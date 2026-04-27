У Шешко 10 голов за «МЮ» в этом сезоне АПЛ. Форвард – 1-й бомбардир клуба, у Каземиро и Мбемо по 9 мячей

Шешко лидирует в списке бомбардиров «МЮ» в сезоне АПЛ.

Беньямин Шешко вышел на первое место по голам за «Манчестер Юнайтед » в текущем сезоне Премьер-лиги.

22-летний форвард забил «Брентфорду » (2:0, перерыв) в матче 34-го тура АПЛ .

Теперь на счету словенца 10 голов – это лучший результат среди манкунианцев. За ним следуют Каземиро и Бриан Мбемо, забившие по 9 мячей.

