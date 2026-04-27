  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком
16

Ямаль, Левандовски, Шченсны и фронтмен Coldplay Крис Мартин помогли собрать 59 млн евро для больных детей. Игроки «Барсы» поучаствовали в 9-дневном стриме польского ютубера для фонда по борьбе с раком

Игроки «Барселоны» Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Войчех Шченсны помогли польскому инфлюенсеру собрать более 59 млн евро для больных раком детей.

Ютубер Петр Ханке провел непрерывную девятидневную прямую трансляцию из своей квартиры в Варшаве для детского благотворительного фонда Cancer Fighters Foundation (CFF), занимающегося борьбой с раком.

23-летний Ханке, известный под ником Latwogang, на протяжении всей трансляции слушал песню, специально записанную к этому событию польским рэпером Bedoes 2115 совместно с молодым пациентом, страдающим от рака.

В прямой трансляции, завершившейся в воскресенье, появились Ямаль, Левандовски, Шченсны, а также фронтмен группы Coldplay Крис Мартин.

Вингер «Барсы» Ямаль поучаствовал в видео вратаря Шченсного, чтобы поддержать сбор средств. Нападающий Левандовски присоединился к акции, поделившись видео, где он танцует под песню Bedoes 2115 в TikTok. Крис Мартин позвонил по видеосвязи, исполнив короткую мелодию перед камерой.

В какой-то момент трансляцию одновременно смотрели 1,4 миллиона человек, сообщило информационное агентство PAP. На сегодняшний день собранная сумма, по информации CFF, составляла чуть более 59 млн евро.

Она более чем в три раза превышает предыдущий рекордный сбор средств, собранных через прямую трансляцию. По данным Книги рекордов Гиннесса, группа французских стримеров в прошлом году собрала 16,1 млн евро на различные цели.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛа Лига
Благотворительность
logoБарселона
logoВойчех Шченсны
музыка
logoРоберт Левандовски
logoденьги
logoЛамин Ямаль
соцсети
logoЗдоровье
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот пример полезного инфлюенсера: собрать 59 млн евро при заявленной цели в 100 тысяч на такое благое дело!
Ответ aquila
Ага, как-раз в испании пару месяцев назад болельщики клубам претензию выкатили о точ, что миллионы идут футболистам на зарплаты, ещё больше на покупки этих футболистов, а врач (испанец) не может 100 тысяч собрать на конечные исследования лекарства от рака....
Молодцы. Любая благотворительность это хорошо, особенно для больных детей
Хорошее дело - все молодцы без исключения)
Глоры Реала и тут найдут к чему придраться)
Кто то объяснит каким образом собрали такую сумму?
Ответ OSHO
Донаты на прямой эфир блогеру, наверное и Польский вратарь из Барселоны как то помог, привлёк Ямала, его появления в эфире у блогера, это уже ажиотаж и деньги.
Ответ BarCa
Я не могу поверить что донаты собрали почти 60 млн, ты сам в это веришь?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
