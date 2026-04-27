Тедеев после 1:0 с «Балтикой»: «Танашев – большой молодец, побольше бы нам таких арбитров на поле». Талалаев раскритиковал судью

Тедеев о судье матча с «Балтикой»: Танашев – молодец, побольше бы нам таких.

Главный тренер «Акрона » Заур Тедеев похвалил судью Инала Танашева после гостевого матча 27‑го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1).

На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и Танашев назначил пенальти. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил после игры: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело – посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат».

«Когда‑то на Кавказе, в Осетии, я увидел Инала Танашева – еще давным‑давно в начале 2010‑х годов. Тогда сказал ему, что он будет судить в Премьер‑лиге.

Он мне всегда нравился как судья, и сегодня он большой молодец, хорошо справился со своей работой. Да, в той ситуации я сразу видел, что пенальти быть не должно. Хорошо, что подсказали – разобрался человек.

А в целом – большой молодец. Побольше бы нам таких арбитров на поле», – сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ ».