с тренером Фабио Челестини, провел провел 21 матч в РПЛ, забил 2 гола, сделал 2 ассиста, получил 7 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, что сегодня 40-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев также сообщил, что пропустит остаток сезона.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Мойзеса Барбозы
Потеря Мойзеса это катастрофа для ЦСКА. Он не только столп обороны, он главный мотор команды, видно как он переживает за игру и результаты.
Да его там от камер тренер закрывал, он очень расстроен был – видно.
В последних играх бледная копия себя, и по физухе и по единоборствам и по желанию. Надеюсь в след сезоне вернется прежним, здоровья ему
Пу Пу Пу
По окончанию сезона головы должжны полететь, иначе все бессмысленно.
Шанс для Рейса, хоть глянем полноценно, что это за фрукт
Ожидание: Рейс. Реальность: Круговой
Круг кстати за сезон набрал уже 5+6, статистика добротного по меркам РПЛ вингера, будет зря его снова дергать в защиту
серьезнейшая потеря для коней в кубке. в любом случае здоровья!
давайте следующую новость: в конце сезона команду покидают челестини и шевелев
А Шевелев с какого перепуга будет покидать команду?
а что хорошего он сделал для команды???
Здоровья и оставайся собой.
Ну, вот, ко всем нашим радостям, ещё одна. Здоровья!
Ну что получается перед дерби у ЦСКА,будут в этот раз отсутствовать 3 лидера в отличии от прошлых сезонов,Дивеев,Акинфеев,Мойзес,вот и посмотрим смогут ли молодые Кисляки...,взять на себя команду.Это дерби и исход не предсказуем.
Могли бы взять,но мешают,недавно купленные "звёзды",в лице Гонду,Козлова и ,конечно,же дирижёра Баринова,в смысле мастера махать руками во время игры,а не думать головой и играть ногами,кстати,Кисляк очень сбавил с приходом этого паровозика.
Соотношение сил примерно 80 на 20 в пользу Сратака. На ходу, хорошо смотрятся, голодные до побед. Хотя, как по мне, тренер слишком мудреный футбол ставит, может перемудрить. А наши - выглядят как развалюхи, взаимопонимания нет, команды нет, все по чуть-чуть не дорабатывают. Ну и, как ты правильно указал, нет лидеров в каждой линии.
Короче, если мы пройдём дальше, буду считать это чудом. Не потому что дерби, а потому что в кубке чудеса бывают...
Кони вы че скисли в коментах, это же Спартак а не Бавария, ну один отдельно взятый матч, круг бахнет и попадет, судья накосячит в вашу пользу, они привезут себе, да хоть ничья и пенальти а там шансы 50/50. Давайте не раскисайте, шансы есть.
Шансы есть даже против Баварии (чуть больше ноля)))
Мы про реальное соотношение сил. Команда в матче с Рубином начала строиться с ноля практически. И к матчу с КБ вряд ли будет готова феерить. А вот есть ли у ФЧ план Б - большой вопрос. До сих пор его не было. Ни в одном матче.
Он каждое интервью повторяет как заводной, что верит в то, что делает)))) Вот такая швейцарская отмазка по итальянски))
Хотя никто вокруг уже не верит.
Бро, ты — настоящий боец. Этот момент сделает тебя только сильнее ментально.
