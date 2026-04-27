  • Каземиро указал на эмблему «МЮ» и несколько раз поцеловал ее, забив «Брентфорду». Фанаты запели: «Еще один год»
Каземиро указал на эмблему «МЮ» и несколько раз поцеловал ее, забив «Брентфорду». Фанаты запели: «Еще один год»

Каземиро поцеловал эмблему «МЮ», забив гол.

Каземиро посвятил празднование гола «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник забил «Брентфорду» (2:0, первый тайм) на 11-й минуте матча 34-го тура АПЛ.

Празднуя гол, бразилец указывал на эмблему «МЮ» на своей футболке и несколько раз поцеловал ее. После этого болельщики «Юнайтед» на «Олд Траффорд» начали петь: «Еще один год».

Ранее 34-летний игрок заявил, что покинет команду по окончании сезона.

Партнеры Каземиро по команде высказывали желание, чтобы он остался, а фанаты уже исполняли аналогичные скандирования в рамках матчей. Однако футболист заявлял, что не собирается отказываться от своего решения покинуть «Ман Юнайтед» летом.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.

Каземиро об уходе из «МЮ»: «Надеюсь не заплакать при прощании – жена плакала, когда фанаты просили оставить меня еще на год. Я благодарен им за любовь, буду болеть за клуб до конца жизни»

Прикипел Каземиро к МЮ
Ответ Mark Borisovich
Прикипел Каземиро к МЮ
Каземирыч по-прежнему хорош
Лучше многих нынешних из Мадрида
Ответ ten Hag
Каземирыч по-прежнему хорош Лучше многих нынешних из Мадрида
Перед ЧМ вторую молодость обрел, и скилл нападающего повысил
Великий игрок
жаль будет его терять, но всё хорошее когда-то заканчивается
Обычно многие бразильцы прибавляют перед ЧМ, это тоже нужно учесть. С другой стороны Каземиро не очень хорошо проявил себя, когда у МЮ были еврокубки
Ответ bat90
Обычно многие бразильцы прибавляют перед ЧМ, это тоже нужно учесть. С другой стороны Каземиро не очень хорошо проявил себя, когда у МЮ были еврокубки
Не очень хорошо себя проявил? А кто ультанул в конце, заработав пенальти и отдав два ассиста за 7 минут в матче против Лиона?
Ответ Baikal_f
Не очень хорошо себя проявил? А кто ультанул в конце, заработав пенальти и отдав два ассиста за 7 минут в матче против Лиона?
И? Я имел ввиду, когда были доп. турниры, а не в еврокубках. Напомнить, какое место заняли МЮ в том сезоне в АПЛ?
Оч хочет еще много денежек
Ответ Денис Аксанов
Оч хочет еще много денежек
Он спокойно может много денюжек получать в Аравии или МЛС и при этом чилить на поле, а не потеть за МЮ в АПЛ в 30+ лет. Тут явно не только в деньгах дело.
Ответ Рашпель793
Он спокойно может много денюжек получать в Аравии или МЛС и при этом чилить на поле, а не потеть за МЮ в АПЛ в 30+ лет. Тут явно не только в деньгах дело.
В основном в них. Были бы предложения, уже бы перешел. В МЛС чаще берут атакующих футбиков, там потолок зп и исключения только для ультразвезд. Личка у него и сейчас как в СА бы получал. Еслиб он готов был за любые деньги играть, то скорее всего переподписали бы. ЧМ явно мотивирует, но можно и эмблему чмокнуть на всякий случай. Опять же, вряд ли в СА ему очень жить хочется.
Тот состав Реала реально великий. Все бойцы до последней минуты
я как то пропустил в свое время:
Он из Реала ушел по своей воле? добровольно в МЮ? или клуб попросил ?
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
я как то пропустил в свое время: Он из Реала ушел по своей воле? добровольно в МЮ? или клуб попросил ?
Да вот хз, Тань
Вроде МЮ проявил интерес, а Реал был не против
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
я как то пропустил в свое время: Он из Реала ушел по своей воле? добровольно в МЮ? или клуб попросил ?
Они обновления делали...якобы...в итоге модрич за двоих бегал после обновления линии пз🤣
