«Реал» уже связался со Скалони. «Мадрид» изучает множество тренеров (Маноло Лама)

«Реал» контактирова с тренером сборной Аргентины Скалони.

«Реал» может назначить главным тренером Лионеля Скалони, возглавляющего сборную Аргентины.

«Мадрид» рассматривает назначение 47-летнего аргентинца и уже связался с ним, утверждает журналист COPE Маноло Лама.

«Уверяю вас, что «Реал» уже связался со Скалони, уверяю вас. «Мадрид» изучает множество тренеров, но точно контактировал с главным тренером сборной Аргентины.

Думаю, Перес изучает варианты, слушает, хочет увидеть все, прежде чем принять решение», – рассказал Лама в программе El Partidazo de COPE.

Лионель Скалони тренирует Аргентину с 2018 года. Он выиграл с командой ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму-2022.

«Реал» ищет звездного тренера с заслугами мировых масштабов – вроде Клоппа, Моуринью, Скалони, Дешама, Почеттино, в идеале – Зидана. Молодые специалисты, как Сеск, не рассматриваются

Что дальше для «Реала»? Арбелоа уйдет, звезд не продадут

никто не спасёт именно нынешней Реал.
Ответ Приветик Пётр
никто не спасёт именно нынешней Реал.
Жозе спасет, если поверить и дать ему свободу.
Ответ Приветик Пётр
у вас падежи сломались
у вас падежи сломались
Руки прочь от Скалони, впереди ЧМ. Реал так уже слил Сборную Испании в 2018 году, когда на турнире вместо тренера физрук тренировал.
Ответ Фран
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ответ Фран
Да даже после ЧМ, я не представляю его в Реале. Его сожрут просто местные примадонны, да и опыта клубного нет. Вон, лучше пусть с Депора начинает.
Да даже после ЧМ, я не представляю его в Реале. Его сожрут просто местные примадонны, да и опыта клубного нет. Вон, лучше пусть с Депора начинает.
Каждый день новости про разных тренеров) Завтра очередь Нагельсмана или Эмери.
Жду Моура.
Ответ Madridista CF
Жду Моура.
а я Ташуева, хотя это не его уровень, ну тогда хотя бы Барсика
Ощущение, что у Переса паника. Похоже, все более-менее известные тренеры раскусили его и отказываются с ним работать. После ситуации с Алонсо я их прекрасно понимаю - кому охота портить свое резюме?
Ответ CrishForever
Ощущение. и уже давно, что ныне переблогеры-недожурналисты массово юзают нейросети и генерируют всякий лютый бред, который после вываливают в СМИ:))
Ощущение. и уже давно, что ныне переблогеры-недожурналисты массово юзают нейросети и генерируют всякий лютый бред, который после вываливают в СМИ:))
Перес не в том возрасте, чтобы паниковать и искать срочные варианты - время есть, и действует он в таких случаях методично и продуманно.
Там Абаскаль и Тедеско свободны.
Ответ леннорыч-абрамович
Да и Карпин при случае готов совместить
Да и Карпин при случае готов совместить
Ответ леннорыч-абрамович
Там Абаскаль и Тедеско свободны.
Дайте Царю снова взойти на трон испанского королевства 😁
Скоро дойдут и до кандидатуры Тата Мартино.
Ответ Антон Фалафель
Лучше Кике Сен Тетьена
Лучше Кике Сен Тетьена
Ответ Антон Фалафель
Скоро дойдут и до кандидатуры Тата Мартино.
Плохо, чтоль. Хорошо!!! Он собой Месси приведет. Тот ведь в контрах с Лапортой
Такому Реалу, Галактикос 3.0 ни один тренер не поможет, кроме разве что Моура, и то ещё не факт, пока там Мбаппе с Винисиусом и Беллингемом, а ещё Трентом вертят всех на детородном органе. Перес сам себя закопал в попытках собрать звёздный состав. Взял бы Кейна в прайме вместо Мбаппе и избавился бы от истерички Винисиуса - такой жопы в клубе после ухода Модрича бы не было.
Ответ Black Phoenix
Стоит уйти одному Мбаппе и Реал заиграет. Беллингем пахарь, а Вини можно заставить бегать, когда не будет такого же примы рядом.
Стоит уйти одному Мбаппе и Реал заиграет. Беллингем пахарь, а Вини можно заставить бегать, когда не будет такого же примы рядом.
Ответ Black Phoenix
Аллегри
Аллегри
Плохой вариант для всех.
Скалони сейчас на своем месте, где его любят игроки и где его заслуженно глубоко уважают за уже достигнутые победы.
В то же время клубного опыта у него вовсе нет. Очень высока вероятность, что, столкнувшись с супертребованиями "Реала", он быстро провалится и останется у разбитого корыта, т.к. в сборную Аргентины будет уже не вернуться.
Собственно, с Алонсо примерно так и вышло - при том, что Алонсо добился успеха именно как клубный тренер, и к тому же он ветеран "Реала".
А Скалони, напротив, через Месси ассоциируется с "Барселоной". Нечего ему в "Реале" делать.
Не позавидуешь Пересу. Ему приходится договариваться с тренерами и параллельно слушать мнение Винисиуса.
Я протупил и почему-то прочитав Скалони, подумал о Сколари, и у меня мозг взорвался
Ответ krealpmoney
эх, сине-гранатовая ты башка))
эх, сине-гранатовая ты башка))
Ответ Мунайтпас Сатпен
эх, сине-гранатовая ты башка))
зачем оскорбляешь, башка башкой, а в сине-гранатовые ты меня за что записал(
У Арбелоа возник конфликт с испанскими игроками «Реала» на фоне ситуации с Карвахалем и Себальосом. Футболисты жалуются на несправедливость со стороны тренера (The Athletic)
27 апреля, 13:50
«Пригласил бы Клоппа или Скалони в «Реал»: у других тренеров нет необходимой харизмы. В команде на 7-8 игроков больше, чем надо, нужны Субименди, Родри». Ринкон о «Мадриде»
24 апреля, 09:55
«Реал» ищет звездного тренера с заслугами мировых масштабов – вроде Клоппа, Моуринью, Скалони, Дешама, Почеттино, в идеале – Зидана. Молодые специалисты, как Сеск, не рассматриваются
16 апреля, 21:40
«Реал» рассматривает назначение Скалони на пост тренера. Лионель хочет остаться в сборной Аргентины и обсуждает продление контракта (El Desmarque)
16 апреля, 19:55
Экс-хавбек «Спартака» Попов о словах Массалыги про нежелание заправляться на «Газпроме»: «Все знают, что весь бензин оттуда – тогда и свет можно не включать. Вопросы надо решать на поле»
3 минуты назад
«МЮ» и Майну продлили контракт до 2031 года
12 минут назад
«Лучшая лига мира давно уже не АПЛ». «СКА-Хабаровск» воссоздал легендарное промо – у вас тоже ностальгия?
23 минуты назадВидеоСпортс"
Дюгарри об Олисе: «В нем есть что-то от Зидана, выдающийся игрок. Мы присутствуем при рождении звезды – он умеет все, никто не доставлял Мендешу столько проблем»
47 минут назад
Сергей Семак: «Матчи против «Зенита» – дополнительная мотивация для всех. Не сомневаюсь, что ЦСКА сыграет на максимуме возможностей»
50 минут назад
Ди Канио про «ПСЖ» – «Бавария»: «Это был похоже на битву Годзиллы и Кинг-Конга. Плохая защита? Мы просто завидуем. Италия не может купить дорогих игроков, люди восхищаются Лукаку и Леау»
сегодня, 10:23
Митрофанов о Батракове и «ПСЖ»: «Хотелось бы, чтобы наши лучшие футболисты играли в РПЛ»
сегодня, 10:00
Дмитрий Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства – по крайней мере, в ближайшее время. Пусть продолжают играть»
сегодня, 09:53
Шпрыгин о крестном ходе на арене «Динамо»: «Ставить свечки за победу – это коверканье веры, но освятить дом – нормальная история. Это не я придумал, инициаторы – болельщики»
сегодня, 09:33
Гвардиола, Слот, Ираола, Нуну – среди номинантов на приз лучшему тренеру апреля в АПЛ
2 минуты назад
Ван Дейк об уходе Алиссона: «Это был бы удар для «Ливерпуля», но пока лишь слухи. Это лучший вратарь в мире, хочу, чтобы он остался»
16 минут назад
Власти Канады дополнительно выделят более 106 млн долларов на обеспечение безопасности во время ЧМ-2026. Общие расходы по этой статье превысят 730 млн долларов (The Globe and Mail)
18 минут назад
Булыкин о матче с «Динамо»: «Локомотив» победит 2:1 и продолжит лидировать в борьбе за бронзовые медали РПЛ»
35 минут назад
Георгий Мелкадзе: «Я должен был получить шанс в «Спартаке» после «Тамбова». На клуб обиды нет – есть на конкретных людей, которые принимали решение»
37 минут назад
Шерки, Боуэн, О'Райли, Гросс, Окафор, Мавропанос – среди номинантов на приз лучшему игроку апреля в АПЛ
сегодня, 10:17
Стогниенко об Уткине: «Я на работе не видел человека, настолько же одаренного чувством юмора, самоиронией, реакцией, роскошным русским языком. Копировать его невозможно, нет больше таких людей»
сегодня, 10:10
Рейс об РПЛ: «Лучшие форварды – игроки ЦСКА. Кордоба и Даку достаточно сильные, непросто играть против них»
сегодня, 10:05
Баббель о Виртце: «У меня была та же проблема в АПЛ – она быстрее, сложнее, соперники не будут тебя уважать. Сейчас всему «Ливерпулю» трудно, топовый Флориан будет в следующем сезоне»
сегодня, 09:53
Итурральде об отмене пенальти «Арсенала»: «Наступа не было. Маккели должен был показать Эзе желтую»
сегодня, 09:44
