Бруну отдал 19-й ассист в сезоне АПЛ. Больше было только у Анри и де Брюйне – 20 передач

Бруну в одном ассисте от повторения рекорда АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш отдал 19-й голевой пас в нынешнем сезоне АПЛ.

31-летний хавбек сборной Португалии ассистировал Беньямину Шешко в матче с «Брентфордом» (2:0, перерыв) в 34-м туре.

Бруну повторил результат Месута Озила (19 ассистов в сезоне-2015/16). Больше результативных передач за сезон АПЛ было только у Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03), Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20).

Также на счету Фернандеша 8 голов в 31 матче Премьер-лиги-2025/26. Его подробная статистика – здесь .

