  Тедеев после 1:0 с «Балтикой»: «Танашев – большой молодец, побольше бы нам таких арбитров на поле». Талалаев раскритиковал судью
Тедеев после 1:0 с «Балтикой»: «Танашев – большой молодец, побольше бы нам таких арбитров на поле». Талалаев раскритиковал судью

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев похвалил судью Инала Танашева после гостевого матча 27‑го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1).

На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и Танашев назначил пенальти. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил после игры: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело – посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат».

«Когда‑то на Кавказе, в Осетии, я увидел Инала Танашева – еще давным‑давно в начале 2010‑х годов. Тогда сказал ему, что он будет судить в Премьер‑лиге.

Он мне всегда нравился как судья, и сегодня он большой молодец, хорошо справился со своей работой. Да, в той ситуации я сразу видел, что пенальти быть не должно. Хорошо, что подсказали – разобрался человек.

А в целом – большой молодец. Побольше бы нам таких арбитров на поле», – сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Не урыл, а закопал (под***ал) Талалаева))😂🫢
Добротно отсудил, давал бороться. В целом хороший сезон проводит, если одного матча не считать
В принципе это концентрат того, что происходит с судейством и мнений о судействе. Судят для твоей команды - всё прекрасно, судят против - некомпетентный презерватив. А мерило то кто по итогу, если правил всё равно никто не знает? Так и зависли между небом и резинкой)
Ну а можно как то я не знаю вести себя по другому, типа что то такое: судейство я не комментирую, Вы всё видели сами, ну можно ещё пару слов по Евсеевски добавить, типа на и ять.
А если серьёзно, ну взрослые же люди, нет смысла вылизывать судье после удачного результата, как и нет смысла его ругать. Со стороны это смотрится стрёмно, как Талалаев например, когда результат был, прекрасное судейство, результата нет, плохое. Детский сад, будь ты мужиком, может хоть игроки уважать начнут...
Для команды которая проиграла судья будет всегда виноват. Не свистнул там, там там и т д. Что судьи наши отстой это факт, но разве дело только в них???
