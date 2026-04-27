«Реал» уже связался со Скалони. «Мадрид» изучает множество тренеров (Маноло Лама)
«Реал» может назначить главным тренером Лионеля Скалони, возглавляющего сборную Аргентины.
«Мадрид» рассматривает назначение 47-летнего аргентинца и уже связался с ним, утверждает журналист COPE Маноло Лама.
«Уверяю вас, что «Реал» уже связался со Скалони, уверяю вас. «Мадрид» изучает множество тренеров, но точно контактировал с главным тренером сборной Аргентины.
Думаю, Перес изучает варианты, слушает, хочет увидеть все, прежде чем принять решение», – рассказал Лама в программе El Partidazo de COPE.
Лионель Скалони тренирует Аргентину с 2018 года. Он выиграл с командой ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму-2022.
«Реал» ищет звездного тренера с заслугами мировых масштабов – вроде Клоппа, Моуринью, Скалони, Дешама, Почеттино, в идеале – Зидана. Молодые специалисты, как Сеск, не рассматриваются
Жду Моура.
Перес не в том возрасте, чтобы паниковать и искать срочные варианты - время есть, и действует он в таких случаях методично и продуманно.
Скалони сейчас на своем месте, где его любят игроки и где его заслуженно глубоко уважают за уже достигнутые победы.
В то же время клубного опыта у него вовсе нет. Очень высока вероятность, что, столкнувшись с супертребованиями "Реала", он быстро провалится и останется у разбитого корыта, т.к. в сборную Аргентины будет уже не вернуться.
Собственно, с Алонсо примерно так и вышло - при том, что Алонсо добился успеха именно как клубный тренер, и к тому же он ветеран "Реала".
А Скалони, напротив, через Месси ассоциируется с "Барселоной". Нечего ему в "Реале" делать.