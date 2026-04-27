  • Дзюба про 1:0 с «Балтикой»: «Акрон» заслуженно победил самого неуступчивого соперника в лиге. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли»
Дзюба про 1:0 с «Балтикой»: «Акрон» заслуженно победил самого неуступчивого соперника в лиге. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли»

Дзюба про 1:0 с «Балтикой»: «Акрон» победил самого неуступчивого соперника.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал «Балтику» назвал самой неуступчивой командой РПЛ.

Тольяттинцы в гостях обыграли калининградцев (1:0) в 27‑м туре Мир РПЛ.

«Наконец‑то мы это сделали – взяли три очка. Победили самого неуступчивого соперника в лиге.

Мы заслуженно выиграли, были лучше «Балтики» во всех компонентах. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли.

Очень важная победа для нас, – сказал Дзюба.

«Акрон» набрал 27 очков и поднялся на 10‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне

Дзюбанию нужно должное отдать за эту игру. Отпахал весь матч молча и без шутовства.
Ответ Kit244098
Дзюбанию нужно должное отдать за эту игру. Отпахал весь матч молча и без шутовства.
Ну да. Никуда не вляпался, уже хорошо
Скорее перележали, но по делу..
Самое необходимое что нужно знать в этой теме, что Спартак уже обошёл Балтику, теперь бронза очень рядом, спасибо Акрон!
Вот в этот раз ты прав, как никогда!
Вратарь Акрона на 3-й минуте матча начал тянуть время. Балтика по делу проиграла, но как валялись игроки Акроне, я такое видел впервые. Хорошо если в целом наиграли минут 40 . Остальное время просто убивали.
Танашев дал «Балтике» пенальти на 85-й за контакт Петрова и Джурасовича, но после ВАР отменил 11-метровый. Экс-судья Федотов заявил: «Игровое столкновение после удара по воротам – это не фол»
27 апреля, 19:22Фото
Только «Акрон», «Зенит» и ЦСКА победили «Балтику» в РПЛ в этом сезоне
27 апреля, 19:13
«Акрон» победил в РПЛ впервые с ноября и поднялся на 10-е место. У команды Тедеева было 7 поражений и 3 ничьих
27 апреля, 19:08
«Балтика» не побеждает 5 матчей в РПЛ. Сегодня уступили «Акрону», до этого было 4 ничьих подряд
27 апреля, 19:03
