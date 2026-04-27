  • «Фенербахче» уволил Тедеско после 0:3 от «Галатасарая». Экс-тренер «Спартака» выиграл с клубом Суперкубок Турции и провел 45 матчей
«Фенербахче» уволил Тедеско после 0:3 от «Галатасарая». Экс-тренер «Спартака» выиграл с клубом Суперкубок Турции и провел 45 матчей

«Фенербахче» уволил экс-тренера «Спартака» Тедеско после 0:3 от «Галатасарая».

«Фенербахче» уволил Доменико Тедеско с поста главного тренера команды после поражения от «Галатасарая».

Вчера команда экс-тренера «Спартака» была разгромлена принципиальным соперником в стамбульском дерби (0:3) и после 31 матча занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Галатасарая» на 7 очков за три тура до конца сезона. 

Совет директоров «Фенербахче» принял решение уволить Тедеско и его тренерский штаб, а также спортивного директора Девина Озека. Зеки Мурат Геле будет руководить командой в оставшихся матчах сезона.

9 сентября 2025 года «Фенербахче» объявил о назначении Тедеско, который сменил Жозе Моуринью. С клубом Доменико выиграл Суперкубок Турции, победив «Галатасарай» в финале (2:0). Всего с командой он провел 45 матчей: 26 побед, 12 ничьих, 7 поражений, разница голов – 87:46, в среднем 2 очка за игру.

Неудивительно, что Сарай их из года в год обходит. Руководство Фенера не в себе. Вполне нормально он работал.
Ответ Football Forever
Неудивительно, что Сарай их из года в год обходит. Руководство Фенера не в себе. Вполне нормально он работал.
2 место, поражений менее 10% и такое решение...
Ответ Football Forever
Неудивительно, что Сарай их из года в год обходит. Руководство Фенера не в себе. Вполне нормально он работал.
Там насколько помню новый президент клуба и он обозначил что хочет назначить местного тренера, так что скорее всего просто ждали повод уволить)
Эта новость порадовала одного Царя, который будет с пеной у рта всю следующую неделю повторять мантру: "А я вам говорил насчет Тедески"
Ответ Нездоровая Канитель
Эта новость порадовала одного Царя, который будет с пеной у рта всю следующую неделю повторять мантру: "А я вам говорил насчет Тедески"
Царю сейчас некогда. Он ждёт звонка от Переса
Ответ Нездоровая Канитель
Эта новость порадовала одного Царя, который будет с пеной у рта всю следующую неделю повторять мантру: "А я вам говорил насчет Тедески"
Только успокоился по поводу Абаскаля, а тут на тебе, очередной инфоповод.
Не берегут Мостового, промежутки бОльшие нужны.
Ответ Babbyrey
Ну клоуны
Долго ещё терпели !
С сентября прошлого года работал - он за последние годы рекордсмен у них )
Я не понимаю чего хочет руководство Фенера от своих тренеров. С бюджетом Сарая и его составом игроков второе место для остальных это потолок.
типичные турки. фенер всегда будет 2_3
Ответ Виктор Кульков
типичные турки. фенер всегда будет 2_3
У них 2 поражения, 2 место, шансы на чемпионство и они увольняют главного тренера... Они думали будет 75 очков к этому туру?
Ответ Xiil
У них 2 поражения, 2 место, шансы на чемпионство и они увольняют главного тренера... Они думали будет 75 очков к этому туру?
да там отбитые в руководстве. Такие же как на боксе , где драка была с Русским бойцом.
Один дурачок не забил пенальти, другой удалился . Что тренер должен сделать ?
Ответ Александр Михайлович
Один дурачок не забил пенальти, другой удалился . Что тренер должен сделать ?
Сказать чтобы забивали и не удалялись)
Ответ Александр Михайлович
Один дурачок не забил пенальти, другой удалился . Что тренер должен сделать ?
Да и без этого это бред. Ну проиграл он дерби, что теперь. Это одна игра, с очень сильным соперником - что, они думают что есть тренер который гарантирует победы над Галатасараем? Вообще же Тедеско никак не провалился, работал хорошо, 2 место, пропустив только Гататасарай вперёд - точно не провал. Там явно причины интереснее...
Ждем что скажет Мостовоглу
Ответ Мент-Кент
Ждем что скажет Мостовоглу
Ничего нового)
Президент наркоман в своём репертуаре.
Ответ Антон Фалафель
Президент наркоман в своём репертуаре.
... - горе в клубе
ничего удивительного!

он даже в футбол не играл и чеканить не умеет!
А неплохой результат показал - суперкубок + второе место железно. Чем турки недовольны? Хотя, они каждый год меняют тренеров. Муриньо тоже турнули.
Ответ Konstantin Zorin
А неплохой результат показал - суперкубок + второе место железно. Чем турки недовольны? Хотя, они каждый год меняют тренеров. Муриньо тоже турнули.
Так они хотят чемпионство. 2 место они и без тренера возьмут.
Ответ Иван Лапин
Так они хотят чемпионство. 2 место они и без тренера возьмут.
Есть примеры, когда другие клубы тоже думали, что могут взять второе место и без тренера, а потом улетали на дно таблицы.
