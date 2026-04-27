«Реал» уже связался со Скалони. «Мадрид» изучает множество тренеров (Маноло Лама)

«Реал» контактирова с тренером сборной Аргентины Скалони.

«Реал» может назначить главным тренером Лионеля Скалони , возглавляющего сборную Аргентины.

«Мадрид » рассматривает назначение 47-летнего аргентинца и уже связался с ним, утверждает журналист COPE Маноло Лама.

«Уверяю вас, что «Реал» уже связался со Скалони, уверяю вас. «Мадрид» изучает множество тренеров, но точно контактировал с главным тренером сборной Аргентины .

Думаю, Перес изучает варианты, слушает, хочет увидеть все, прежде чем принять решение», – рассказал Лама в программе El Partidazo de COPE.

Лионель Скалони тренирует Аргентину с 2018 года. Он выиграл с командой ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму-2022.

«Реал» ищет звездного тренера с заслугами мировых масштабов – вроде Клоппа, Моуринью, Скалони, Дешама, Почеттино, в идеале – Зидана. Молодые специалисты, как Сеск, не рассматриваются

