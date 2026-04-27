Дзюба про 1:0 с «Балтикой»: «Акрон» заслуженно победил самого неуступчивого соперника в лиге. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли»

Дзюба про 1:0 с «Балтикой»: «Акрон» победил самого неуступчивого соперника.

Тольяттинцы в гостях обыграли калининградцев (1:0) в 27‑м туре Мир РПЛ .

«Наконец‑то мы это сделали – взяли три очка. Победили самого неуступчивого соперника в лиге.

Мы заслуженно выиграли, были лучше «Балтики» во всех компонентах. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли.

Очень важная победа для нас, – сказал Дзюба.

«Акрон» набрал 27 очков и поднялся на 10‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне