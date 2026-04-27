Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»

Абелардо об Энрике: он не видит в прессе врагов, но иногда спрашивают не об игре.

Бывший испанский защитник Абелардо высказался о стиле общения главного тренера «ПСЖ » Луиса Энрике с прессой.

Абелардо и Энрике дружат, ранее они вместе играли в хихонском «Спортинге», «Барселоне» и сборной Испании .

– Те, кто его знает, говорят, что существует разрыв между его публичным образом и его поведением в частной жизни…

– Он большой шутник. Когда я вижу его на пресс-конференции, его реакция на вопрос заставляет меня думать: «Ай, ему это не понравилось». Если он и раньше был таким, то трагедия, которую он пережил с дочерью (Ксаной, умершей в 9 лет от рака – Спортс’‘), заставила его взглянуть на вещи под другим углом. Он не полностью отстраняется от этого, но почти.

– Кажется, он воспринимает СМИ как врагов…

– Ну, он бы уже точно отказался от пресс-конференций (смеется). Он любит сам футбол, тренировки, матчи. Все остальное… Некоторые журналисты задают вопросы обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса », и вас спрашивают: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса ?» Я не думаю, что он видит в вас врагов, у меня создается впечатление, что он в основном набрасывается на испанскую прессу. И правда в том, что его сильно критиковали в первом сезоне.

– Он умен. Неужели он не понимает ценность беспристрастной прессы, свободной в формировании суждений?

– Тренер смотрит на футбол по-другому. Возьмем, к примеру, матч против «Спортинга» [20 января]. Они должны были выиграть 6:1, но в итоге проиграли (1:2). Журналист спросит: «Почему вы сделали эту замену?» Луис думает: «Вы не знаете, как я работаю, какой у меня план, я не хочу вам рассказывать». Это его раздражает. Большинство тренеров стараются держать лицо, но Луис высказывается прямо. И не только с журналистами. Мы часто спорили на поле. «Питу, ты должен предугадывать события, делать то или это». А я: «Оставь меня в покое, занимайся своими делами». Мне это нравится, он не лживый, – сказал Абелардо.

