Каземиро указал на эмблему «МЮ» и несколько раз поцеловал ее, забив «Брентфорду». Фанаты запели: «Еще один год»

Каземиро посвятил празднование гола «Манчестер Юнайтед ».

Полузащитник забил «Брентфорду» (2:0, первый тайм) на 11-й минуте матча 34-го тура АПЛ .

Празднуя гол, бразилец указывал на эмблему «МЮ» на своей футболке и несколько раз поцеловал ее. После этого болельщики «Юнайтед» на «Олд Траффорд» начали петь: «Еще один год».

Ранее 34-летний игрок заявил, что покинет команду по окончании сезона.

Партнеры Каземиро по команде высказывали желание, чтобы он остался, а фанаты уже исполняли аналогичные скандирования в рамках матчей. Однако футболист заявлял, что не собирается отказываться от своего решения покинуть «Ман Юнайтед» летом.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.

