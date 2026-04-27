Дзюба про 1:0 с «Балтикой»: «Акрон» заслуженно победил самого неуступчивого соперника в лиге. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал «Балтику» назвал самой неуступчивой командой РПЛ.
Тольяттинцы в гостях обыграли калининградцев (1:0) в 27‑м туре Мир РПЛ.
«Наконец‑то мы это сделали – взяли три очка. Победили самого неуступчивого соперника в лиге.
Мы заслуженно выиграли, были лучше «Балтики» во всех компонентах. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли.
Очень важная победа для нас, – сказал Дзюба.
«Акрон» набрал 27 очков и поднялся на 10‑е место в турнирной таблице чемпионата России.
Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дзюбанию нужно должное отдать за эту игру. Отпахал весь матч молча и без шутовства.
Ну да. Никуда не вляпался, уже хорошо
Отличный матч, Артем!
Скорее перележали, но по делу..
Самое необходимое что нужно знать в этой теме, что Спартак уже обошёл Балтику, теперь бронза очень рядом, спасибо Акрон!
Вот в этот раз ты прав, как никогда!
Вратарь Акрона на 3-й минуте матча начал тянуть время. Балтика по делу проиграла, но как валялись игроки Акроне, я такое видел впервые. Хорошо если в целом наиграли минут 40 . Остальное время просто убивали.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем