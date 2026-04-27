  • Бруну отдал 19-й ассист в сезоне АПЛ. Больше было только у Анри и де Брюйне – 20 передач
Бруну в одном ассисте от повторения рекорда АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал 19-й голевой пас в нынешнем сезоне АПЛ. 

31-летний хавбек сборной Португалии ассистировал Беньямину Шешко в матче с «Брентфордом» (2:0, перерыв) в 34-м туре. 

Бруну повторил результат Месута Озила (19 ассистов в сезоне-2015/16). Больше результативных передач за сезон АПЛ было только у Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03), Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20).

Также на счету Фернандеша 8 голов в 31 матче Премьер-лиги-2025/26. Его подробная статистика – здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

4,5 матча, нужно 2 ассиста. должен побить рекорд
Если будет 22 голевых - это будет рекорд топ лиг. Хотя там еще Олисе пуляет нормально)) Но У Олисе немного другие условия)
учитывая темп Бруну во второй половине сезона, может быть и 22
Удивительно, я просто забыл про Озила. А ведь был крутой игрок, 19 голевых это топ уровень.
Как то невероятно резко сдулся.

Бруну удачи. Абсолютно заслужил стать частью истории апл.
Самое интересное что он сделал 16 ассистов за первые 20 матчей))
Фабрегас тоже сделал штук 15 за первый круг. В сезоне 14/15
Давай, Бруну , жги , даешь рекорд
верим в нашего капитана - еще 2-3 может оформить
Интересно, если в последнем матче будет 20, и в юнайтед заработает пенальти, будет ли пытаться отдать с точки?)
Такое ощущение что он уже готов это сделать
Будет эпично )
Учитывая с кем играли Анри и Де Брюйне (с бистами топовейшими) и с кем играет Бруну (без комментариев), по сути он уже их обошёл. Осталось ещё по факту это сделать )
справедливости ради, у Бруну есть два топовых завершителя его навесов - Магуайр и Каземиро, да ещё трое хороших убегающих из Шешко, Мбемо и Куньи. не прямо уж газмяс) а вот что он играл опорника полсезона - это беда
Это да, но нужно еще учитывать, что Анри был нападающим и элитным бомбардиром, при этом раздавая ассисты на уровне топовых плеймейкеров
Если бы не рагули в атаке у МЮ уже бы давно побил рекорд.
Вперед Брунеш,я знаю ты смогешь!
Там не всё от него зависит 😆
Бруну железно должен забирать звание лучшего в АПЛ этого года. Сколько полезного он сделал для команды кроме асистов. На ум сразу приходит автогол соперника с его передачи что естественно не защитали как асист, ноу тач пас (хэвен, мбемо) и я думаю такого еще было много
