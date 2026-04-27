Каземиро указал на эмблему «МЮ» и несколько раз поцеловал ее, забив «Брентфорду». Фанаты запели: «Еще один год»
Каземиро посвятил празднование гола «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник забил «Брентфорду» (2:0, первый тайм) на 11-й минуте матча 34-го тура АПЛ.
Празднуя гол, бразилец указывал на эмблему «МЮ» на своей футболке и несколько раз поцеловал ее. После этого болельщики «Юнайтед» на «Олд Траффорд» начали петь: «Еще один год».
Ранее 34-летний игрок заявил, что покинет команду по окончании сезона.
Партнеры Каземиро по команде высказывали желание, чтобы он остался, а фанаты уже исполняли аналогичные скандирования в рамках матчей. Однако футболист заявлял, что не собирается отказываться от своего решения покинуть «Ман Юнайтед» летом.
Лучше многих нынешних из Мадрида
Он из Реала ушел по своей воле? добровольно в МЮ? или клуб попросил ?
Вроде МЮ проявил интерес, а Реал был не против