  • Талалаев о судье после 0:1 от «Акрона»: «Когда Танашева назначили, понимал, что будет тяжело – посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от «Акрона» (0:1) в 27‑м туре Мир РПЛ раскритиковал работу арбитра Инала Танашева.

На 85-й минуте хавбек хозяев Максим Петров сыграл на подборе в центре штрафной, Алекса Джурасович слегка зацепил соперника сбоку, и Танашев указал на точку. ВАР позвал арбитра к монитору, и после просмотра повтора рефери отменил свое решение.

– Что огорчило в действиях ваших футболистов?

– Огорчило то, что не можем забить гол и порадовать болельщиков. Было достаточно моментов, чтобы отличиться.

Первый тайм пошел не по нашему сценарию, «Акрон» приехал голодным и выиграл все единоборства. Пришлось исправлять ситуацию, во втором тайме получше стало.

– По поводу момента с отмененным пенальти. С вашей позиции показалось, что был фол или нет?

– Когда на наш матч назначили Танашева, понимал, что будет тяжело. Посмотрите на его статистику за год. Сейчас не футболисты определяют результат, – сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
Андрюш, а что случилось-то? Судейский беспредел? Проигрыш из-за ошибки рефери?

А случилось ровно одно: карета превратилась в тыкву, Балтика становится Балтикой
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
А в чем проваливает? Факты?
А вот выбил бы мяч за стадион, глядишь и не проиграли бы) И непонятно чего свистел-то народ, когда акрон тянул время в конце, все ж методы хороши для победы, да, Андрюш?
Танашев изначально задал высокий уровень борьбы. В целом, к судейству претензий нет. Болею за Балтику, если что.
Отсудил практически безошибочно. В том, что Балтика сегодня была не похожа сама на себя - виноват кто-то совершенно другой. Талалаев об этом пусть поразмышляет. Если нанесли всего один удар в створ ворот, то какие могут быть претензии к судье. Пенальти там тоже не за что было ставить. Хорошо, что смог с этим разобраться.
У Акрона тот же самый 1 удар в створ ворот за матч. Но он достоин очков а Балтика нет. Веселят такие эксперты, которые в равном матче предлагают забить на гол больше при ошибках арбитров.
Ох, как я рад, что Балтика проиграла. Чтоб этот выходец из районной гопоты обломался
кстати, да. в своё время народ болел за Ростов и Сочи, когда те боролись за чемпионство. а вот у Талалая получилось настроить большинство против Балтики.
команда продаст пару-тройку лидеров, в следующем сезоне будет бороться за выживание. нейтральные болелы будут желать поражений им и отставки Талалаю. к чему может привести свинское поведение одного быдла.
Да и игра клуба вызывает тошноту , мелкий фол , дерквенский футбол , толчки , бей вперед цепляйся за стандарт и тд в нашем чемпионате вроде даже самые низшие отказываются от такого но нет все ровно есть адепты села
А кого надо поставить?) вот интересный товарищ.
Андрей Андреича, он многозадачный
Один товарищ уже домой поехал
Андрюша Андрюша....
Только так теперь и будем называть, большего не заслужил подлец и истеричка.
Андрюш, вы сегодня были никакие и пенальти не было.
Какие у Талалаева вопросы к Танашеву? Он лично пеналь в ворота Акрона поставил. Все вопросы к ВАРу.
Ну решение соглашаться или не соглашаться с мнением ВАРа так-то главный судья принимает. Но в данном случае все верно-никакого пеналя там и в помине не было
Возможно многие не знают, но на канале "Это футбол, брат" выходит проект "Судейская", где Танашев является лучшим арбитром в этом сезоне в рейтинге, который они сами там ведут.
Личное впечатление аналогичное, у него в сезоне было пару неудачных игр топов, но это скорее из-за недостатка опыта
Талалаев говорит о какой-то статистике, но она почему-то прямо противоположна сказанному
для Андрюши все средства хороши, в том числе и незаслуженная критика человека, который хорошо делает свою работу. Талалай - самый мерзкий персонаж российского футбола с запасом.
Ну там такие себе эксперты во главе с Синяевым, которые похожие ситуации по разному трактуют. Не лучше Федотова или тог же ЭСК с Мажичем.
Андрюшка,ну не капризничай
