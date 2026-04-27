Румменигге о дорогих трансферах: «Это должны быть игроки, решающие исход матчей. Как Кейн, Роббен, Рибери. С Харри «Бавария» проведет переговоры о новом контракте»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о дорогостоящих покупках на примере форварда Харри Кейна.

Мюнхенцы купили английского нападающего летом 2023 года у «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро и бонусы. Харри забивал 36 и 26 голов в предыдущих сезона Бундеслиги, сейчас на его счету 33 мяча за 3 тура до конца чемпионата.

– Летом «Бавария» хотела подписать Флориана Виртца, который перешел в «Ливерпуль» за 150 миллионов евро, и Ника Вольтемаде, который отправился в «Ньюкасл» за 85 млн.

– Если бы пришел Вольтемаде, то аренда Николаса Джексона, вероятно, не состоялась бы. Самое главное – чтобы трансферы были успешными. И в этом году мы все можем поблагодарить не только Бога, но и Винни (Венсана Компани – Спортс’‘) за столь эффективное развитие состава.

– Получит ли Компани этим летом одного-двух желаемых игроков, а не только яблочный пирог от Ули Хенесса?

– (смеется) Ули из Швабии, не будем об этом забывать. А яблочный пирог дешевле дорогих трансферов. 

Но история «Баварии» показывает, что мы время от времени совершаем дорогостоящие трансферы. Есть один важнейший критерий.

– Какой именно?

– Дорогостоящий трансфер должен быть ради игрока, который способен решать исход матчей. Кейн – один из таких игроков, как и Арьен Роббен и Франк Рибери. Если вы тратите большие деньги, то эти игроки должны приносить пользу на поле.

В случае с Харри мы приняли правильное решение, как и с Франком и Арьеном. Были и игроки, которые не очень подходили, но, конечно, мы всегда будем привлекать суперзвезд в «Баварию».

– Кейн незаменим для команды. Станет ли продление его контракта, действующего до 2027 года, следующим шагом?

– Приход Харри в «Баварию» – это большой успех для клуба. У него был пункт о выкупе контракта. Он его не активировал, дав понять, что точно останется в Мюнхене.

И теперь, как и было согласовано, руководство клуба проведет с ним переговоры после окончания сезона с целью продления соглашения. Кейн претерпел очередную трансформацию под руководством Компани, – заявил Румменигге.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
С такой игрой Кейн свой контракт заслуживает без вопросов) Абсолютно гармонично англичанин вписался в мюнхенский коллектив, играет по всему полю, отрабатывает, раздает передачи и очень много забивает. Удачи Кейну и Баварии в ближайших матчах ЛЧ!
Кейна продлевать надо. Как возраст начнет свое брать - он без проблем сможет играть ниже, чуть ли не опорника. С его то передачами
