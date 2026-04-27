«Фенербахче» уволил Тедеско после 0:3 от «Галатасарая». Экс-тренер «Спартака» выиграл с клубом Суперкубок Турции и провел 45 матчей

«Фенербахче» уволил экс-тренера «Спартака» Тедеско после 0:3 от «Галатасарая».

«Фенербахче» уволил Доменико Тедеско с поста главного тренера команды после поражения от «Галатасарая».

Вчера команда экс-тренера «Спартака » была разгромлена принципиальным соперником в стамбульском дерби (0:3) и после 31 матча занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Галатасарая » на 7 очков за три тура до конца сезона.

Совет директоров «Фенербахче » принял решение уволить Тедеско и его тренерский штаб, а также спортивного директора Девина Озека. Зеки Мурат Геле будет руководить командой в оставшихся матчах сезона.

9 сентября 2025 года «Фенербахче» объявил о назначении Тедеско, который сменил Жозе Моуринью. С клубом Доменико выиграл Суперкубок Турции, победив «Галатасарай» в финале (2:0). Всего с командой он провел 45 матчей: 26 побед, 12 ничьих, 7 поражений, разница голов – 87:46, в среднем 2 очка за игру.