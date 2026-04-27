У Шешко 10 голов за «МЮ» в этом сезоне АПЛ. Форвард – 1-й бомбардир клуба, у Каземиро и Мбемо по 9 мячей
Шешко лидирует в списке бомбардиров «МЮ» в сезоне АПЛ.
Беньямин Шешко вышел на первое место по голам за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне Премьер-лиги.
22-летний форвард забил «Брентфорду» (2:0, перерыв) в матче 34-го тура АПЛ.
Теперь на счету словенца 10 голов – это лучший результат среди манкунианцев. За ним следуют Каземиро и Бриан Мбемо, забившие по 9 мячей.
С полной статистикой Шешко можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Феноменально, считаю что именно МЮ лучшая команда второй части сезона.