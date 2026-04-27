Бруну отдал 19-й ассист в сезоне АПЛ. Больше было только у Анри и де Брюйне – 20 передач
Бруну в одном ассисте от повторения рекорда АПЛ.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал 19-й голевой пас в нынешнем сезоне АПЛ.
31-летний хавбек сборной Португалии ассистировал Беньямину Шешко в матче с «Брентфордом» (2:0, перерыв) в 34-м туре.
Бруну повторил результат Месута Озила (19 ассистов в сезоне-2015/16). Больше результативных передач за сезон АПЛ было только у Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03), Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20).
Также на счету Фернандеша 8 голов в 31 матче Премьер-лиги-2025/26. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Как то невероятно резко сдулся.
Бруну удачи. Абсолютно заслужил стать частью истории апл.
Будет эпично )