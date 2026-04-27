  Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»
Абелардо об Энрике и прессе: «Некоторые журналисты спрашивают обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса» и слышите: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?»

Бывший испанский защитник Абелардо высказался о стиле общения главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике с прессой.

Абелардо и Энрике дружат, ранее они вместе играли в хихонском «Спортинге», «Барселоне» и сборной Испании.

– Те, кто его знает, говорят, что существует разрыв между его публичным образом и его поведением в частной жизни…

– Он большой шутник. Когда я вижу его на пресс-конференции, его реакция на вопрос заставляет меня думать: «Ай, ему это не понравилось». Если он и раньше был таким, то трагедия, которую он пережил с дочерью (Ксаной, умершей в 9 лет от рака – Спортс’‘), заставила его взглянуть на вещи под другим углом. Он не полностью отстраняется от этого, но почти.

– Кажется, он воспринимает СМИ как врагов…

– Ну, он бы уже точно отказался от пресс-конференций (смеется). Он любит сам футбол, тренировки, матчи. Все остальное… Некоторые журналисты задают вопросы обо всем, кроме футбола. Вы играете против «Бетиса», и вас спрашивают: «Что вы думаете об этом заявлении Винисиуса?» Я не думаю, что он видит в вас врагов, у меня создается впечатление, что он в основном набрасывается на испанскую прессу. И правда в том, что его сильно критиковали в первом сезоне.

– Он умен. Неужели он не понимает ценность беспристрастной прессы, свободной в формировании суждений?

– Тренер смотрит на футбол по-другому. Возьмем, к примеру, матч против «Спортинга» [20 января]. Они должны были выиграть 6:1, но в итоге проиграли (1:2). Журналист спросит: «Почему вы сделали эту замену?» Луис думает: «Вы не знаете, как я работаю, какой у меня план, я не хочу вам рассказывать». Это его раздражает. Большинство тренеров стараются держать лицо, но Луис высказывается прямо. И не только с журналистами. Мы часто спорили на поле. «Питу, ты должен предугадывать события, делать то или это». А я: «Оставь меня в покое, занимайся своими делами». Мне это нравится, он не лживый, – сказал Абелардо. 

Абелардо: «Луис Энрике хочет войти в историю футбола, стать лучшим, оставить наследие. У него уже 2 ЛЧ, он способен выиграть 4-5 титулов»

Шутки про быстроногого бразильца, поехали
Нет чтоб спросить как в ГазМясе рубился
Газмяз не упоминают из-за санкций?
ппц он поднялся после газмяса
ппц он поднялся после газмяса
Набрался опыта после работы с авторитетным тренером
ппц он поднялся после газмяса
Наоборот, газмяс был позже
Так оказывается Абелардо совсем и не бразилец никакой а испанец. Видимо знал что в России в то время на бразильцев была большая мода, поэтому и притворился таковым, а то ведь испанца одноногого могли и не подписать)))
Что показали анализы Гатальского???
Неужели он не понимает ценность беспристрастной прессы, свободной в формировании суждений

еще скажите такая есть )))
в прессе может быть беспристрастный журналист, но не организация где он работает
Забавляют моменты, когда редакторы находят интервью каких-нибудь чуваков чисто для того, чтобы за счёт имени мемного забайтить на комменты ))
Забавляют моменты, когда редакторы находят интервью каких-нибудь чуваков чисто для того, чтобы за счёт имени мемного забайтить на комменты ))
Так-то Абелардо топовейший защитник был. Больше полусотни матчей за сборную Испании провел. И тренирует кстати
Пора спросить Винисиуса об Абелардо.
Пора спросить Винисиуса об Абелардо.
Или об Энрике, не знаю, что лучше.
Пресса: наваливает фейков, троллинга, кликбейта и просто кринжа ради хайпа, подписоты и цитирования
Тренер: остается спокойным, сухим и не реагирует так, как выгодно прессе
Пресса: ты же умный человек, неужели ты не понимаешь важности свободной прессы?
