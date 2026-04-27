  • У Шешко 10 голов за «МЮ» в этом сезоне АПЛ. Форвард – 1-й бомбардир клуба, у Каземиро и Мбемо по 9 мячей
У Шешко 10 голов за «МЮ» в этом сезоне АПЛ. Форвард – 1-й бомбардир клуба, у Каземиро и Мбемо по 9 мячей

Шешко лидирует в списке бомбардиров «МЮ» в сезоне АПЛ.

Беньямин Шешко вышел на первое место по голам за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне Премьер-лиги.

22-летний форвард забил «Брентфорду» (2:0, перерыв) в матче 34-го тура АПЛ.

Теперь на счету словенца 10 голов – это лучший результат среди манкунианцев. За ним следуют Каземиро и Бриан Мбемо, забившие по 9 мячей.

С полной статистикой Шешко можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Как болельщик Челси я готов признать очевидную вещь: после кучи лет страданий, Тенхага, Аморима и прочих, МЮ тихо молча поставил Кэррика и смотрите - они третьи! Третьи, карл!
Феноменально, считаю что именно МЮ лучшая команда второй части сезона.
Почему не Сити? Абсолютно лучшие сейчас в АПЛ, на голову выше остальных
Как болельщик ливерпуля готов это признать)
Нежданно негаданно , загадочная история Беньямина какая-то , когда он успел то
Он забивать начал после того как Кэррик пришел в команду.
При этом он забил много решающих голов и принес этим очки команде
Молодец Шешко. Ещё возьмёт своё, уверен. Дальше больше. Нужен ещё игрок в помощь. ЗЗ не в счёт. Ему больше под напом играть. Ждём Ливерпуль. Надеюсь будет заруба.
Каземиро хорош! Опорник наравне с нападающим идёт
Когда с Шешко работали персонально, Каземиро подсматривал 👀
не сглазить бы. но явное усиление после Хойлунда
Хойлунд в первом сезоне тоже 10 забил. Он бы и сейчас не меньше забил, потому, что начали пасовать с флангов, а раньше там играли Гарначо и РЭШ.
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брентфорда»
27 апреля, 20:54Live
«Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» – 2:1. Шешко и Каземиро забили, у Бруну ассист
27 апреля, 20:53
